Accueil » Qu’est-ce que Galaxy AI ? L’intelligence artificielle de Samsung expliquée (2026)

Qu’est-ce que Galaxy AI ? L’intelligence artificielle de Samsung expliquée (2026)

Qu'est-ce que Galaxy AI : l’intelligence artificielle selon Samsung ?

L’intelligence artificielle est devenue un argument marketing incontournable pour les fabricants de smartphones. Depuis l’annonce de Galaxy AI début 2024, Samsung ne cesse d’accélérer sur le terrain de l’intelligence artificielle.

Galaxy AI est la suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrée aux smartphones, tablettes et montres Samsung. Lancée avec la série Galaxy S24 en janvier 2024, elle s’est considérablement enrichie en 2025 et 2026 avec l’intégration de Gemini, des nouvelles fonctions dans One UI 8/One UI 8.5 et l’annonce de Galaxy AI pour les appareils de milieu de gamme.

Mais que recouvre exactement Galaxy AI ? Quelles sont ses fonctionnalités, ses nouveautés 2025, et comment Samsung entend-il transformer nos usages du smartphone à l’ère de l’IA générative ? On fait le point.

Galaxy AI : Une réponse stratégique à la vague d’IA générative

Depuis l’explosion médiatique de ChatGPT et des IA génératives comme Midjourney ou DALL·E, les grandes marques tech cherchent à intégrer l’IA directement dans leurs produits. Samsung, fort de son écosystème matériel et logiciel, a choisi de créer sa propre couche IA, baptisée Galaxy AI, à cheval entre les capacités de ses appareils et les services cloud.

Contrairement à Apple qui avance prudemment avec ses annonces autour de Apple Intelligence, Samsung a voulu prendre une longueur d’avance, en déployant rapidement une panoplie de services dès le lancement des Galaxy S24 en janvier 2024, puis sur les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 en été.

Le but ? Booster la productivité, simplifier la vie quotidienne, enrichir la créativité… et faire des smartphones Galaxy des assistants personnels intelligents, à la croisée entre ChatGPT, Google Lens, et Photoshop.

Contrairement à une application séparée, Galaxy AI est profondément intégré dans One UI, l’interface de Samsung, et exploite à la fois des modèles IA on-device (sur l’appareil) et cloud pour différentes tâches.

Galaxy AI : une IA hybride (local + cloud)

L’une des grandes forces de Galaxy AI, c’est son architecture hybride :

IA embarquée (on-device), qui fonctionne localement, pour des actions rapides et privées, sans connexion Internet.

IA connectée (cloud-based), utilisée pour les tâches lourdes ou nécessitant un accès à de larges modèles linguistiques.

Cela permet de combiner performance et confidentialité, avec une promesse forte : aucune donnée personnelle n’est partagée sans votre consentement.

Quels modèles d’IA Samsung utilise-t-il ?

Samsung s’appuie sur :

Des modèles internes, comme Samsung Gauss (modèle de langage développé en 2023).

Des collaborations avec Google Gemini pour Entourer pour chercher.

Des partenaires externes pour certaines fonctionnalités cloud (ex. : traduction vocale).

L’objectif ? Construire un écosystème IA souverain, capable de fonctionner en autonomie, tout en tirant parti de partenaires stratégiques.

Et la vie privée dans tout ça ?

Samsung insiste sur les garanties offertes :

Traitement local par défaut pour les fonctions sensibles.

Consentement explicite pour l’usage des données en ligne.

Possibilité de désactiver Galaxy AI dans les paramètres.

Conservation des transcriptions et résumés en local, chiffrés.

Samsung précise également que les modèles IA ne sont pas entraînés sur vos données personnelles.

Les fonctionnalités phares de Galaxy AI en 2026 (et leurs cas d’usage)

1. Traduction d’appels en direct

Vous appelez un hôtel au Japon, sans parler japonais ? Galaxy AI traduit en temps réel votre voix et celle de votre interlocuteur, avec transcription à l’écran.

Disponible directement depuis l’application Samsung Phone.

Fonctionne dans plus d’une douzaine de langues (dont français, anglais, espagnol, coréen, japonais…).

