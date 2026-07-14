Google poursuit l’intégration de Gemini dans son écosystème, et Waze en profite à son tour. L’application de navigation communautaire reçoit une importante mise à jour sur iOS et Android qui ne se contente plus de guider les conducteurs : elle entend désormais anticiper leurs habitudes, simplifier leurs trajets et rendre les signalements plus naturels grâce à l’intelligence artificielle.

Au programme : navigation personnalisée, commandes vocales enrichies, un mode moins bavard pour les longs trajets et même une expérience spécialement pensée pour les motards.

Gemini personnalise désormais vos itinéraires sur Waze

La principale nouveauté de cette mise à jour est l’arrivée d’une navigation personnalisée alimentée par Gemini. Jusqu’à présent, Waze calculait principalement les itinéraires en fonction du trafic en temps réel. Désormais, l’application prend également en compte vos habitudes de conduite afin de proposer des parcours mieux adaptés à vos préférences.

Par exemple, si vous privilégiez généralement les autoroutes plutôt que les routes secondaires comportant de nombreux arrêts, Waze favorisera automatiquement ce type d’itinéraire lorsqu’il sera pertinent. Cette personnalisation s’appuie également sur l’analyse locale des conditions de circulation afin de trouver le meilleur compromis entre rapidité et confort de conduite.

Les utilisateurs qui préfèrent conserver une navigation classique pourront toutefois désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres ou sélectionner un itinéraire alternatif à tout moment.

Le déploiement est en cours à l’échelle mondiale sur Android et iOS.

Un nouveau mode « Less Chatty » pour profiter de sa musique

Autre nouveauté bienvenue : Less Chatty Mode. Pensé pour les conducteurs qui écoutent de la musique, des podcasts ou des livres audio, ce mode réduit sensiblement le nombre d’annonces vocales diffusées pendant le trajet. Les informations essentielles — changements de direction, sorties d’autoroute, voies à emprunter ou dangers sur la route — continuent d’être signalées, mais de manière plus concise et moins fréquente.

L’objectif est simple : limiter les interruptions afin de rendre les longs trajets plus agréables.

Cette fonctionnalité est également disponible dès maintenant sur les versions Android et iOS de Waze.

Les signalements deviennent conversationnels grâce à Gemini

Google étend aussi les capacités de Conversational Reporting, une fonction déjà assistée par Gemini. Les utilisateurs peuvent désormais signaler des modifications de la carte simplement en les décrivant à voix haute.

Une phrase comme « La route est fermée ici » suffit pour que Waze transmette automatiquement l’information aux éditeurs locaux de la carte. Après vérification, ceux-ci mettent à jour les données afin que l’ensemble de la communauté bénéficie d’informations plus précises.

Le système prend également en charge d’autres modifications, comme un changement d’adresse ou une nouvelle restriction de circulation. Cette évolution illustre parfaitement la stratégie de Google : remplacer les interfaces complexes par des interactions en langage naturel.

Rechercher une destination en parlant naturellement

Gemini améliore également la recherche intégrée à Waze. Au lieu de saisir une adresse ou un nom précis, il devient possible d’effectuer des recherches conversationnelles. L’utilisateur peut par exemple demander « Trouve-moi un café ouvert en ce moment », « Où puis-je faire le plein à proximité ? » ou encore « Cherche une borne de recharge rapide ». Waze affiche ensuite les établissements correspondants avant de lancer la navigation entièrement à la voix.

Cette fonctionnalité est actuellement déployée auprès des membres du programme bêta sur Android et iOS.

Un mode Moto plus intelligent

Les deux-roues bénéficient eux aussi d’améliorations importantes. Le nouveau mode Moto utilise l’intelligence artificielle ainsi que des données spécifiques aux motards afin de calculer des itinéraires plus adaptés.

L’application tient notamment compte des restrictions réservées aux motos ainsi que de nombreux dangers souvent ignorés par les GPS traditionnels : ralentisseurs, nids-de-poule, passages piétons surélevés, accotements qui disparaissent ou ponts étroits. Ces informations proviennent d’une communauté dédiée de cartographes spécialisés dans les itinéraires pour motos.

Le mode Moto est déjà disponible dans plusieurs pays, notamment en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Mexique, au Pérou, en Malaisie et aux Philippines. Google prévoit d’étendre progressivement sa disponibilité à d’autres régions.

Waze devient un véritable copilote intelligent

Cette mise à jour marque une évolution importante pour Waze. Longtemps reconnu comme un GPS collaboratif capable de signaler les embouteillages, les contrôles de police ou les accidents en temps réel, le service cherche désormais à devenir un assistant de conduite intelligent capable d’apprendre les habitudes de chaque utilisateur.

Avec Gemini au cœur de cette transformation, Waze ne se contente plus d’indiquer le chemin le plus rapide : il commence à comprendre comment chaque conducteur préfère voyager. Une évolution qui rapproche l’application de la vision plus large de Google, où l’intelligence artificielle personnalise l’ensemble de l’expérience utilisateur, bien au-delà de la simple navigation.