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Galaxy Watch 9 : une fuite met l’accent sur la santé et l’IA plutôt que sur le matériel

Galaxy Watch 9 : une fuite met l’accent sur la santé et l’IA plutôt que sur le matériel

Les fuites autour des prochains produits Samsung se poursuivent. Après les visuels marketing des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, c’est désormais au tour de la Galaxy Watch 9 de se dévoiler avant son lancement officiel. Les nouveaux documents, publiés par le célèbre leaker Evan Blass, suggèrent que Samsung misera cette année davantage sur les fonctionnalités de santé et l’intelligence logicielle que sur une véritable révolution matérielle pour sa nouvelle montre connectée.

Une stratégie qui reflète l’évolution actuelle du marché des montres connectées, où les innovations passent désormais autant par les algorithmes que par les composants.

Un nouveau processeur confirmé par les visuels

Les documents divulgués confirment un élément déjà évoqué par plusieurs rumeurs : la Galaxy Watch 9 serait équipée de la nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Cette puce devrait apporter davantage de puissance et une meilleure efficacité énergétique, même si les visuels ne détaillent pas précisément les gains en matière de performances ou d’autonomie.

À première vue, le design évoluerait très peu par rapport à la Galaxy Watch 8. La montre conserverait son boîtier circulaire ainsi que ses deux boutons latéraux, misant davantage sur la continuité que sur une refonte esthétique.

Les rendus révèlent également quatre coloris : blanc, graphite, vert et noir.

Une nouvelle interface centrée sur les indicateurs de santé

Le véritable changement semble se situer du côté du logiciel. Les visuels mettent en avant un nouveau tableau de bord baptisé Vitals, capable de regrouper plusieurs indicateurs physiologiques et de signaler automatiquement ceux qui sortent des valeurs normales.

Plutôt que de simplement afficher des données brutes, cette interface cherche à attirer immédiatement l’attention sur les mesures nécessitant une vigilance particulière. Samsung poursuit ainsi son ambition de transformer la Galaxy Watch en véritable assistant de suivi de la santé au quotidien.

Un coach de course plus intelligent

Autre nouveauté visible sur les images : un coach de course enrichi. La montre proposerait désormais des objectifs basés sur le temps ainsi qu’un accompagnement personnalisé pendant l’entraînement afin d’aider l’utilisateur à atteindre ses performances.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans la tendance actuelle des montres connectées qui cherchent à offrir un suivi plus dynamique plutôt qu’un simple enregistrement des séances sportives.

Le suivi de l’apnée du sommeil se renforce

Les documents marketing évoquent également une fonction de réévaluation de l’apnée du sommeil. Cette capacité viendrait compléter les outils déjà présents sur les précédentes générations, notamment le suivi du sommeil, le score d’énergie quotidien et les analyses de récupération.

Samsung continue ainsi d’élargir son écosystème de santé numérique, un domaine devenu l’un des principaux axes de différenciation des montres connectées haut de gamme.

Peu d’évolutions côté matériel

En dehors de ces nouveautés logicielles, les changements matériels paraissent relativement limités. Les précédentes rumeurs évoquaient des batteries de 325 mAh pour le modèle de 40 mm et 445 mAh pour la version de 44 mm. Il ne s’agirait que d’une légère augmentation par rapport à la génération actuelle.

Tout porte donc à croire que Samsung privilégie cette année l’optimisation de l’expérience utilisateur plutôt qu’une refonte complète de son matériel.

Samsung poursuit sa bataille face à Apple

Cette orientation illustre une tendance de fond sur le marché des montres connectées. Alors que les évolutions matérielles deviennent de plus en plus modestes, la concurrence se déplace désormais vers les services de santé, les analyses assistées par intelligence artificielle et le coaching personnalisé.

Samsung semble vouloir renforcer cet avantage face à Apple, dont les dernières générations d’Apple Watch ont principalement misé sur des évolutions progressives. En enrichissant sa plateforme avec des fonctionnalités comme Vitals, un coaching sportif plus avancé et un suivi médical renforcé, le constructeur sud-coréen cherche à faire de la Galaxy Watch un véritable compagnon de bien-être plutôt qu’un simple accessoire connecté.

Il faudra toutefois attendre l’annonce officielle de Samsung pour confirmer ces informations. Si ces visuels marketing sont authentiques, la Galaxy Watch 9 pourrait marquer une nouvelle étape dans l’évolution des montres intelligentes, où la valeur ajoutée ne repose plus uniquement sur le matériel, mais sur l’intelligence des données qu’elles sont capables d’interpréter.