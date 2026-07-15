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Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, Flip 8 et Galaxy Watch 9 : une fuite dévoile les nouveaux coloris avant l’Unpacked

Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, Flip 8 et Galaxy Watch 9 : une fuite dévoile les nouveaux coloris avant l’Unpacked

À quelques jours du Galaxy Unpacked, Samsung semble n’avoir presque plus aucun secret. Une nouvelle fuite, composée de visuels marketing qui paraissent officiels, dévoile en détail les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 ainsi que les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Si les caractéristiques techniques restent globalement conformes aux précédentes rumeurs, ce sont surtout les nouveaux coloris exclusifs qui attirent l’attention.

Samsung devrait officialiser l’ensemble de cette nouvelle génération lors de son événement organisé à Londres la semaine prochaine.

Les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra côte à côte

Les images publiées par Android Headlines offrent le meilleur aperçu à ce jour des deux smartphones pliants au format livre. L’un des rendus montre le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra côte à côte, mettant immédiatement en évidence leur philosophie différente. Le Fold 8 adopterait un format plus large et compact, tandis que la version Ultra conserverait une silhouette plus élancée tout en intégrant les composants les plus haut de gamme de la gamme.

Une autre série d’illustrations rassemble les deux modèles avec le Galaxy Z Flip 8, permettant de comparer leurs dimensions et leur design avant même leur présentation officielle.

Ces nouveaux visuels confirment également que Samsung poursuit une stratégie à deux niveaux sur le segment des smartphones pliants : un modèle destiné à privilégier l’ergonomie, et une déclinaison Ultra pensée comme la vitrine technologique de la marque.

Des coloris exclusifs réservés à la boutique Samsung

Comme lors des précédentes générations, Samsung devrait proposer plusieurs finitions uniquement disponibles sur sa boutique en ligne. Après les coloris classiques Crème, Graphite et Lavande, déjà évoqués par les précédentes fuites, cette nouvelle publication révèle deux teintes inédites. Le Galaxy Z Fold 8 apparaîtrait dans une finition baptisée Pistache, un vert très discret tirant presque vers le gris selon les rendus.

De son côté, le Galaxy Z Flip 8 bénéficierait d’un coloris exclusif Menthe, un vert pastel plus lumineux qui apporte une touche de fraîcheur à cette génération.

Samsung reste fidèle à une palette relativement sobre, privilégiant des nuances élégantes plutôt que des couleurs très affirmées.

Les utilisateurs attendent des couleurs plus audacieuses

Si ces nouvelles finitions devraient séduire les amateurs de designs minimalistes, elles ne font pas l’unanimité. Sur Reddit notamment, plusieurs utilisateurs regrettent le manque de propositions plus originales. Certains espèrent encore voir apparaître des versions rouge foncé, bordeaux ou d’autres teintes plus marquées parmi les exclusivités du Samsung Store.

Cette prudence contraste avec la stratégie de certains concurrents qui multiplient désormais les coloris très identitaires afin de différencier davantage leurs modèles premium.

Les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 également de la partie

La fuite ne se limite pas aux smartphones. Plusieurs rendus présentent également la future Galaxy Watch 9 ainsi que la Galaxy Watch Ultra 2 aux côtés des nouveaux pliants. Aucune surprise majeure n’apparaît toutefois sur ces visuels. Le design correspond aux précédentes fuites et Samsung semble avoir privilégié une évolution progressive plutôt qu’une refonte complète de sa gamme de montres connectées.

Des améliorations matérielles attendues sous le capot

Si le design évolue peu, plusieurs nouveautés matérielles devraient accompagner cette génération. Selon les différentes indiscrétions, le Galaxy Z Fold 8 Ultra pourrait récupérer le traitement antireflet inauguré sur le Galaxy S26 Ultra, améliorant nettement la lisibilité en extérieur.

La recharge sans fil évoluerait également, passant enfin de 15 W à 20 W sur les deux modèles Fold, une progression attendue depuis plusieurs générations.

L’autonomie profiterait elle aussi d’un gain appréciable :

Galaxy Z Fold 8 : batterie de 4 800 mAh ;

Galaxy Z Fold 8 Ultra : batterie de 5 000 mAh, soit environ 600 mAh de plus que sur la génération précédente.

Ces améliorations, combinées à des processeurs plus récents et à une meilleure optimisation logicielle, pourraient offrir un véritable bond en matière d’endurance, l’un des principaux points faibles des smartphones pliants actuels.

Samsung privilégie l’évolution plutôt que la révolution

À quelques jours de l’annonce officielle, cette fuite confirme surtout la stratégie de Samsung pour 2026. Le constructeur ne semble pas vouloir bouleverser le design de ses smartphones pliables, préférant affiner une formule déjà mature avec davantage d’améliorations techniques, une autonomie renforcée et une segmentation plus claire entre les modèles Fold et Fold Ultra.

Reste une interrogation : Samsung réserve-t-il encore quelques surprises pour son Galaxy Unpacked ? Si les caractéristiques principales semblent désormais bien connues, la marque pourrait encore miser sur des fonctionnalités logicielles inédites ou dévoiler d’autres coloris exclusifs lors de sa présentation officielle.