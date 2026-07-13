Accueil » Insta360 X6 : les premières images dévoilent un nouveau design et une vidéo 8K à 50 fps

Insta360 X6 : les premières images dévoilent un nouveau design et une vidéo 8K à 50 fps

Galaxy Z Fold 8 vs iPhone Ultra : Samsung pourrait offrir le pliable le plus agréable à utiliser

La Insta360 X6 n’a pas encore été officialisée, mais les fuites s’accélèrent. Quelques jours seulement après son passage par la FCC, la prochaine caméra 360° du constructeur apparaît dans une première série d’images, accompagnée de détails sur son design, ses performances et même son prix.

Repérée par le célèbre leaker Roland Quandt via un revendeur, cette fuite laisse penser que le lancement officiel est désormais imminent.

Un design plus compact, inspiré des caméras d’action classiques

Le changement le plus visible concerne le format de la Insta360 X6. Alors que les précédentes générations adoptaient un châssis relativement allongé, ce nouveau modèle semble opter pour une silhouette plus courte et plus compacte, se rapprochant davantage des caméras d’action traditionnelles.

Malgré cette évolution, l’ADN de la gamme reste intact. L’appareil conserve son double capteur ultra grand-angle placé à l’avant et à l’arrière afin de capturer des vidéos à 360 degrés.

L’écran intégré, toujours positionné sur la tranche de l’appareil, bénéficie lui aussi d’un léger rafraîchissement avec des angles davantage arrondis. Comme sur les précédents modèles, il devrait permettre d’accéder rapidement aux réglages essentiels et d’afficher un aperçu des prises de vue.

Une vidéo 8K plus fluide

Les améliorations ne se limiteraient pas au design. Selon la fuite, la Insta360 X6 serait capable d’enregistrer des vidéos 360° en 8K à 50 images par seconde, contre 8K à 30 fps sur la Insta360 X5. Cette hausse de la cadence d’images offrirait une meilleure fluidité, notamment pour les scènes d’action, les sports extrêmes ou les séquences nécessitant des ralentis plus propres après recadrage.

Aucune autre caractéristique technique n’a encore été révélée, mais cette évolution laisse penser que la nouvelle génération bénéficiera également d’améliorations au niveau du traitement d’image et de la stabilisation.

Les prix auraient déjà fuité

La fuite ne s’arrête pas aux spécifications. Le tarif européen de la caméra aurait également été dévoilé par le revendeur. La Insta360 X6 serait commercialisée à partir d’environ 689 € dans sa version standard. Le pack Essentials Bundle, qui devrait inclure plusieurs accessoires, atteindrait quant à lui 789 €.

Ces prix placeraient la X6 légèrement au-dessus de sa devancière, dans un contexte où la hausse du coût des composants touche l’ensemble du marché des appareils électroniques.

Un lancement qui semble imminent

Insta360 n’a pas encore communiqué de date officielle, mais plusieurs indices convergent vers une présentation très proche. Après son homologation auprès de la FCC et désormais son apparition chez un distributeur, le cycle habituel des lancements de produits laisse penser que l’annonce pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Si les informations se confirment, la Insta360 X6 viendrait renforcer une gamme déjà bien installée sur le marché de la vidéo immersive, avec un argument de poids : une capture 8K 360° à 50 images par seconde, une évolution qui pourrait séduire aussi bien les créateurs de contenu que les professionnels de la vidéo.