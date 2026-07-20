À quelques jours de Galaxy Unpacked, le Galaxy Z Fold 8 n’a pratiquement plus aucun secret. Une vaste série de visuels marketing, attribuée au célèbre leaker Evan Blass (@evleaks), révèle la plupart des caractéristiques du prochain smartphone pliable de Samsung, des performances aux fonctions Galaxy AI, en passant par l’autonomie et la photographie.

Si ces documents s’avèrent authentiques, ils offrent un aperçu particulièrement complet du futur modèle avant sa présentation officielle prévue le 22 juillet.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy confirmé

L’un des principaux enseignements de cette fuite concerne le processeur. Les visuels marketing confirment l’intégration du Snapdragon 8 Elite for Galaxy, la version optimisée par Qualcomm et Samsung pour les appareils haut de gamme du constructeur.

Cette plateforme devrait assurer les performances nécessaires aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle tout en améliorant l’efficacité énergétique du smartphone.

Une autonomie annoncée en hausse

Samsung semble également vouloir répondre à l’une des critiques formulées à l’encontre des précédentes générations : l’autonomie. Les documents évoquent jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, un chiffre qui laisse entrevoir des optimisations importantes, même si la capacité exacte de la batterie n’est pas précisée.

Il faudra naturellement attendre les premiers tests indépendants pour vérifier si cette promesse se traduit par un réel gain dans un usage quotidien.

Un appareil photo repensé

Les visuels révèlent également la configuration photographique du Galaxy Z Fold 8. Le smartphone embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels, un second capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et deux caméras frontales de 10 mégapixels, l’une sur l’écran externe et l’autre sur l’écran pliable.

Contrairement aux modèles Ultra, cette version ne disposerait pas d’un téléobjectif dédié.

Samsung miserait toutefois sur sa technologie Adaptive Pixel afin de proposer un zoom 2x de qualité optique grâce au recadrage intelligent du capteur principal.

Galaxy AI toujours au cœur de l’expérience

Comme les précédents appareils Galaxy, le Z Fold 8 ferait largement appel à Galaxy AI. Les documents marketing mettent en avant plusieurs fonctionnalités exploitant l’intelligence artificielle, notamment pour améliorer la productivité et le multitâche sur le grand écran pliable.

Même si les visuels ne détaillent pas l’ensemble des nouveautés, Samsung semble poursuivre son ambition de transformer ses smartphones pliables en véritables outils de travail mobiles.

Un design qui reste fidèle à l’ADN de la gamme

Les images montrent un Galaxy Z Fold 8 dans une nouvelle finition Lavande. Le design reste globalement fidèle aux générations précédentes avec un format de type livre, même si plusieurs rumeurs évoquent une charnière améliorée et un pli de l’écran moins visible.

Cette continuité traduit la stratégie actuelle de Samsung : faire évoluer progressivement une formule déjà mature plutôt que bouleverser son identité visuelle.

Samsung prépare un lancement sous haute pression

Cette fuite intervient dans un contexte particulièrement concurrentiel. Google poursuit le développement de sa gamme Pixel Fold, Honor et Huawei accélèrent leurs innovations sur le marché des smartphones pliables, tandis qu’Apple serait toujours en préparation de son premier iPhone pliable.

Dans ce contexte, Samsung cherche moins à révolutionner le concept qu’à perfectionner un produit déjà bien établi. Les améliorations semblent ainsi porter sur l’autonomie, la photographie, les performances et les usages liés à l’intelligence artificielle, des domaines devenus essentiels pour convaincre les utilisateurs de renouveler leur appareil.

Si ces documents marketing reflètent bien le produit final, le Galaxy Z Fold 8 s’annonce comme une évolution mesurée mais cohérente. Reste désormais à découvrir ce que Samsung réservera encore comme surprises lors de Galaxy Unpacked, même si les nombreuses fuites des dernières semaines ont déjà largement levé le voile sur son prochain smartphone pliable.