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One UI 9.0 : Samsung teste déjà la mise à jour sur de nombreux smartphones Galaxy, y compris des modèles abordables

One UI 9.0 : Samsung teste déjà la mise à jour sur de nombreux smartphones Galaxy, y compris des modèles abordables

Alors que le programme bêta public de One UI 9.0 reste, pour le moment, réservé à la gamme Galaxy S26, Samsung poursuit activement les tests de sa prochaine interface en interne. De nouveaux firmwares de test ont récemment été repérés sur les serveurs de l’entreprise, révélant que plusieurs smartphones d’entrée de gamme sont désormais concernés par les essais de OneUI 9.0.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de modèles plus accessibles, même si cela ne signifie pas que la mise à jour arrivera plus rapidement.

Les Galaxy A07, A16 et A17 repérés sur les serveurs de test

Selon les dernières découvertes réalisées sur les serveurs de Samsung, plusieurs smartphones de la gamme Galaxy A disposent désormais d’une version de test de One UI 9.0.

Les modèles concernés sont notamment :

Galaxy A07

Galaxy A16

Galaxy A17

La présence de ces firmwares montre que Samsung a déjà commencé le travail d’adaptation de One UI 9.0 sur ces appareils. En revanche, il ne faut pas y voir un signe d’un déploiement imminent. Les tests internes démarrent souvent plusieurs mois avant la diffusion officielle afin de corriger les éventuels bugs et d’optimiser les performances.

Plus de vingt appareils déjà concernés

Les modèles d’entrée de gamme ne sont pas les seuls à bénéficier de ces essais. Samsung testerait actuellement One UI 9.0 sur plus de vingt appareils de différentes catégories.

Série Galaxy S

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Smartphones pliables

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Série Galaxy A

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A07

Tablettes Galaxy Tab

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Cette liste pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines avec l’ajout d’autres appareils compatibles.

Une bêta publique bientôt élargie ?

À l’heure actuelle, la bêta publique de One UI 9,0 reste limitée à la série Galaxy S26. Toutefois, plusieurs sources estiment que Samsung pourrait rapidement ouvrir le programme aux Galaxy S25. En revanche, les smartphones plus abordables de la gamme Galaxy A ne devraient pas bénéficier d’un programme bêta public.

Comme lors des précédentes mises à jour majeures, Samsung devrait directement déployer la version stable sur ces modèles une fois le développement terminé.

Un lancement attendu après le prochain Galaxy Unpacked

Si Samsung conserve son calendrier habituel, la version stable de One UI 9.0 pourrait être annoncée à l’occasion du prochain Galaxy Unpacked, attendu le mois prochain. Cet événement devrait être consacré à la présentation des nouveaux smartphones pliants de la marque, mais il pourrait également marquer le début du déploiement de la nouvelle interface sur les premiers appareils compatibles.

Comme toujours, la disponibilité variera ensuite selon les modèles, les régions et les opérateurs.

Le fait que Samsung teste déjà One UI 9.0 sur des smartphones d’entrée de gamme montre néanmoins que le constructeur prépare un déploiement relativement large. Les utilisateurs des Galaxy A, souvent servis plusieurs mois après les modèles premium, peuvent donc espérer une mise à jour plus rapidement que par le passé, même si aucun calendrier officiel n’a encore été communiqué.