Accueil » L’Apple Car n’a jamais vu le jour… mais elle aurait donné naissance à Apple Intelligence

L’Apple Car n’a jamais vu le jour… mais elle aurait donné naissance à Apple Intelligence

L'Apple Car n’a jamais vu le jour… mais elle aurait donné naissance à Apple Intelligence

Pendant plus de dix ans, l’Apple Car a symbolisé l’un des projets les plus ambitieux — et les plus mystérieux — de Cupertino. Finalement abandonné en 2024 après plus de 10 milliards de dollars d’investissements, ce programme est souvent présenté comme l’un des plus grands échecs d’Apple. Pourtant, son véritable héritage pourrait aujourd’hui être ailleurs : dans l’intelligence artificielle.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les technologies développées pour la voiture autonome auraient largement contribué à poser les fondations matérielles d’Apple Intelligence.

Un projet automobile qui a transformé Apple en entreprise d’IA

Lorsque le projet Titan a été lancé, Apple ne cherchait pas simplement à construire une voiture électrique. L’objectif aurait été bien plus ambitieux : développer un véhicule capable d’atteindre le niveau 5 d’autonomie, c’est-à-dire de circuler sans aucune intervention humaine, quelles que soient les conditions.

Un tel défi imposait de résoudre un problème central de l’intelligence artificielle : traiter d’immenses volumes de données en temps réel, directement à bord du véhicule, sans dépendre d’une connexion distante.

Pour y parvenir, Apple aurait investi massivement dans plusieurs domaines :

l’apprentissage automatique (machine learning)

les réseaux neuronaux

les accélérateurs IA

la conception de puces spécialisées capables d’exécuter ces calculs localement.

Si la voiture n’a finalement jamais quitté les laboratoires, ces années de recherche n’auraient pas été perdues.

Le Neural Engine serait directement issu de ce travail

D’après Bloomberg, les travaux réalisés pour le processeur de l’Apple Car auraient progressivement évolué vers ce que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de Neural Engine. Présenté pour la première fois avec l’iPhone X en 2017, ce coprocesseur spécialisé exécute les tâches liées à l’intelligence artificielle directement sur l’appareil.

C’est notamment lui qui alimente des fonctionnalités comme Face ID, Animoji, la reconnaissance d’images, la transcription vocale ou encore les traitements d’Apple Intelligence.

Depuis l’arrivée d’Apple Silicon en 2020, le Neural Engine est devenu un composant incontournable de toutes les puces de la marque, des iPhone aux Mac en passant par les iPad. Cette évolution permet à Apple de privilégier une IA exécutée localement, avec des bénéfices en matière de confidentialité, de rapidité et de consommation énergétique.

L’influence du projet Titan dépasserait largement l’iPhone

Toujours selon Bloomberg, les retombées du projet automobile ne s’arrêtent pas au Neural Engine. Les connaissances acquises auraient également influencé la conception des puces Ultra destinées aux Mac les plus puissants ainsi que les processeurs qui alimentent aujourd’hui les serveurs d’Apple Intelligence.

Autrement dit, même si Apple a souvent été critiquée pour son retard logiciel face à OpenAI, Google ou Microsoft, l’entreprise préparait depuis plus d’une décennie l’infrastructure matérielle nécessaire à cette nouvelle génération d’intelligence artificielle.

Une stratégie discrète, mais cohérente avec la philosophie historique de Cupertino : construire d’abord le matériel avant d’y intégrer les usages.

L’échec le plus coûteux d’Apple pourrait devenir son plus grand investissement

L’Apple Car restera probablement comme un projet qui n’a jamais atteint son objectif initial. Mais, l’histoire pourrait finalement retenir une conclusion bien différente. Les milliards investis dans Titan n’auraient pas seulement servi à imaginer une voiture autonome. Ils auraient permis à Apple de prendre plusieurs années d’avance dans la conception de processeurs spécialisés pour l’IA, un domaine devenu aujourd’hui stratégique.

À mesure qu’Apple Intelligence se déploie sur l’iPhone, le Mac, l’iPad et les futurs services cloud de la marque, l’héritage du projet Titan apparaît sous un nouveau jour.

Ironiquement, cette voiture qui n’a jamais transporté le moindre passager pourrait bien avoir conduit Apple vers son prochain grand chapitre technologique : celui de l’intelligence artificielle.