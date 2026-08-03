À moins de deux semaines de la conférence Made by Google du 12 août, le Pixel 11 Pro XL se dévoile presque entièrement. Une nouvelle fuite révèle sa fiche technique complète ainsi que son tarif, confirmant une stratégie d’évolution progressive plutôt qu’une refonte majeure.

Au programme : un écran plus lumineux, une puissance renouvelée grâce au Tensor G6, mais aussi quelques choix étonnants, comme une réduction de la mémoire vive sur certaines versions et une batterie légèrement plus petite.

Un écran toujours aussi ambitieux

Selon les informations publiées par Android Headlines, le Pixel 11 Pro XL conserverait son imposant écran Super Actua LTPO OLED de 6,8 pouces. Google ne modifierait ni la définition de 2 992 x 1 344 pixels, ni le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. En revanche, la luminosité maximale progresserait de 3 300 à 3 600 nits, améliorant encore la lisibilité en extérieur.

L’ensemble resterait protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2, tandis que le smartphone conserverait sa certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Tensor G6, mais une mémoire vive en baisse

Sous le capot, le Pixel 11 Pro XL embarquerait sans surprise la nouvelle puce Google Tensor G6, accompagnée du coprocesseur de sécurité Titan M3 et d’Android 17 dès sa sortie. Toutefois, la surprise concerne la mémoire vive.

Alors que le Pixel 10 Pro XL proposait 16 Go de RAM sur toutes ses configurations, Google adopterait désormais une stratégie différenciée : 12 Go de RAM sur la version 256 Go et 16 Go de RAM sur les modèles supérieurs. Le stockage resterait inchangé avec trois capacités proposées : 256 Go, 512 Go et 1 To. Ce choix pourrait permettre à Google de mieux maîtriser ses coûts de production, mais il risque également de susciter des interrogations sur un smartphone dont le prix continue de grimper.

Une photographie toujours portée par le logiciel

Le Pixel 11 Pro XL conserverait une configuration photo très proche de celle de son prédécesseur : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels compatible macro et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. L’amélioration la plus visible concernerait le Super Res Zoom, qui passerait de 100x à 120x grâce aux algorithmes de photographie computationnelle de Google.

À l’avant, le smartphone conserverait son capteur selfie 42 mégapixels, identique à celui du Pixel 10 Pro XL.

Une batterie plus petite, mais un smartphone plus léger

Google réduirait légèrement la capacité de la batterie. Le Pixel 11 Pro XL passerait de 5 200 mAh à 5 115 mAh, une baisse relativement faible qui pourrait être compensée par les optimisations énergétiques du Tensor G6. Le smartphone deviendrait également un peu plus compact : 226 g, contre 232 g auparavant, et 162,7 × 76,5 × 8,5 mm, soit quelques fractions de millimètre de moins que la génération précédente.

La recharge filaire resterait fixée à 45 W, tandis que la recharge sans fil conserverait le support de la norme Qi2, même si la puissance n’a pas encore été précisée.

Une hausse de prix qui risque d’alimenter le débat

Si la fuite s’avère exacte, le Pixel 11 Pro XL serait commercialisé à partir de 1 299 dollars aux États-Unis, soit 100 dollars de plus que le Pixel 10 Pro XL lors de son lancement. Quatre coloris seraient proposés : Dune, Light Fog, Midnight Haze et Pine.

Leurs appellations définitives pourraient toutefois évoluer d’ici la présentation officielle.

Google mise davantage sur l’expérience que sur la fiche technique

À travers l’ensemble des fuites concernant la gamme Pixel 11, une tendance se dessine clairement. Google ne cherche pas à révolutionner son matériel, mais à perfectionner une plateforme déjà mature en s’appuyant davantage sur son intelligence artificielle et son traitement logiciel.

Le Tensor G6, Gemini et les futures fonctionnalités d’Android 17 devraient constituer les véritables arguments de vente de cette nouvelle génération.

Reste une question essentielle : ces améliorations relativement modestes suffiront-elles à convaincre les utilisateurs d’accepter une nouvelle hausse de prix ? La réponse arrivera le 12 août, lors de la conférence Made by Google, où Google devra démontrer que l’expérience proposée justifie un positionnement tarifaire toujours plus ambitieux.