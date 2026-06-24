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MediaTek Dimensity 9600 Pro : prix en hausse et puce 2 nm pour les futurs flagships

MediaTek Dimensity 9600 Pro : prix en hausse et puce 2 nm pour les futurs flagships

Alors que les fabricants de smartphones préparent leurs prochains flagships pour la rentrée, une autre bataille se joue en coulisses : celle des processeurs mobiles. Depuis plusieurs années, MediaTek s’est progressivement imposé comme un concurrent crédible face à Qualcomm sur le segment premium. Mais cette montée en gamme a un coût.

Selon plusieurs informations provenant de la chaîne d’approvisionnement asiatique, le futur Dimensity 9600 Pro pourrait être commercialisé à un tarif sensiblement supérieur à celui de son prédécesseur. Une augmentation qui témoigne autant de l’évolution technologique des puces mobiles que des nouvelles ambitions du fondeur taïwanais.

Une hausse de prix significative pour la prochaine génération

D’après les dernières indiscrétions, le Dimensity 9600 Pro serait facturé autour de 216 dollars par unité, soit environ 190 euros. À titre de comparaison, le Dimensity 9500 se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 180 et 200 dollars.

La progression représenterait donc une augmentation estimée entre 8 % et 20 % selon les modèles et les volumes commandés.

Dans l’industrie, cette hausse est décrite comme une « récupération structurelle », une expression qui reflète l’amélioration progressive de la demande mondiale de smartphones ainsi que la reprise de plusieurs marchés émergents.

Autrement dit, les fabricants semblent désormais disposés à investir davantage dans des composants plus performants.

Deux versions pour répondre à des besoins différents

Comme Qualcomm avec ses déclinaisons Elite, MediaTek préparerait une segmentation plus marquée de sa gamme. La série Dimensity 9600 comprendrait ainsi un Dimensity 9600 standard et un Dimensity 9600 Pro.

Le modèle Pro concentrerait les innovations les plus avancées, tandis que la version classique viserait un positionnement plus équilibré en matière de coût et de performances.

Cette stratégie permettrait aux constructeurs de proposer des smartphones premium à différents niveaux tarifaires tout en conservant une identité technologique commune.

Le passage au 2 nm, véritable moteur de la hausse

L’un des principaux facteurs expliquant cette augmentation concerne la gravure. Le Dimensity 9600 Pro serait produit selon le procédé N2P de TSMC, une évolution de la technologie 2 nanomètres considérée comme l’une des plus avancées de l’industrie.

Cette finesse de gravure apporte plusieurs avantages :

Une meilleure efficacité énergétique.

Une consommation réduite.

Des fréquences plus élevées.

Une densité de transistors accrue.

Mais, elle entraîne également une hausse considérable des coûts de fabrication. Les nouvelles générations de wafers figurent aujourd’hui parmi les composants les plus coûteux de l’industrie des semi-conducteurs.

Une architecture conçue pour rivaliser avec Qualcomm

Au-delà de la gravure, les premières informations techniques laissent entrevoir une architecture particulièrement ambitieuse. Le Dimensity 9600 Pro adopterait une configuration octocœur composée de 2 cœurs Cortex C2-Ultra, 3 cœurs Cortex C2-Premium et 3 cœurs Cortex C2-Pro. Les deux cœurs les plus puissants pourraient atteindre des fréquences proches des 5 GHz, un niveau particulièrement élevé pour une puce mobile.

L’objectif est clair : réduire davantage l’écart avec les processeurs Snapdragon les plus performants et concurrencer directement les futures solutions de Qualcomm.

Une offensive également tournée vers Apple

MediaTek ne cache plus son ambition de s’imposer parmi les références du secteur. Selon plusieurs analystes, le Dimensity 9600 Pro pourrait afficher des performances suffisamment élevées pour rivaliser avec certaines puces de la série A d’Apple sur des scénarios spécifiques. Même si les comparaisons directes restent toujours délicates entre iOS et Android, cette évolution illustre la progression rapide du constructeur taïwanais sur le segment haut de gamme.

Il y a encore quelques années, une telle comparaison aurait semblé improbable.

LPDDR6 et UFS 5.0 : une plateforme résolument tournée vers l’avenir

Le futur processeur devrait également inaugurer plusieurs technologies de nouvelle génération. Parmi les nouveautés évoquées : compatibilité LPDDR6, support du stockage UFS 5.0, nouveau GPU Arm Magni et capacités IA renforcées. L’intégration de la mémoire LPDDR6 constituerait notamment un saut important en matière de bande passante et de gestion énergétique.

Ces améliorations visent à répondre aux besoins croissants des applications d’intelligence artificielle embarquées, désormais au cœur de la stratégie des fabricants de smartphones.

MediaTek poursuit son ascension dans le haut de gamme

La montée en puissance de MediaTek est particulièrement visible auprès des constructeurs chinois. Des marques comme OPPO, Vivo et Xiaomi utilisent de plus en plus fréquemment les puces Dimensity sur leurs modèles premium. Cette progression permet au fabricant de réduire progressivement sa dépendance au segment milieu de gamme, historiquement son principal terrain de jeu.

Le Dimensity 9600 Pro apparaît ainsi comme une étape supplémentaire dans cette stratégie de montée en valeur.

La conséquence la plus directe de cette hausse tarifaire pourrait naturellement se répercuter sur le prix final des smartphones. Même si le processeur ne représente qu’une partie du coût total d’un appareil, une augmentation de cette ampleur influence inévitablement les marges des constructeurs.

Dans un contexte où la mémoire, le stockage et certains composants connaissent déjà des tensions tarifaires, les futurs flagships Android pourraient voir leurs prix progresser légèrement.

Une bataille technologique qui s’intensifie

L’arrivée du Dimensity 9600 Pro confirme surtout une tendance de fond. La compétition entre MediaTek, Qualcomm et Apple ne se limite plus aux performances brutes. Elle se joue désormais sur les procédés de fabrication, l’efficacité énergétique, les capacités d’intelligence artificielle et les technologies mémoire.

En acceptant une hausse de prix significative, MediaTek envoie un message clair au marché : le constructeur est prêt à investir massivement pour rester dans la course aux processeurs les plus avancés de l’industrie.

Et si les premières rumeurs se confirment, les smartphones attendus à partir de septembre 2026 pourraient bien marquer une nouvelle étape dans cette rivalité technologique de plus en plus intense.