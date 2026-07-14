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macOS 27 Golden Gate : comment installer la bêta publique et découvrir toutes les nouveautés

macOS 27 Golden Gate : comment installer la bêta publique et découvrir toutes les nouveautés

Apple poursuit le déploiement de ses futurs systèmes d’exploitation. En parallèle d’iOS 27, la firme de Cupertino ouvre désormais la bêta publique de macOS 27 Golden Gate, permettant aux utilisateurs de Mac de découvrir les nouvelles fonctionnalités avant la sortie officielle prévue en septembre.

Cette version offre une expérience bien plus stable que les premières bêtas destinées aux développeurs, tout en donnant accès aux principales nouveautés, dont le nouveau Siri alimenté par l’intelligence artificielle.

Comment installer la bêta publique de macOS 27 Golden Gate ?

Il n’est pas nécessaire de posséder un compte développeur pour essayer la nouvelle version de macOS. Voici la procédure à suivre :

Rendez-vous sur le programme Apple Beta Software Program et inscrivez gratuitement votre Mac. Ouvrez ensuite Réglages Système. Accédez à Général > Mise à jour de logiciels. Cliquez sur le bouton « i » situé à côté de Mises à jour bêta. Sélectionnez macOS 27 Golden Gate Public Beta dans le menu déroulant. Validez en cliquant sur Terminé, puis lancez le téléchargement lorsque la mise à jour apparaît.

L’installation se déroule comme une mise à jour classique de macOS.

Sauvegardez votre Mac avant toute installation

Même si cette bêta publique est nettement plus stable que les versions destinées aux développeurs, elle reste un logiciel en cours de développement. Apple recommande de réaliser une sauvegarde complète via Time Machine avant toute installation.

Les premiers retours des développeurs font état d’une stabilité globalement satisfaisante, même si quelques problèmes subsistent, notamment des fuites de mémoire dans Safari et certains dysfonctionnements ponctuels propres aux versions bêta.

Pour cette raison, il est préférable d’éviter d’installer macOS 27 sur un Mac utilisé quotidiennement dans un environnement professionnel.

Siri AI devient enfin un véritable assistant intelligent

La principale évolution de macOS 27 Golden Gate est sans surprise Siri AI (hormis en Europe, puisque ce dernier n’est pas encore déployé). L’assistant ne se contente plus d’effectuer des recherches web. Il peut désormais comprendre le contenu de vos e-mails, de vos messages et d’autres données présentes sur votre Mac afin de répondre à des questions plus complexes ou d’exécuter directement certaines actions.

Apple cherche ainsi à transformer Siri en un véritable assistant personnel capable de mieux comprendre le contexte des demandes, une évolution qui rapproche son fonctionnement des grands modèles d’IA conversationnelle.

Spotlight retrouve en efficacité

Autre amélioration importante : Spotlight. Après les critiques adressées à la recherche système sous macOS Tahoe, Apple affirme avoir renforcé la fiabilité et la pertinence des résultats dans Golden Gate. Les recherches apparaissent plus rapides et plus cohérentes, avec une meilleure intégration des contenus locaux et des informations issues des applications.

Apple continue également d’affiner son nouveau langage visuel Liquid Glass. Cette bêta harmonise davantage les rayons d’arrondi des fenêtres entre les différentes applications afin d’offrir une interface plus cohérente et plus élégante à l’échelle du système.

Il s’agit d’un ajustement discret, mais qui participe à l’unification visuelle de macOS.

Plus d’intelligence dans Safari et Raccourcis

Les fonctionnalités Writing Tools et Visual Intelligence gagnent elles aussi en puissance grâce à l’intelligence artificielle. Safari introduit notamment un nouvel outil capable de créer des extensions à partir de simples instructions rédigées en langage naturel, sans écrire une seule ligne de code.

L’application Raccourcis bénéficie de la même approche. Les automatisations peuvent désormais être générées en décrivant simplement ce que l’on souhaite obtenir, rendant cette fonctionnalité beaucoup plus accessible.

Une sortie finale attendue en septembre

Apple devrait publier plusieurs nouvelles bêtas publiques au cours de l’été afin de corriger les derniers bugs et optimiser les performances. La version finale de macOS 27 Golden Gate est attendue en septembre, aux côtés d’iOS 27 et de la nouvelle génération d’iPhone.

Cette bêta publique constitue donc la meilleure occasion de découvrir dès aujourd’hui les prochaines évolutions majeures de l’écosystème Apple, tout en profitant d’une expérience plus stable que les versions réservées aux développeurs.