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Claude change de personnalité selon le modèle et la langue : Anthropic dévoile une étude surprenante

Claude change de personnalité selon le modèle et la langue : Anthropic dévoile une étude surprenante

Vous avez parfois eu l’impression que Claude semblait plus critique un jour, puis étonnamment conciliant le lendemain ? Ce n’était pas une simple impression. Anthropic vient de confirmer que le comportement de son assistant varie sensiblement selon le modèle choisi… mais aussi selon la langue dans laquelle vous lui parlez.

À travers une nouvelle étude basée sur des centaines de milliers de conversations réelles, l’entreprise met en lumière une réalité souvent ignorée : une IA conversationnelle ne possède pas une personnalité unique et immuable. Son ton, son niveau de prudence et même sa manière de remettre en question les utilisateurs évoluent en fonction du contexte technique.

Chaque modèle Claude possède sa propre « personnalité »

Pour cette recherche, Anthropic a analysé près de 300 000 conversations avec Claude afin d’évaluer plusieurs dimensions comportementales, notamment le niveau de prudence, la capacité à contredire un utilisateur, ainsi que l’équilibre entre encouragement et esprit critique.

Les résultats montrent que les différents modèles de Claude adoptent des comportements nettement distincts.

Selon Anthropic, Claude Opus 4.7 se montre davantage porté sur l’analyse critique. Le modèle n’hésite pas à relever les faiblesses d’un raisonnement, à signaler les potentiels risques d’un projet ou à remettre spontanément certaines hypothèses en question.

À l’inverse, Claude Sonnet 4.6 privilégie des réponses plus rapides, plus positives et généralement plus encourageantes. Il tend davantage à accompagner l’utilisateur dans son raisonnement plutôt qu’à le challenger.

Il ne s’agit pas d’une différence de qualité, mais bien d’une philosophie d’interaction différente.

Dans un contexte de réflexion stratégique ou d’analyse de risques, Opus apparaît ainsi plus pertinent. Pour des tâches quotidiennes, du brainstorming ou une assistance rapide, Sonnet peut offrir une expérience plus fluide.

La langue modifie également le comportement de Claude

L’étude met également en évidence un phénomène plus surprenant encore : la langue utilisée influence directement le ton adopté par l’IA. Les chercheurs observent que Claude apparaît généralement plus chaleureux et empathique lorsqu’il répond en hindi ou en arabe. À l’inverse, les conversations menées en anglais ou en russe donnent lieu à des réponses plus rigoureuses, plus sceptiques et davantage orientées vers l’analyse critique.

Autrement dit, une même question formulée dans deux langues différentes peut produire des réponses qui diffèrent non seulement dans leur formulation, mais également dans leur manière d’aborder le problème.

Pour les utilisateurs bilingues, cela pourrait devenir une stratégie intéressante lorsqu’ils souhaitent obtenir plusieurs perspectives sur un même sujet.

Une adaptation culturelle ou un véritable biais ?

Anthropic reste prudent quant à l’interprétation de ces résultats. L’entreprise souligne qu’il est encore difficile de déterminer si ces différences constituent un biais du modèle ou s’il s’agit simplement d’une adaptation naturelle aux styles de communication propres à chaque langue et à chaque culture.

Cette nuance est importante : les attentes conversationnelles varient fortement d’un pays à l’autre. Ce qui est perçu comme une réponse directe dans une langue peut sembler abrupt dans une autre.

Les modèles semblent donc ajuster leur comportement en fonction des usages linguistiques qu’ils ont appris durant leur entraînement.

Une leçon pour les utilisateurs d’IA

Au-delà des aspects techniques, cette étude rappelle un principe essentiel : une réponse générée par une IA n’est jamais totalement neutre. Le modèle sélectionné, la langue utilisée et même le contexte conversationnel influencent le résultat obtenu.

Pour les décisions importantes — qu’il s’agisse d’une stratégie d’entreprise, d’un projet technique ou d’une analyse complexe — il peut donc être pertinent de consulter plusieurs modèles, voire de reformuler une même question dans une autre langue afin d’obtenir un regard différent.

À mesure que les assistants IA gagnent en sophistication, leur personnalité devient presque aussi importante que leurs performances. Comprendre ces variations pourrait rapidement devenir une compétence essentielle pour tirer le meilleur parti de ces nouveaux outils.