Accueil » Pixel 11 : Le passage au modem MediaTek M90 va-t-il rendre le smartphone plus autonome et performant ?

Pixel 11 : Le passage au modem MediaTek M90 va-t-il rendre le smartphone plus autonome et performant ?

Pixel 11 : Le passage au modem MediaTek M90 va-t-il rendre le smartphone plus autonome et performant ?

Le Pixel 10 n’est disponible que depuis quelques semaines, mais déjà les premières rumeurs autour de son successeur commencent à circuler. Selon plusieurs fuites, le Pixel 11 pourrait marquer un nouveau tournant technologique pour Google : l’entreprise envisagerait d’abandonner le modem 5G de Samsung au profit d’un modem MediaTek.

Pixel 11 : Google prête à tourner le dos à Samsung ?

D’après une information révélée par Mystic Leaks, Google pourrait ne plus utiliser le modem Exynos 5400i de Samsung, intégré dans la puce Tensor G5 du Pixel 10. À la place, la firme californienne songerait à adopter le tout nouveau MediaTek M90 pour son futur Pixel 11.

Ce ne serait pas la première fois qu’une telle rumeur circule. Déjà en 2023, certains rapports annonçaient que Google préparait une transition vers MediaTek pour la série Pixel 10. Finalement, le partenariat avec Samsung avait été maintenu.

Mais cette fois, le changement semble beaucoup plus crédible.

MediaTek M90 : un modem taillé pour la performance

Présenté au Mobile World Congress en février dernier, le MediaTek M90 est l’un des modems 5G les plus avancés du marché. Il propose une compatibilité double SIM 5G en mode actif (permettant d’utiliser deux connexions de données simultanément) et une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 12 Gb/s.

MediaTek met également en avant l’utilisation de l’intelligence artificielle pour optimiser la consommation d’énergie et améliorer la stabilité de la connexion. Pour les utilisateurs, cela pourrait se traduire par une meilleure autonomie et des performances réseau plus constantes.

Une nouvelle déconvenue pour Samsung

Si cette rumeur se confirme, il s’agirait d’un nouveau revers pour Samsung. Google avait déjà choisi de confier la production de son Tensor G5 à TSMC, mettant fin à sa dépendance au fondeur coréen pour la gravure de ses puces. Abandonner en plus les modems Samsung renforcerait encore cette prise de distance.

Ironie du sort, Samsung elle-même n’utilise pas systématiquement ses propres modems dans ses smartphones haut de gamme. La série Galaxy S25 repose sur le modem Qualcomm X80, preuve que Samsung est conscient de ses limites en matière de connectivité mobile.

Apple, Qualcomm, MediaTek… tout le monde bouge sur les modems

Google n’est pas le seul acteur à faire évoluer sa stratégie. Apple a récemment introduit ses propres modems maison, baptisés C1 et C1X, sur certains modèles. Les iPhone 17 s’appuient encore sur Qualcomm, mais les rumeurs autour de l’iPhone 18 évoquent déjà une transition complète vers les puces Apple.

De son côté, MediaTek continue de gagner du terrain. Longtemps considéré comme un acteur secondaire face à Qualcomm, le fondeur taïwanais affiche désormais des performances qui rivalisent avec les meilleurs modems du marché.

Vers un Pixel 11 plus autonome et performant ?

Les modems ne font pas rêver le grand public comme les capteurs photo ou les écrans, mais ils jouent un rôle crucial dans l’expérience utilisateur. Plus de vitesse, une meilleure couverture et surtout une consommation énergétique réduite peuvent faire une réelle différence au quotidien.

Si Google opte pour le MediaTek M90, le Pixel 11 pourrait gagner en fiabilité réseau et en autonomie, tout en s’affranchissant davantage de Samsung. Reste à voir si cette rumeur se confirmera, mais une chose est sûre : le marché des modems 5G est en pleine effervescence, et Google veut visiblement rester dans la course.