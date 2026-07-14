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Samsung tease une Galaxy Watch dopée à l’IA : Galaxy AI au cœur de la santé connectée

Samsung tease une Galaxy Watch dopée à l’IA : Galaxy AI au cœur de la santé connectée

À quelques jours de son événement Galaxy Unpacked, Samsung commence à dévoiler les premières informations sur sa prochaine Galaxy Watch. Si le constructeur reste discret sur les caractéristiques techniques, il affiche déjà une ambition claire : transformer sa montre connectée en un véritable compagnon santé alimenté par l’intelligence artificielle.

Aux côtés des très attendus Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, la nouvelle Galaxy Watch devrait incarner la vision de Samsung d’un écosystème où l’IA ne se contente plus d’assister l’utilisateur, mais l’accompagne en permanence dans le suivi de sa santé.

Une Galaxy Watch pensée autour de Galaxy AI

Samsung explique que sa future montre exploitera Galaxy AI afin d’offrir une expérience de santé beaucoup plus personnalisée. L’objectif n’est plus seulement de collecter des données, mais de les interpréter intelligemment afin de fournir des recommandations adaptées au profil de chaque utilisateur.

La montre analysera en continu différents indicateurs physiologiques en arrière-plan avant de générer des informations exploitables en temps réel pour aider à mieux comprendre son état de santé et adopter de meilleures habitudes au quotidien.

Selon Samsung, cette nouvelle génération proposera notamment :

des analyses de santé personnalisées grâce à l’intelligence artificielle

un suivi continu des principaux indicateurs de santé

des recommandations de bien-être générées en temps réel

une précision accrue des mesures

de nouveaux composants internes plus performants

une autonomie améliorée pour prolonger le suivi quotidien

une intégration renforcée avec l’écosystème Galaxy AI.

Un suivi de santé plus intelligent

Les fonctionnalités déjà présentes sur les précédentes Galaxy Watch — comme le suivi de l’activité physique, du sommeil ou des mouvements quotidiens — serviront de base à cette nouvelle approche. L’intelligence artificielle viendra analyser ces données afin d’identifier des tendances, détecter certains changements et proposer des conseils plus pertinents que de simples statistiques.

Samsung cherche ainsi à faire évoluer sa montre d’un simple appareil de mesure vers un véritable assistant santé capable d’accompagner l’utilisateur tout au long de la journée. Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large du secteur, où les fabricants misent désormais davantage sur l’interprétation intelligente des données que sur l’ajout de nouveaux capteurs.

Un matériel encore tenu secret

Pour le moment, Samsung ne dévoile ni les spécifications techniques ni les nouvelles fonctions de santé qui accompagneront cette génération. La marque se contente d’évoquer des composants internes améliorés et une autonomie en hausse, deux éléments qui devraient permettre un suivi plus fiable et plus long sans compromettre l’expérience utilisateur.

Les détails concernant le processeur, les capteurs biométriques ou les éventuelles nouveautés liées à l’électrocardiogramme, à la tension artérielle ou à l’analyse du sommeil restent encore confidentiels.

Galaxy AI au cœur de l’écosystème Samsung

Au-delà de la montre elle-même, cette annonce confirme la volonté de Samsung de placer Galaxy AI au centre de l’ensemble de son écosystème. Après les smartphones, les tablettes et les ordinateurs Galaxy, les objets connectés deviennent eux aussi des points d’entrée pour des expériences pilotées par l’intelligence artificielle.

La Galaxy Watch pourrait ainsi jouer un rôle central en collectant des données en continu avant de les synchroniser avec les autres appareils Galaxy afin de proposer une vision plus complète du bien-être de l’utilisateur.

Rendez-vous le 22 juillet

Samsung lèvera le voile sur cette nouvelle Galaxy Watch lors de son événement Galaxy Unpacked, prévu le 22 juillet. La conférence devrait également marquer l’arrivée de la nouvelle génération de smartphones pliants ainsi que plusieurs nouveautés destinées à enrichir l’écosystème Galaxy.

Si les promesses de Samsung se confirment, cette Galaxy Watch pourrait illustrer un changement de cap important : l’avenir des montres connectées ne reposera plus uniquement sur les capteurs, mais sur la capacité de l’intelligence artificielle à transformer des données brutes en conseils réellement utiles au quotidien.