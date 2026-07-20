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Galaxy Z Flip 8 : une fuite dévoile un écran externe beaucoup plus intelligent grâce à One UI

Galaxy Z Flip 8 : une fuite dévoile un écran externe beaucoup plus intelligent grâce à One UI

À quelques jours du Galaxy Unpacked, les fuites autour des prochains smartphones pliables de Samsung s’intensifient. Après les visuels du Galaxy Z Fold 8, une nouvelle série de documents marketing attribuée au leaker Evan Blass met en lumière le Galaxy Z Flip 8. Si le matériel évolue peu, Samsung semble avoir concentré ses efforts sur une expérience logicielle largement enrichie, notamment autour de son écran externe.

Une orientation qui pourrait redéfinir l’intérêt du format à clapet, en transformant cet écran secondaire en véritable interface autonome.

Un écran externe enfin capable de faire beaucoup plus

Les nouveaux visuels montrent un écran de couverture bien plus polyvalent que sur les précédentes générations. Samsung y intégrerait désormais plusieurs applications et widgets utilisables sans ouvrir le smartphone.

Parmi les nouveautés visibles figurent notamment un widget Samsung Health affichant le score d’énergie et les principaux indicateurs de santé, les informations météo et des raccourcis rapides pour le Wi-Fi, la lampe torche ou les commandes multimédias.

L’objectif semble clair : limiter le nombre d’ouvertures du smartphone en permettant d’accéder directement aux fonctions les plus utilisées depuis l’écran externe. Cette évolution s’inscrit dans la tendance actuelle des smartphones pliables, où l’écran secondaire devient progressivement un véritable espace de travail.

Une nouvelle fonction de prévisualisation pour les photos

Les documents évoquent également un nouveau mode Dual Preview. Lorsqu’une photo est prise avec les capteurs arrière, le sujet pourra visualiser en temps réel son cadrage directement sur l’écran externe. Cette fonction facilite les selfies réalisés avec les capteurs principaux ainsi que les portraits, en permettant à la personne photographiée d’ajuster sa position avant le déclenchement.

Samsung continue ainsi d’exploiter l’un des principaux avantages des smartphones pliables à clapet : utiliser les caméras arrière, plus performantes, pour réaliser des autoportraits.

Une fiche technique qui évolue en douceur

Côté matériel, les changements semblent beaucoup plus mesurés. Les visuels marketing confirment notamment un capteur principal de 50 mégapixels avec un zoom de qualité optique 2x, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, une caméra frontale de 10 mégapixels intégrée dans l’écran principal et une batterie de 4 300 mAh, identique à celle du Galaxy Z Flip 7.

Les précédentes rumeurs indiquaient également que Samsung conserverait la puce Exynos 2600 sur la majorité des marchés, même si cette information n’apparaît pas dans les documents divulgués.

Enfin, les rendus laissent apparaître un nouveau coloris rose qui viendrait compléter la gamme.

Samsung mise désormais sur le logiciel

Ces fuites illustrent une évolution de la stratégie du constructeur. Après plusieurs générations consacrées à l’amélioration du design, de la finesse et de la robustesse des smartphones pliables, Samsung semble désormais concentrer ses efforts sur l’expérience utilisateur.

L’écran externe devient progressivement un véritable tableau de bord interactif plutôt qu’un simple afficheur de notifications.

Cette approche pourrait constituer un argument important face à une concurrence toujours plus agressive, notamment Motorola, dont les Razr exploitent déjà largement leur écran de couverture.

Une évolution plus intelligente que spectaculaire

Si ces documents marketing sont authentiques, le Galaxy Z Flip 8 ne révolutionnera probablement pas sa fiche technique. En revanche, Samsung semble vouloir enrichir l’expérience quotidienne grâce à des fonctionnalités logicielles mieux intégrées et à une exploitation plus poussée de l’écran externe.

Dans un marché où les gains matériels deviennent de plus en plus modestes, cette stratégie apparaît cohérente : l’innovation ne passe plus uniquement par les composants, mais par la manière dont le smartphone simplifie les usages.

Il faudra désormais attendre la présentation officielle lors de Galaxy Unpacked pour confirmer l’ensemble de ces informations. Mais une chose semble déjà se dessiner : le Galaxy Z Flip 8 pourrait être moins une révolution matérielle qu’une évolution logicielle destinée à rendre le format pliable plus pratique au quotidien.