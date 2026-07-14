La recherche Windows fait partie des fonctionnalités les plus utilisées… mais aussi des plus critiquées. Entre résultats web envahissants, suggestions peu pertinentes et lenteurs occasionnelles, l’expérience n’a jamais vraiment fait l’unanimité. Microsoft entend désormais corriger le tir avec une importante série d’améliorations destinées à Windows Search.

Déployée progressivement auprès des membres du programme Windows Insider, cette mise à jour promet une recherche plus rapide, plus lisible et mieux adaptée aux habitudes des utilisateurs.

Une interface allégée pour retrouver plus vite ce que l’on cherche

Premier changement visible : la page d’accueil de la recherche adopte une présentation plus épurée. Microsoft simplifie l’interface afin de mettre davantage en avant les recherches récentes tout en réduisant les éléments visuels jugés superflus.

Les résultats affichent désormais clairement leur nature grâce à des libellés distincts. Il devient ainsi immédiatement évident si le résultat correspond à :

une application

un fichier

un paramètre Windows

un résultat web

une suggestion provenant du Microsoft Store.

Cette distinction permet de savoir où l’élément s’ouvrira avant même de cliquer dessus, améliorant ainsi la lisibilité de l’ensemble.

Les résultats locaux passent enfin avant le web

Microsoft répond également à une critique récurrente : la priorité excessive accordée aux recherches en ligne. Avec cette mise à jour, les applications, fichiers et paramètres stockés localement seront désormais privilégiés lorsqu’ils correspondent mieux à la requête de l’utilisateur. Les suggestions issues du Microsoft Store ou du moteur de recherche n’apparaîtront qu’en second plan lorsque les résultats locaux sont jugés plus pertinents.

Autre changement appréciable : les contenus promotionnels disparaissent des résultats web, laissant davantage de place aux informations réellement utiles.

Par ailleurs, certains éléments système comme Ce PC ou la Corbeille deviennent plus faciles à retrouver directement depuis la barre de recherche.

Une recherche plus intelligente, même avec des fautes

Microsoft améliore également le moteur de recherche lui-même. Windows devient désormais plus tolérant face aux erreurs de frappe, aux lettres manquantes ou supplémentaires ainsi qu’aux recherches incomplètes. Par exemple, une requête comme « utlook » permettra toujours de retrouver Outlook, sans nécessiter une orthographe parfaite.

La recherche de fichiers bénéficie elle aussi de plusieurs optimisations.

Parmi les nouveautés, la prise en charge des recherches composées de seulement deux caractères et une meilleure remontée des fichiers locaux, cloud ou synchronisés lorsqu’ils représentent le résultat le plus pertinent.

Microsoft indique également avoir commencé à revoir le classement des résultats liés aux paramètres système afin d’afficher plus rapidement les réglages les plus susceptibles de correspondre à la demande de l’utilisateur. D’autres ajustements sont déjà prévus dans les prochains mois.

Plus de contrôle sur les résultats affichés

L’entreprise introduit également une fonctionnalité attendue par les utilisateurs souhaitant limiter les résultats externes. Depuis Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche, il est désormais possible de choisir si les suggestions provenant du web et du Microsoft Store doivent apparaître aux côtés des résultats locaux.

Cette option offre davantage de personnalisation et permet de transformer Windows Search en un moteur de recherche essentiellement centré sur le contenu présent sur l’ordinateur.

Une recherche plus stable

Au-delà des nouveautés visibles, Microsoft annonce avoir travaillé sur la fiabilité du service. La société affirme avoir réduit les risques de plantages, de blocages et de problèmes de chargement qui pouvaient affecter Windows Search, tout en précisant que d’autres optimisations sont encore en préparation.

Déploiement progressif

Cette nouvelle expérience de recherche est actuellement distribuée de manière progressive auprès des utilisateurs inscrits au canal Experimental du programme Windows Insider via un déploiement contrôlé (Controlled Feature Rollout).

Tous les testeurs ne recevront donc pas immédiatement ces nouveautés. Microsoft précise qu’un redémarrage du PC peut parfois déclencher leur activation, tandis que les utilisateurs avancés peuvent également les activer manuellement via des feature flags.

Cette évolution illustre la volonté de Microsoft de rendre Windows 11 plus cohérent dans ses usages quotidiens. Après plusieurs ajustements du menu Démarrer et de l’Explorateur de fichiers, c’est désormais la recherche système qui bénéficie d’une refonte attendue de longue date.