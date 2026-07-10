Mistral AI élargit son terrain de jeu. Après s’être imposée parmi les principaux acteurs européens des modèles de langage, la startup française fait son entrée dans la robotique avec Robostral Navigate, un modèle d’intelligence artificielle spécialement conçu pour permettre aux robots de se déplacer de manière autonome à partir d’instructions en langage naturel.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans la stratégie de Mistral, qui ne limite plus ses ambitions aux assistants conversationnels, mais vise désormais les systèmes d’IA capables d’interagir avec le monde physique.

Une IA capable de guider un robot avec une simple caméra

Contrairement à de nombreuses solutions robotiques qui s’appuient sur des capteurs coûteux comme le LiDAR ou des caméras de profondeur, Robostral Navigate fonctionne avec une seule caméra RGB classique.

Le modèle, doté de 8 milliards de paramètres, interprète une instruction formulée en langage naturel — par exemple « quitte le hall, traverse le couloir, entre dans la salle de stockage et arrête-toi devant la deuxième étagère » — puis guide le robot jusqu’à sa destination.

Des performances supérieures aux approches multi-capteurs

Selon Mistral, Robostral Navigate atteint 76,6 % de réussite sur le benchmark R2R-CE (Room-to-Room in Continuous Environments) pour les environnements jamais vus pendant l’entraînement. L’entreprise affirme que ce résultat dépasse de 9,7 points les meilleures approches reposant sur une seule caméra et de 4,5 points les systèmes utilisant des capteurs de profondeur ou plusieurs caméras.

Si ces performances se confirment dans des déploiements réels, elles pourraient réduire le coût matériel des robots autonomes tout en simplifiant leur intégration.

Un entraînement réalisé entièrement en simulation

L’un des aspects les plus remarquables du projet réside dans sa méthode d’entraînement. Mistral indique avoir formé le modèle entièrement en simulation, à partir d’environ 400 000 trajectoires réparties sur 6 000 environnements virtuels.

Cette approche permet d’accélérer le développement sans avoir à collecter d’importantes quantités de données sur des robots physiques, tout en facilitant le transfert vers différents types de plateformes robotiques.

Robostral Navigate n’est pas limité à un matériel spécifique. Le modèle a été conçu pour fonctionner avec différents types de robots, qu’ils soient roulants, quadrupèdes ou aériens. Cette indépendance vis-à-vis du matériel pourrait favoriser son adoption dans des secteurs variés, allant de la logistique à l’industrie en passant par les bâtiments intelligents.

Mistral accélère sa stratégie dans la robotique

Le lancement intervient quelques semaines après l’acquisition par Mistral de la société autrichienne Emmi AI, spécialisée dans les technologies robotiques. Cette opération laissait déjà entrevoir les ambitions de la startup française dans le domaine de la robotique autonome. Robostral Navigate constitue désormais la première concrétisation de cette stratégie.

L’IA entre dans le monde physique

Avec Robostral Navigate, Mistral confirme une tendance qui se dessine chez plusieurs acteurs majeurs de l’intelligence artificielle : l’avenir ne repose plus uniquement sur des modèles capables de générer du texte, mais sur des systèmes capables d’agir dans des environnements réels.

La navigation autonome constitue l’une des briques fondamentales de cette évolution. Avant qu’un robot puisse manipuler des objets ou assister un humain, il doit d’abord comprendre son environnement et s’y déplacer de manière fiable. En misant sur une architecture légère reposant sur une simple caméra, Mistral cherche à démocratiser cette capacité et à réduire les barrières matérielles qui freinent encore l’adoption de la robotique intelligente. Une approche qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de robots plus accessibles, plus polyvalents et moins dépendants d’équipements spécialisés.