Paramétrable en « traduction automatique » ou « mode transcription ».

Fonctionne en local pour certains couples de langues, sinon en cloud.

2. Mode interprète en face-à-face

Vous êtes en rendez-vous pro ou en voyage ? Placez le téléphone entre vous deux : chacun parle dans sa langue, les phrases sont traduites en temps réel sur un écran partagé.

Interface divisée pour affichage en miroir.

Idéal pour les situations de voyage, visites médicales, ou salons internationaux.

Disponible sans connexion Internet selon les langues.

Fonctionne même dans l’avion en mode avion !

3. Note Assist : résumer, corriger, traduire, reformuler

Dans l’appli Samsung Notes, Galaxy AI vous aide à résumer un texte, corriger l’orthographe, changer le ton (formel, amical), ou le traduire.

Résumé automatique de réunions, interviews, cours.

Recommandations de style.

Traduction multilingue sans changer d’app.

Exemple : vous dictez un compte rendu, Galaxy AI vous le résume en quelques lignes claires, prêtes à être partagées par e-mail.

4. Photo Assist : édition d’image intelligente

Une personne gêne votre photo de vacances ? Entourez-la, déplacez-la ou supprimez-la. Galaxy AI se charge du reste.

Fonctions proposées :

Suppression d’objets.

Remplissage automatique du fond.

Redimensionnement intelligent.

Génération d’arrière-plan.

Comparable aux fonctions de retouche IA de Google (Magic Editor), avec des algorithmes maison.

5. Entourer pour chercher Google

Voyez quelque chose à l’écran (photo, objet, lieu) ? Entourez-le avec votre doigt : Galaxy AI vous donne des résultats Google associés.

Fonction accessible depuis n’importe quelle app.

Idéale pour l’achat d’un produit vu sur TikTok ou la reconnaissance d’un monument en voyage.

Recherche contextuelle rapide et fluide.

6. Transcript Assist (dans Samsung Voice Recorder)

Galaxy AI peut transcrire vos enregistrements audio, les résumer et les organiser par thèmes.

Exemple : une réunion enregistrée est convertie en notes structurées avec les points clés mis en avant.

7. Chat Assist

Une fonctionnalité intégrée au clavier Samsung pour reformuler vos messages avant envoi.

Ajustement du ton (professionnel, poli, amical…).

Traduction automatique des messages.

Suggestion de correction grammaticale.

One UI 8/8,5 — les nouveautés IA 2025-2026

Avec One UI 8 et 8.5, Samsung a introduit de nouvelles capacités IA :

Now Brief et Now Bar : suggestions proactives contextuelles basées sur vos habitudes

: suggestions proactives contextuelles basées sur vos habitudes Gemini intégré : Google Gemini remplace Bixby comme assistant principal sur les appareils récents

: Google Gemini remplace Bixby comme assistant principal sur les appareils récents AI Sketch to Image : transformation de croquis en images réalistes

: transformation de croquis en images réalistes Portrait Studio : création de portraits stylisés avec IA générative

Gemini Live : une IA conversationnelle intégrée à votre Galaxy

Gemini Live, c’est l’assistant vocal conversationnel IA de Google, désormais profondément intégré à Galaxy AI et boosté par One UI 8.

Ce qu’il permet de faire

Gemini Live est bien plus qu’un assistant vocal classique :

Vous pouvez parler naturellement avec lui, sans attendre la fin de vos phrases.

Il interrompt intelligemment, reformule, propose des actions — comme un véritable assistant personnel.

Il peut analyser le contexte de votre écran pour mieux répondre (comme Circle to Search, mais en vocal).

Il répond à des questions complexes, recherche sur le web, résume des documents, ou génère du contenu personnalisé (email, message, post social…).

Vous pouvez basculer entre l’oral et l’écrit sans perdre le fil de la conversation.

Exemple : Vous recevez un long document PDF par e-mail ? Dites : « Hey Gemini, résume ce document en 3 points clés. » Gemini Live analyse le fichier, en extrait les idées principales, et vous propose un résumé directement lisible (ou écoutable).

