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iOS 27 : comment installer la bêta publique et découvrir les nouveautés dès aujourd’hui

iOS 27 : comment installer la bêta publique et découvrir les nouveautés dès aujourd’hui

Apple ouvre désormais les portes d’iOS 27 à un public beaucoup plus large. Après plusieurs semaines réservées aux développeurs, la première bêta publique de iOS 27 est disponible, offrant un aperçu des prochaines grandes nouveautés de l’iPhone, à commencer par le nouveau Siri dopé à l’intelligence artificielle (hormis en Europe, puisque ce dernier n’est pas encore déployé).

Si votre iPhone est compatible, il est possible de tester iOS 27 dès maintenant. Voici comment procéder… et les précautions à prendre avant de franchir le pas.

Comment installer la bêta publique d’iOS 27 ?

L’installation ne nécessite pas de compte développeur payant. La première étape consiste à rejoindre gratuitement le programme Apple Beta Software Program. Une fois l’inscription effectuée, suivez les étapes suivantes sur votre iPhone :

Ouvrez Réglages. Rendez-vous dans Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez Mises à jour bêta. Choisissez iOS 27 Public Beta. Revenez à l’écran précédent pour lancer le téléchargement lorsque celui-ci apparaît.

Les utilisateurs déjà inscrits au programme développeur verront également cette version publique apparaître parmi les différentes bêtas disponibles. Si l’option tarde à s’afficher, un simple redémarrage de l’iPhone suffit généralement à forcer sa synchronisation.

Une précaution indispensable avant l’installation

Même si cette version est plus stable que les premières bêtas destinées aux développeurs, il ne faut pas oublier qu’il s’agit toujours d’un logiciel en cours de développement. Avant toute installation, Apple recommande — et il est fortement conseillé — de réaliser une sauvegarde complète de l’iPhone.

Mieux vaut également éviter d’installer cette bêta sur un appareil utilisé quotidiennement pour le travail ou des usages critiques. Des bugs, une autonomie réduite ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore apparaître.

Siri AI est la grande vedette d’iOS 27

La principale évolution d’iOS 27 concerne sans surprise Siri. Apple transforme son assistant vocal en un véritable agent conversationnel reposant sur l’intelligence artificielle. Le nouveau Siri dispose désormais de sa propre application, comprend le contenu affiché à l’écran et peut interagir directement avec plusieurs applications afin d’exécuter des tâches complexes sans multiplier les commandes.

L’objectif est clair : rapprocher Siri de solutions comme ChatGPT ou Gemini tout en conservant une intégration native à l’écosystème Apple.

Photos, Safari et Raccourcis gagnent aussi en intelligence

L’intelligence artificielle ne se limite pas à Siri. L’application Photos accueille de nouveaux outils capables de supprimer automatiquement des éléments indésirables, d’étendre une image ou de recadrer une photo de manière intelligente.

De son côté, Safari devient capable d’organiser automatiquement les onglets selon les sujets abordés, facilitant la gestion de nombreuses pages ouvertes.

L’application Raccourcis évolue également. Les automatisations peuvent désormais être créées en utilisant un langage naturel, sans passer par le traditionnel éditeur de blocs, ce qui rend cette fonctionnalité beaucoup plus accessible.

Des performances revues à la hausse

Apple annonce également plusieurs optimisations de performances. Selon la marque AirDrop serait jusqu’à 80 % plus rapiden et l’ouverture des nouvelles photos dans l’application Photos gagnerait jusqu’à 70 % en vitesse. Ces améliorations viennent compléter les nombreuses optimisations de fluidité déjà observées dans les dernières versions de développement.

Une bêta plus stable, mais encore en évolution

La première bêta publique reprend l’essentiel des nouveautés de la troisième bêta développeur publiée quelques jours auparavant, tout en corrigeant plusieurs bugs et problèmes de stabilité. Elle constitue aujourd’hui le meilleur moyen de découvrir les nouveautés d’iOS 27 avant son lancement officiel prévu cet automne.

Les prochaines semaines permettront toutefois à Apple de peaufiner encore davantage son système, avec plusieurs mises à jour bêta supplémentaires avant la version finale.