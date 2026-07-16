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Google dévoile un premier aperçu du Pixel 11 Pro et confirme discrètement l’arrivée de Pixel Glow

Google dévoile un premier aperçu du Pixel 11 Pro et confirme discrètement l’arrivée de Pixel Glow

À moins d’un mois du lancement officiel des Pixel 11, Google commence à faire monter la pression. Après avoir confirmé la tenue de son événement Made by Google le 12 août, la firme de Mountain View vient de publier un premier teaser vidéo qui semble dévoiler deux éléments majeurs : le design du Pixel 11 Pro et la très attendue fonctionnalité Pixel Glow.

Un détail lumineux, jusque-là entouré de nombreuses rumeurs, pourrait bien devenir l’une des signatures visuelles de la prochaine génération de smartphones Pixel.

Un premier aperçu officiel du Pixel 11 Pro

La courte vidéo publiée par Google montre ce qui semble être un Pixel 11 Pro dans une nouvelle finition dorée. Le smartphone conserve les codes esthétiques désormais emblématiques de la gamme Pixel, avec sa large barre photo horizontale occupant toute la largeur de la face arrière.

À première vue, le design évolue peu par rapport à la génération précédente, ce qui confirme les nombreuses fuites apparues ces dernières semaines.

Mais, ce n’est pas le téléphone lui-même qui attire le plus l’attention.

Pixel Glow se dévoile enfin

Le véritable protagoniste du teaser est un halo lumineux multicolore apparaissant à proximité du module photo arrière. L’animation alterne plusieurs couleurs et constitue vraisemblablement la première démonstration officielle de Pixel Glow, une fonctionnalité dont le développement avait été repéré dès les premières versions d’Android 17.

Contrairement aux premières spéculations, Google ne semble pas avoir ajouté une bande LED dédiée au dos de l’appareil.

Tout indique désormais que Pixel Glow exploite directement le module du flash, situé à côté des capteurs photo, pour produire différents effets lumineux. Google n’a toutefois fourni aucun détail technique sur le fonctionnement de cette solution.

Une fonctionnalité pensée pour les interactions avec Gemini

Les premières références à Pixel Glow avaient été découvertes dès le mois d’avril dans plusieurs versions expérimentales d’Android, notamment au travers de chaînes de code mentionnant « orbit » et « light_animations » . Avec Android 17 Beta 4, Google avait finalement officialisé son nom.

Selon les descriptions présentes dans les paramètres du système, Pixel Glow est conçu pour afficher des signaux lumineux lorsque le smartphone est posé face contre table.

Les premiers usages identifiés incluent notamment l’arrivée d’un appel provenant d’un contact favori, des interactions mains libres avec Gemini ou encore différents indicateurs lumineux liés à l’assistant IA. Cependant, Google n’a pas encore confirmé si cette fonctionnalité prendra également en charge les notifications classiques des applications ou d’autres scénarios d’utilisation.

Une compatibilité limitée avec les notifications par flash

Les premières versions d’Android révélaient également un détail intéressant. Pixel Glow ne pourra pas fonctionner en même temps que les notifications utilisant le flash LED. Le teaser apporte une explication logique : si les deux fonctionnalités utilisent le même composant lumineux situé à côté des caméras, elles ne peuvent naturellement pas être actives simultanément.

Cette approche permettrait à Google de proposer une expérience plus élégante sans ajouter de nouveaux éléments matériels à l’arrière du smartphone.

L’intelligence artificielle restera au cœur de la présentation

En parallèle de cette vidéo, Google a officiellement confirmé le nom Pixel 11 sur une page dédiée de son Google Store. Les invitations envoyées pour l’événement Made by Google mettent également largement en avant Gemini Intelligence, laissant présager une présentation centrée sur les nouvelles capacités d’intelligence artificielle développées par Google au cours des derniers mois.

Les Pixel 11 devraient notamment profiter de plusieurs fonctionnalités dévoilées lors de la conférence Google I/O, combinant IA générative, assistance contextuelle et traitements exécutés directement sur l’appareil.

Les précommandes devraient ouvrir immédiatement après la conférence du 12 août.

Une identité visuelle qui pourrait distinguer les Pixel

Si les premières rumeurs évoquaient un système comparable aux Glyph LEDs des smartphones Nothing, Google semble finalement avoir opté pour une approche plus discrète. En réutilisant simplement le module du flash pour créer des animations lumineuses, la marque évite d’alourdir le design tout en offrant une nouvelle manière d’interagir avec son smartphone.

Reste à savoir si Pixel Glow saura dépasser le simple effet esthétique pour devenir un véritable outil d’information au quotidien. Réponse le 12 août, lors du lancement officiel de la série Pixel 11.