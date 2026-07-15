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WhatsApp prépare son propre cloud sur iPhone pour remplacer les sauvegardes iCloud

WhatsApp prépare son propre cloud sur iPhone pour remplacer les sauvegardes iCloud

Les utilisateurs d’iPhone connaissent bien le problème : les 5 Go gratuits d’iCloud disparaissent à une vitesse impressionnante, souvent à cause des sauvegardes WhatsApp. Meta semble préparer une alternative qui pourrait enfin desserrer cet étau.

D’après des éléments découverts dans la version bêta de WhatsApp pour iOS par WABetaInfo, l’application développe actuellement son propre service de sauvegarde cloud. Une première pour l’écosystème Apple, puisque les conversations pourraient bientôt être stockées directement sur les serveurs de WhatsApp plutôt que dans iCloud.

La fonctionnalité est encore en développement et n’est pas disponible, même pour les bêta-testeurs.

WhatsApp veut devenir son propre fournisseur de sauvegarde

Une fois déployée, cette nouveauté permettra aux utilisateurs de choisir leur solution de sauvegarde directement depuis les paramètres de WhatsApp. Par défaut, iCloud restera l’option activée, ce qui signifie que rien ne changera pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas modifier leurs habitudes.

En revanche, ceux qui optent pour la nouvelle infrastructure de Meta pourraient bénéficier d’une gestion plus souple de leur espace de stockage.

Jusqu’à 2 Go gratuits, puis des formules payantes

Selon les informations révélées par la fuite, WhatsApp proposerait 2 Go de stockage gratuit. Au-delà, plusieurs abonnements seraient envisagés : 50 Go pour environ 0,99 dollar par mois, soit un tarif similaire à l’offre d’entrée de gamme d’iCloud et une formule 1 To serait également à l’étude.

Toutefois, ces prix restent provisoires et pourraient évoluer avant le lancement officiel.

L’intérêt est évident : Apple limite toujours le stockage gratuit d’iCloud à 5 Go, un espace partagé entre les photos, les sauvegardes système, les documents et les applications. Les conversations WhatsApp, surtout lorsqu’elles contiennent de nombreuses photos et vidéos, peuvent rapidement saturer cette capacité.

Une confidentialité renforcée grâce au chiffrement obligatoire

Au-delà du stockage, Meta souhaite également mettre en avant un argument de sécurité. Aujourd’hui, les sauvegardes WhatsApp sur iCloud peuvent être protégées par un chiffrement de bout en bout, mais cette protection reste optionnelle et doit être activée manuellement.

Avec la future solution de WhatsApp, ce chiffrement serait activé par défaut et impossible à désactiver.

Selon Meta, même l’entreprise ne pourrait pas accéder au contenu des sauvegardes. Pour sécuriser l’accès, WhatsApp recommande l’utilisation d’une passkey, tout en conservant la possibilité d’utiliser un mot de passe classique ou une clé de chiffrement de 64 caractères.

Une transition plus simple entre iPhone et Android ?

L’un des potentiels avantages dépasse la simple question du stockage.En contrôlant directement son infrastructure de sauvegarde, WhatsApp pourrait enfin faciliter la migration entre iOS et Android sans perte d’historique.

Aujourd’hui, le transfert des conversations entre les deux plateformes reste souvent complexe et dépend de procédures spécifiques. Une infrastructure unifiée permettrait à terme de rendre cette opération beaucoup plus transparente.

Les utilisateurs restent prudents

Malgré les bénéfices annoncés, cette initiative suscite déjà des réactions partagées. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes rappellent que confier ses sauvegardes directement à Meta soulève inévitablement des questions de confiance, même si l’entreprise affirme que le chiffrement de bout en bout empêchera tout accès aux données.

Cette méfiance illustre un paradoxe de l’IA et des services cloud modernes : les technologies de protection progressent, mais la réputation des entreprises qui les exploitent continue de peser lourd dans la perception des utilisateurs.

Si Meta parvient à convaincre sur le plan de la confidentialité, cette nouvelle solution pourrait néanmoins devenir une alternative crédible à iCloud, en particulier pour les utilisateurs dont les sauvegardes WhatsApp occupent déjà la majeure partie de leur espace de stockage Apple.