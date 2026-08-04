À plus de six mois de son lancement attendu, le Galaxy S27 Ultra fait déjà parler de lui. Un nouveau rendu partagé sur les réseaux sociaux prétend dévoiler le design et une partie de la fiche technique du futur flagship de Samsung. Le problème ? Plusieurs informations contredisent les fuites les plus crédibles du moment.

Résultat : cette nouvelle indisiscrétion suscite davantage de scepticisme que d’enthousiasme.

Un rendu qui semble arriver beaucoup trop tôt

Le visuel a été publié sur X par le compte @TheGalox_, connu pour partager régulièrement des concepts et des rumeurs autour des smartphones Samsung. Le rendu présente un Galaxy S27 Ultra doté d’un écran de 6,9 pouces, de la fonction Privacy Display, inaugurée sur le Galaxy S26 Ultra et d’un design globalement proche de celui des précédentes générations.

Sur le papier, certains éléments paraissent crédibles. Samsung devrait effectivement conserver son écran de confidentialité, une fonctionnalité qui limite les angles de vision afin de protéger les informations affichées à l’écran.

Mais, c’est surtout le reste de la fiche technique qui soulève des interrogations.

Une batterie enfin plus généreuse ?

La fuite évoque notamment une caméra selfie de 16 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), une puce Snapdragon haut de gamme, 12 ou 16 Go de RAM et une batterie silicium-carbone de 5 700 mAh. Ce dernier point attire particulièrement l’attention.

Depuis le Galaxy S20 Ultra, Samsung équipe systématiquement ses modèles Ultra d’une batterie de 5 000 mAh, une capacité qui n’a pratiquement pas évolué pendant sept générations.

De précédentes rumeurs évoquent bien une augmentation de capacité grâce à la technologie silicium-carbone, mais les estimations les plus crédibles parlent plutôt d’une batterie comprise entre 5 200 et 5 500 mAh.

Une capacité de 5 700 mAh reste donc possible, mais elle apparaît aujourd’hui loin d’être confirmée.

Le véritable problème concerne les appareils photo

L’élément qui fragilise le plus cette fuite concerne toutefois le bloc photo arrière. Le rendu montre un Galaxy S27 Ultra équipé de quatre appareils photo, dont deux téléobjectifs, reprenant ainsi l’architecture des précédentes générations Ultra. Or, depuis plusieurs semaines, plusieurs sources réputées fiables affirment exactement l’inverse.

Selon ces informations, Samsung préparerait une refonte importante de son système photo en supprimant le second téléobjectif. Le Galaxy S27 Ultra adopterait alors un capteur principal, un ultra grand-angle et un unique téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x.

Le reste des niveaux de zoom serait assuré par le recadrage haute définition du capteur principal, associé aux traitements d’image alimentés par l’intelligence artificielle.

Une source contredit la fuite

L’une des voix les plus respectées de l’écosystème Samsung, Ice Universe, s’est rapidement exprimée après la diffusion de ces rendus. Le leaker affirme sans ambiguïté que le Galaxy S27 Ultra ne disposera pas d’un second téléobjectif. Cette déclaration rejoint plusieurs rapports publiés récemment par la presse sud-coréenne ainsi que différentes fuites provenant de la chaîne d’approvisionnement.

Autrement dit, le rendu partagé sur X aurait peu de chances de refléter le design final du smartphone.

Samsung préparerait une nouvelle stratégie photographique

La disparition d’un téléobjectif ne signifie pas forcément un recul. Au contraire, Samsung chercherait à simplifier son architecture photo tout en améliorant les performances grâce à un nouveau capteur principal de 200 mégapixels ISOCELL HP6, un traitement d’image plus avancé et un zoom hybride davantage assisté par l’intelligence artificielle.

L’objectif serait de réduire la complexité du module photo, d’optimiser l’espace interne et potentiellement d’augmenter la capacité de la batterie.

Cette approche rappelle la stratégie adoptée par plusieurs constructeurs chinois qui privilégient désormais de grands capteurs très polyvalents plutôt que la multiplication des modules spécialisés.

Prudence avant de tirer des conclusions

Le Galaxy S27 Ultra ne devrait pas être présenté avant le premier trimestre 2027. À ce stade, les prototypes évoluent encore et les choix techniques peuvent changer jusqu’à quelques mois avant la production de masse.

Les premiers rendus apparus sur Internet servent souvent davantage à alimenter les spéculations qu’à refléter fidèlement le produit final.

Une chose semble néanmoins se confirmer au fil des semaines : Samsung préparerait une évolution plus profonde de son système photo que de son design. Si cette orientation se confirme, le Galaxy S27 Ultra pourrait marquer une rupture dans la philosophie des modèles Ultra, en misant davantage sur la qualité des capteurs et l’intelligence artificielle que sur la multiplication des objectifs.