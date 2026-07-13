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Pixel 11 : un document de la FCC confirme un changement majeur pour la puce Tensor G6

Pixel 11 : un document de la FCC confirme un changement majeur pour la puce Tensor G6

Google a déjà officialisé la date de son prochain événement Made by Google, fixé au 12 août, où seront dévoilés les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold. En attendant la présentation, un nouveau document déposé auprès de la Federal Communications Commission (FCC) révèle un changement technique qui pourrait avoir un impact bien plus important qu’il n’y paraît : l’abandon des modems Samsung au profit de MediaTek.

Une évolution discrète sur le papier, mais potentiellement déterminante pour les performances réseau et l’autonomie des futurs smartphones Pixel.

Google tournerait définitivement la page des modems Samsung

Repérés par Android Authority dans le rapport de certification FCC du Pixel 11 Pro Fold, les documents techniques liés aux tests SAR (Specific Absorption Rate) confirment que Google n’utiliserait plus de modem Samsung Exynos avec sa nouvelle plateforme Tensor G6.

Il s’agirait d’une première pour la gamme Pixel.

Depuis les premiers modèles Tensor, Google s’appuyait largement sur les modems Exynos de Samsung, souvent critiqués pour leur efficacité énergétique et leurs performances réseau, notamment dans les zones où la couverture 5G est plus complexe.

Cette génération marquerait donc une rupture importante dans la stratégie matérielle de Google.

Le MediaTek M90 serait le grand gagnant

Toutes les rumeurs convergent vers l’intégration du MediaTek M90, un modem 5G présenté l’an dernier. Sur le papier, celui-ci promet plusieurs améliorations notables avec la prise en charge du Dual 5G SIM Dual Active, des débits descendants pouvant atteindre 12 Gbit/s, des optimisations basées sur l’intelligence artificielle pour améliorer la stabilité des connexions ou encore une meilleure efficacité énergétique afin de réduire la consommation du modem.

Même si ce composant restera probablement absent de la présentation officielle de Google, il pourrait résoudre l’une des principales faiblesses historiques des smartphones Pixel : leur connectivité.

Une gravure en 2 nm pour améliorer l’autonomie

Le modem ne serait pas la seule évolution du Tensor G6. Selon plusieurs fuites, Google abandonnerait également la gravure actuelle au profit du procédé 2 nm de TSMC, une avancée attendue depuis plusieurs générations.

Autre particularité : la puce adopterait une architecture à sept cœurs, un choix inhabituel face aux conceptions classiques à six ou huit cœurs.

L’objectif semble clair : privilégier le rendement énergétique plutôt que la seule puissance brute.

Cette optimisation pourrait permettre aux Pixel 11 de gagner en autonomie sans nécessairement augmenter de façon significative la capacité de leur batterie, un point régulièrement critiqué sur les précédentes générations.

Les Pixel 10 avaient déjà montré quelques progrès dans ce domaine, mais les tests avaient également mis en évidence une consommation encore élevée lors d’usages intensifs.

Pixel Glow devrait voler la vedette

Si le Tensor G6 évolue discrètement sous le capot, Google préparerait également une nouveauté beaucoup plus visible. Baptisée Pixel Glow, cette fonctionnalité ferait apparaître un système de LED intégré à l’arrière du smartphone lorséque celui-ci est posé face contre table.

Selon les premières informations, ces éclairages pourraient afficher jusqu’à huit couleurs différentes, chacune pouvant être associée à une application, un contact ou un type de notification. Le système servirait également d’indicateur pour les interactions avec Gemini, l’état de charge, les alertes de batterie faible et certaines animations système.

Google n’a encore rien confirmé, mais Pixel Glow pourrait constituer l’une des principales nouveautés mises en avant lors de la conférence du 12 août.

Un détail technique qui pourrait changer l’expérience utilisateur

Un changement de modem ne fait généralement pas les gros titres, mais dans le cas des Pixel, cette évolution pourrait avoir un impact bien plus important qu’il n’y paraît. Les smartphones de Google ont régulièrement été critiqués pour leurs performances réseau inégales, leurs pertes de signal ou leur consommation énergétique en 5G. Si le passage à un modem MediaTek permet réellement d’améliorer ces deux aspects, le Tensor G6 pourrait corriger l’un des points faibles les plus persistants de la gamme.

Reste désormais à voir si ces promesses se traduiront par des gains mesurables lors des premiers tests, une fois les Pixel 11 officiellement lancés.