Accueil » Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 : une forte hausse des prix en Europe se confirme

Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 : une forte hausse des prix en Europe se confirme

Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 : une forte hausse des prix en Europe se confirme

À quelques semaines du prochain Galaxy Unpacked, une nouvelle fuite vient jeter un froid sur les futurs smartphones pliables de Samsung. D’après les informations publiées par Roland Quandt de WinFuture, l’ensemble de la nouvelle gamme Galaxy Z devrait être proposé à un tarif plus élevé que les modèles actuels.

Les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 mais aussi les nouvelles Galaxy Watch 9 seraient tous concernés par cette augmentation. Si ces prix se confirment lors de l’annonce officielle prévue le 22 juillet, Samsung franchirait un nouveau cap dans sa stratégie de montée en gamme.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra dépasserait les 2 200 €

La plus forte hausse concernerait le nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra, qui remplacerait le Fold classique comme modèle le plus haut de gamme de la marque.

Selon cette fuite, les prix seraient les suivants :

Galaxy Z Fold 8 Ultra de 256 Go à 2 199 €

Galaxy Z Fold 8 Ultra de 512 Go à 2 399 €

Galaxy Z Fold 8 Ultra de 1 To à 2 799 €

Par rapport au Galaxy Z Fold 7, les augmentations seraient particulièrement importantes :

+100 € sur la version 256 Go

+180 € pour le modèle 512 Go

jusqu’à +280 € sur la version 1 To.

Avec un tarif proche des 2 800 €, le Galaxy Z Fold 8 Ultra deviendrait tout simplement le smartphone Samsung le plus cher jamais commercialisé.

Un Galaxy Z Fold 8 plus abordable… mais moins bien équipé

Cette année, Samsung devrait également lancer un Galaxy Z Fold 8 plus classique, positionné sous la version Ultra.

Les prix évoqués sont les suivants :

Galaxy Z Fold 8 de 256 Go à 1 999 €

Galaxy Z Fold 8 de 512 Go à 2 199 €

Galaxy Z Fold 8 de 1 To à 2 599 €

Ce modèle adopterait un format plus large, mais ferait plusieurs concessions afin de justifier son positionnement tarifaire inférieur. Les premières informations évoquent notamment un équipement photo moins ambitieux, avec l’absence d’un véritable téléobjectif dédié.

Le Galaxy Z Flip 8 n’échappe pas à la hausse

Le pliable à clapet serait lui aussi concerné. Les tarifs annoncés seraient 1 299 € pour 256 Go, tandis que le Galaxy Z Flip 8 de 512 Go coûterait 1 499 €. Là encore, la hausse atteindrait entre 100 € et 180 € selon la capacité de stockage.

Même si le Galaxy Z Flip reste le modèle pliable le plus accessible de Samsung, son prix s’éloignerait encore davantage des smartphones premium traditionnels.

Les Galaxy Watch 9 également concernées

Les montres connectées ne seraient pas épargnées. Selon les informations de WinFuture, les prix européens seraient les suivants : Galaxy Watch 9 (40 mm Bluetooth) à 409 €, et Galaxy Watch Ultra 2 à 749 €. La nouvelle Watch Ultra afficherait ainsi une augmentation d’environ 50 € par rapport à la génération précédente.

Les versions LTE devraient naturellement être proposées à un tarif encore supérieur.

Samsung poursuit sa montée en gamme

Depuis plusieurs années, Samsung cherche à positionner ses smartphones pliables comme de véritables produits de luxe. Cette stratégie semble aujourd’hui se renforcer. Avec des tarifs dépassant désormais largement les 2 000 €, les Galaxy Fold s’adressent davantage aux utilisateurs les plus exigeants qu’au grand public.

Dans le même temps, la concurrence devient de plus en plus agressive.

Des constructeurs comme Honor, Google, OnePlus, vivo ou encore Xiaomi proposent désormais des smartphones pliables souvent plus fins, plus légers et parfois moins chers. Samsung devra donc convaincre que ses nouveautés justifient cette hausse tarifaire.

Réponse le 22 juillet lors du Galaxy Unpacked

Toutes ces informations proviennent pour l’instant de documents destinés aux distributeurs européens et n’ont pas été officialisées par Samsung. Le constructeur lèvera le voile sur ses nouveaux appareils lors du Galaxy Unpacked, attendu le 22 juillet.

Outre les Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Z Flip 8, Samsung devrait également présenter les nouvelles Galaxy Watch 9 ainsi que plusieurs nouveautés liées à l’intelligence artificielle et à One UI.

Des innovations attendues… mais à quel prix ?

Si cette fuite se confirme, Samsung assumera pleinement son positionnement ultra-premium sur le marché des smartphones pliables. La question sera désormais de savoir si les améliorations attendues — nouvelles puces Snapdragon, appareils photo plus performants, autonomie renforcée et fonctions IA enrichies — suffiront à convaincre les utilisateurs d’accepter des prix qui n’ont jamais été aussi élevés pour un smartphone Samsung.