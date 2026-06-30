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Qualcomm officialise le Snapdragon Summit 2026 : le Snapdragon 8 Elite Gen 6 attendu du 22 au 24 septembre

Qualcomm officialise le Snapdragon Summit 2026 : le Snapdragon 8 Elite Gen 6 attendu du 22 au 24 septembre

Qualcomm donne le coup d’envoi de la prochaine génération de processeurs mobiles. Le constructeur a confirmé les dates de son Snapdragon Summit 2026, un rendez-vous où le très attendu Snapdragon 8 Elite Gen 6 devrait faire ses débuts avant d’équiper les principaux smartphones Android haut de gamme de la fin d’année.

Le Snapdragon Summit 2026 se tiendra à Hawaï

Après le Computex et son Investor Day, Qualcomm a officiellement annoncé que la neuvième édition du Snapdragon Summit se déroulera du 22 au 24 septembre 2026 à Maui, à Hawaï.

Comme chaque année, cet événement servira de vitrine aux futures plateformes Snapdragon destinées aux smartphones, aux PC sous Windows et à l’écosystème connecté.

Tous les regards seront toutefois tournés vers le Snapdragon 8 Elite Gen 6, qui devrait incarner la nouvelle référence Android pour 2027.

Une gravure en 2 nm et deux versions du processeur

Selon les informations relayées ces dernières semaines, Qualcomm préparerait deux variantes de sa future puce premium. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) constituerait la version standard. Il serait gravé en 2 nm, compatible avec la mémoire LPDDR5X et adopterait une nouvelle architecture CPU Oryon 2+3+3, accompagnée de 16 Mo de cache L2 partagé et d’un GPU Adreno 845 doté de 12 Mo de mémoire GMEM.

De son côté, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975) viserait les smartphones les plus ambitieux. Cette version conserverait la même architecture Oryon mais embarquerait un GPU Adreno 850 plus performant avec 18 Mo de GMEM. Elle prendrait également en charge la mémoire LPDDR6, une première pour un SoC mobile Qualcomm.

Les deux plateformes devraient également être compatibles avec les nouveaux modules de stockage UFS 5.0, promettant des débits encore supérieurs aux solutions actuelles.

Qualcomm prépare la bataille face à Apple

Le calendrier n’a rien d’anodin. Le Snapdragon Summit se tiendra quelques semaines seulement après la présentation attendue des iPhone 18 Pro, qui devraient être dévoilés début septembre avec la nouvelle puce A20 Pro gravée elle aussi en 2 nm.

Qualcomm entend ainsi offrir rapidement aux fabricants Android leur nouvelle plateforme haut de gamme afin de répondre à Apple sur le terrain des performances, de l’efficacité énergétique et de l’intelligence artificielle embarquée.

Xiaomi, HONOR et iQOO déjà dans les starting-blocks

Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 6 devraient arriver très rapidement après son annonce. Parmi les modèles régulièrement évoqués figurent notamment : la série Xiaomi 18, les futurs iQOO 16 et la gamme HONOR Magic 9.

Comme les années précédentes, Xiaomi pourrait d’ailleurs être l’un des premiers partenaires à commercialiser un smartphone basé sur cette nouvelle plateforme.

Toujours aucune information sur le Snapdragon X3 Elite

Si la feuille de route mobile commence à se dessiner, le segment des PC reste encore entouré de mystère. Aucune fuite crédible n’a encore dévoilé les caractéristiques du futur Snapdragon X3 Elite, successeur attendu de la plateforme Snapdragon X Elite destinée aux ordinateurs Windows.

Qualcomm pourrait profiter du Snapdragon Summit pour lever le voile sur cette nouvelle génération, mais aucune confirmation n’a encore été apportée.

Une rentrée stratégique pour l’écosystème Android

L’édition 2026 du Snapdragon Summit s’annonce comme l’un des rendez-vous les plus importants de l’année pour l’industrie mobile. Entre l’arrivée de la gravure en 2 nm, l’adoption progressive de la mémoire LPDDR6 et la montée en puissance des traitements d’intelligence artificielle directement sur l’appareil, Qualcomm prépare une nouvelle génération de processeurs qui devrait fixer le rythme des smartphones Android premium pour les mois à venir.

La confrontation avec Apple promet d’être particulièrement intéressante, tant les deux fabricants semblent désormais accélérer sur les mêmes terrains : performances, efficacité énergétique et IA embarquée.