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Apple M7 Ultra : jusqu’à 1,5 To de mémoire pour propulser la future génération d’IA

Apple M7 Ultra : jusqu’à 1,5 To de mémoire pour propulser la future génération d’IA

Apple ne préparerait pas simplement une nouvelle génération de puces plus rapides. Selon les dernières informations de Bloomberg, la firme de Cupertino serait en train de concevoir le M7 Ultra comme un véritable moteur dédié à l’intelligence artificielle.

Attendu à l’horizon 2028, ce processeur viserait des performances capables de rivaliser, sur certains usages, avec les accélérateurs IA de Nvidia plutôt qu’avec les processeurs traditionnels destinés aux ordinateurs personnels.

Une évolution qui en dit long sur les priorités d’Apple.

Jusqu’à 1,5 To de mémoire unifiée pour exécuter des modèles IA géants

L’information la plus spectaculaire concerne la mémoire. D’après Mark Gurman de Bloomberg, le M7 Ultra pourrait prendre en charge jusqu’à 1,5 téraoctet de mémoire unifiée, soit près du double de la capacité maximale attendue sur le futur M5 Ultra.

Même dans l’univers des stations de travail professionnelles, un tel volume reste exceptionnel. Pour Apple, l’objectif serait clair : permettre l’exécution locale de modèles d’intelligence artificielle toujours plus volumineux, sans devoir constamment s’appuyer sur le cloud ou sur des solutions de stockage externes.

Cette architecture s’inscrirait dans la philosophie de la mémoire unifiée chère à Apple Silicon, où CPU, GPU et Neural Engine accèdent au même espace mémoire afin de limiter les transferts de données et d’améliorer les performances.

La pénurie mondiale de mémoire pourrait toutefois limiter les ambitions

Cette capacité maximale reste néanmoins théorique. Bloomberg souligne que la disponibilité de configurations atteignant 1,5 To dépendra directement de l’évolution du marché des puces mémoire. Les tensions persistantes sur les modules DRAM à haute capacité rendent leur approvisionnement plus difficile et leur coût nettement plus élevé.

Autrement dit, même si le M7 Ultra est techniquement capable de gérer une telle quantité de mémoire, Apple pourrait être contrainte de proposer des configurations moins ambitieuses si les contraintes industrielles persistent d’ici son lancement.

Bien plus qu’une puce pour Mac

Le M7 Ultra ne serait pas uniquement destiné aux futurs Mac haut de gamme. Selon Bloomberg, Apple prévoirait également d’utiliser cette architecture pour alimenter une nouvelle génération de serveurs dédiés à Apple Intelligence. Une première infrastructure basée sur le M5 Ultra serait déployée avant cette échéance, tandis qu’une plateforme reposant sur le M7 Ultra arriverait aux alentours de 2029 afin de soutenir les traitements IA exécutés dans le cloud.

L’objectif serait d’assurer une continuité entre les traitements réalisés directement sur les appareils Apple et ceux nécessitant davantage de puissance côté serveur, tout en conservant un contrôle complet sur l’ensemble de la pile matérielle.

Apple change progressivement de philosophie

Depuis l’arrivée des premières puces Apple Silicon, les progrès concernaient principalement les performances CPU, le GPU ou encore l’autonomie. Avec le M7 Ultra, la logique semble évoluer. L’intelligence artificielle deviendrait désormais le principal moteur de conception des futures puces Apple. Plutôt que d’ajouter simplement des accélérateurs IA à une architecture classique, l’entreprise concevrait désormais son silicium autour des besoins des modèles génératifs.

Cette approche rapprocherait progressivement Apple de l’univers des infrastructures IA, où des architectures comme Nvidia Blackwell dominent aujourd’hui l’entraînement et l’inférence des modèles les plus avancés.

Apple ne chercherait probablement pas à concurrencer Nvidia sur le marché des centres de données, mais plutôt à développer une plateforme optimisée pour son propre écosystème, capable de faire fonctionner Apple Intelligence aussi bien sur les appareils que dans son infrastructure cloud.

Une nouvelle étape dans la course à l’IA

Si cette feuille de route se confirme, le M7 Ultra pourrait représenter bien davantage qu’une simple évolution annuelle d’Apple Silicon. Il symboliserait l’entrée d’Apple dans une nouvelle phase où le matériel est pensé avant tout pour répondre aux exigences de l’intelligence artificielle générative. À mesure que les modèles deviennent plus volumineux et plus complexes, la quantité de mémoire disponible devient presque aussi stratégique que la puissance de calcul elle-même.

Cette évolution montre qu’Apple ne cherche plus uniquement à fabriquer les meilleures puces pour Mac. L’entreprise construit désormais les fondations matérielles de sa prochaine génération de services IA, avec l’ambition de rester maître de son écosystème de bout en bout.