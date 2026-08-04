À quelques jours de la conférence Made by Google du 12 août, les fuites autour du Pixel 11 Pro Fold se multiplient. La dernière en date dévoile non seulement sa fiche technique complète, mais aussi son tarif présumé. Si ces informations se confirment, Google pourrait s’attaquer directement au Galaxy Z Fold 8 Ultra… tout en restant 200 dollars moins cher.

Une stratégie qui pourrait redistribuer les cartes sur le marché très fermé des smartphones pliants premium.

Un prix qui vise directement Samsung

Selon une fuite relayée par Android Headlines, le Pixel 11 Pro Fold serait commercialisé à partir de 1 899 dollars. Ce positionnement est particulièrement intéressant puisqu’il s’alignerait sur le tarif du Galaxy Z Fold 8 et resterait 200 dollars moins cher que le Galaxy Z Fold 8 Ultra, proposé à partir de 2 099 dollars.

Google ne chercherait donc pas à casser les prix, mais plutôt à proposer une fiche technique plus ambitieuse sans franchir le seuil psychologique des 2 000 dollars.

Des écrans dignes d’un modèle Ultra

Le principal argument du Pixel 11 Pro Fold pourrait venir de ses dimensions. D’après la fuite, le smartphone embarquerait un écran pliable interne de 8 pouces et un écran externe de 6,4 pouces. Ces dimensions le rapprochent davantage du Galaxy Z Fold 8 Ultra que du Fold 8 classique.

À titre de comparaison :

Modèle Écran interne Écran externe Pixel 11 Pro Fold (rumeur) 8 pouces 6,4 pouces Galaxy Z Fold 8 7,6 pouces 5,5 pouces Galaxy Z Fold 8 Ultra 8 pouces 6,5 pouces

Google semble ainsi vouloir offrir une expérience proche du très haut de gamme de Samsung, tout en conservant un tarif inférieur.

Un téléobjectif qui pourrait faire la différence

La photographie constitue un autre élément intéressant de cette fuite. Le Pixel 11 Pro Fold intégrerait notamment un téléobjectif de 10,8 mégapixels avec zoom optique 5x. À l’inverse le Galaxy Z Fold 8 ne disposerait pas de téléobjectif dédié et le Galaxy Z Fold 8 Ultra proposerait un zoom optique limité à 3x.

Si les algorithmes de traitement d’image de Google restent au niveau des générations précédentes, le Pixel pourrait conserver un avantage notable sur les longues focales.

Samsung garde néanmoins plusieurs atouts

Tout n’est pas à l’avantage du smartphone de Google. Les fuites indiquent que le Pixel 11 Pro Fold pèserait environ 239 grammes pour une épaisseur de 10,1 mm une fois replié. À titre de comparaison le Galaxy Z Fold 8 pèse 201 g, tandis que le Galaxy Z Fold 8 Ultra pèse 215 g et seulement 8,9 mm d’épaisseur.

Samsung conserverait également l’avantage sur la recharge rapide. Là où les deux Fold 8 prendraient en charge une puissance de 45 W, Google resterait limité à 30 W, un choix qui pourrait sembler modeste sur un smartphone approchant les 2 000 dollars.

Enfin, le Fold 8 Ultra conserverait un avantage sur son module principal avec un capteur de 200 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Google affine sa stratégie sur le marché des pliables

Cette fuite illustre une évolution intéressante de la stratégie de Google. Plutôt que d’entrer dans une guerre technologique sur tous les fronts, la firme semble chercher le meilleur équilibre entre prix et fonctionnalités. Avec des écrans proches du modèle Ultra de Samsung, un téléobjectif plus ambitieux et un tarif inférieur, le Pixel 11 Pro Fold pourrait séduire les utilisateurs qui souhaitent profiter d’un grand smartphone pliant sans franchir le cap des 2 100 dollars.

Reste à voir si Google parviendra également à convaincre sur des critères essentiels comme l’autonomie, la qualité de fabrication ou la durabilité de sa charnière.

Le rapport qualité-prix pourrait devenir son principal argument

Si ces caractéristiques sont confirmées lors de la présentation officielle du 12 août, Google pourrait proposer l’un des rapports équipement/prix les plus intéressants du segment des smartphones pliants.

Face à un Galaxy Z Fold 8 Ultra plus fin, plus rapide à recharger et doté d’un capteur principal plus ambitieux, le Pixel 11 Pro Fold miserait avant tout sur l’expérience utilisateur, la photographie computationnelle et une politique tarifaire plus accessible.

Dans un marché où chaque génération dépasse un peu plus les 2 000 dollars, cette différence de prix pourrait bien devenir l’un des arguments les plus convaincants de Google.