Galaxy AI + Gemini Live : un duo intelligent

Avec cette intégration, Samsung mise sur une alliance stratégique :

Galaxy AI s’occupe des fonctions locales et personnalisées (notes, retouche, résumé).

Gemini Live prend le relais pour les interactions riches et dynamiques en langage naturel.

C’est une fusion réussie entre l’IA de Samsung et celle de Google, avec une complémentarité pensée pour couvrir tous les usages.

Now Bar : votre barre d’IA contextuelle, toujours accessible

Une barre flottante contextuelle, discrète mais puissante, qui vous donne accès à Galaxy AI partout dans l’interface.

Fonctionnalités principales :

Toujours disponible sur les côtés de l’écran, comme un dock flottant.

Propose des raccourcis intelligents selon l’application ouverte : résumé dans Notes, traduction dans Messages, suggestions dans Mail…

Permet d’activer Galaxy AI en un geste (résumer, traduire, chercher, reformuler…).

Rappel visuel d’éléments importants (événements à venir, documents liés, dernières tâches IA lancées).

Objectif : amener l’IA là où vous en avez besoin, au moment précis, sans changer d’app.

Now Brief : votre récapitulatif quotidien généré par l’IA

Une synthèse intelligente et personnalisée de votre journée, générée chaque matin ou en fin de journée.

Fonctionnalités principales :

Analyse votre agenda, vos messages, vos notes et documents.

Propose une vue synthétique de vos priorités, réunions, mails non lus, rappels.

Ajoute des suggestions IA : préparation de réunion, résumé d’un document reçu, temps de trajet estimé…

Peut être consulté à tout moment ou planifié comme notification récurrente (matin et/ou soir).

Inspiré d’un briefing d’assistant personnel, avec une présentation visuelle claire, personnalisée et actionable.

Galaxy AI : gratuit ou payant ?

Depuis fin 2025, Samsung a clarifié sa politique : les fonctionnalités Galaxy AI de base restent gratuites pour tous les appareils compatibles via les mises à jour One UI. Certaines fonctionnalités avancées nécessitant des ressources cloud importantes pourraient évoluer vers un modèle payant à l’avenir, mais Samsung n’a pas encore précisé le calendrier.

Compatibilité

Galaxy AI est disponible sur :

Galaxy S24, S25, S26 et versions ultérieures

Galaxy Z Fold 6, Fold 7, Flip 7

Galaxy Tab S9, S10 et versions ultérieures

Certaines fonctionnalités sur Galaxy S23 via mises à jour One UI

Galaxy AI vs Apple Intelligence : une guerre déclarée

En juin 2024, Apple a dévoilé Apple Intelligence, sa propre vision de l’IA intégrée à iOS 18. On y retrouve des fonctions similaires : résumé de texte, correction, images générées… mais l’approche est plus centrée sur la confidentialité, avec un traitement très local, et l’intégration étroite de ChatGPT dans Siri.

Samsung, lui, a misé sur une approche plus ouverte et rapide à déployer, en s’alliant avec Google et en intégrant des modèles maison. Cette stratégie early mover lui permet de capter l’attention et de proposer des usages concrets avant Apple.

Conclusion : Une IA utile au quotidien, pas juste marketing

Galaxy AI ne se contente pas de suivre une mode : elle transforme la manière dont on utilise son smartphone. Du clavier au téléphone, de la photo aux notes, l’IA s’infiltre partout, pour aider, suggérer, corriger ou traduire.

Samsung parie sur une intelligence mobile assistive, plus qu’une IA autonome. Un assistant discret, qui anticipe vos besoins sans vous imposer sa présence. Galaxy AI marque une étape importante dans l’intégration de l’intelligence artificielle à nos usages mobiles. En misant sur un modèle hybride et des fonctions réellement utiles, Samsung réussit à rendre l’IA concrète et accessible.

Galaxy AI est en 2026 l’une des suites IA les plus complètes du marché Android. Reste à voir comment l’écosystème évoluera face à Apple, Google ou Huawei, et si Galaxy AI saura s’imposer comme un standard dans l’univers Android.