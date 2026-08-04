Samsung avait fait de la quasi-disparition de la pliure l’un des principaux arguments du Galaxy Z Fold 8. Mais, à peine une semaine après sa présentation officielle, de nouvelles vidéos remettent en question l’efficacité de cette avancée. Si le nouveau mécanisme Flex Titanium impressionnait lors des premières démonstrations, les premiers retours d’utilisation montrent une réalité un peu moins flatteuse.

De quoi alimenter le débat sur la durabilité des écrans pliables… et rappeler que les démonstrations en magasin ne racontent pas toujours toute l’histoire.

Flex Titanium, la nouvelle arme de Samsung contre la pliure

Avec le Galaxy Z Fold 8, Samsung a profondément revu l’architecture interne de son écran pliable. Le constructeur introduit une nouvelle structure baptisée Flex Titanium, composée d’une série de renforts en titane intégrés sous la dalle, au niveau de la charnière. L’objectif est double : mieux répartir les contraintes mécaniques lors des ouvertures répétées et limiter la formation de la célèbre pliure centrale.

Lors de la présentation officielle, le résultat semblait convaincant. La marque montrait un écran presque parfaitement plat, au point de rivaliser, voire de dépasser, certains constructeurs chinois réputés pour la qualité de leurs écrans pliables.

Les premières comparaisons étaient très prometteuses

Quelques heures après le Galaxy Unpacked, le leaker Ice Universe publiait une comparaison entre quatre smartphones pliables : Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 8, OPPO Find N6 et vivo X Fold 6.

Sur ces images, le Galaxy Z Fold 8 affichait la pliure la moins visible du groupe. Même l’Oppo Find N6, souvent cité comme une référence dans ce domaine, semblait présenter un marquage plus prononcé.

À première vue, Samsung semblait enfin avoir résolu l’un des principaux défauts de ses smartphones pliables.

Une semaine d’utilisation change déjà la donne

La situation paraît toutefois plus nuancée après plusieurs jours d’utilisation. Des créateurs de contenu ayant reçu les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra avant leur commercialisation ont récemment partagé de nouvelles vidéos comparant leurs unités de test à des appareils totalement neufs.

Le constat est immédiat : la pliure est redevenue nettement plus visible sur les modèles utilisés quotidiennement pendant environ une semaine. Le phénomène concerne aussi bien le Galaxy Z Fold 8 que le Galaxy Z Fold 8 Ultra.

À l’inverse, le OPPO Find N6 semble avoir mieux conservé l’aspect initial de son écran après une période d’utilisation comparable.

Une technologie qui devra encore faire ses preuves

Ces premiers retours ne signifient pas que le Flex Titanium est un échec. Tous les écrans pliables développent naturellement une légère marque au niveau de la charnière après plusieurs cycles d’ouverture. La véritable question est de savoir à quelle vitesse cette pliure réapparaît et dans quelle mesure elle évolue au fil des mois.

Les vidéos actuellement disponibles portent sur des appareils utilisés seulement quelques jours. Elles ne permettent donc pas d’évaluer la tenue du mécanisme sur plusieurs centaines de milliers de pliages, objectif généralement avancé par les fabricants.

Samsung affirme justement que le Flex Titanium vise avant tout à améliorer la résistance sur le long terme, pas uniquement l’apparence de l’écran à la sortie de la boîte.

La bataille des pliables ne se joue plus uniquement sur l’épaisseur

Cette évolution illustre un changement de stratégie sur le marché des smartphones pliables. Après plusieurs années centrées sur la finesse, le poids ou les performances, les constructeurs cherchent désormais à résoudre les détails qui influencent réellement l’expérience utilisateur : visibilité de la pliure, solidité de la charnière, autonomie ou encore durabilité de l’écran.

Les marques chinoises, notamment OPPO, Honor et Vivo, ont considérablement réduit leur retard dans ce domaine. Samsung reste le leader historique du segment, mais il ne bénéficie plus de l’avance technologique qu’il possédait il y a quelques années.

Le Galaxy Z Fold 8 représente une étape importante dans cette course, mais il faudra plusieurs mois d’utilisation réelle pour savoir si le Flex Titanium constitue une véritable avancée ou simplement une amélioration visible lors des premières manipulations.

En attendant les premiers retours à long terme, une chose est déjà claire : la disparition définitive de la pliure reste l’un des derniers grands défis de l’industrie des smartphones pliables.