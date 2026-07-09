Le Xiaomi 18 Pro continue de se préciser avant son lancement attendu à la rentrée. Selon plusieurs indiscrétions venues de Chine, Xiaomi pourrait être le premier constructeur à commercialiser un smartphone équipé du futur Snapdragon 8 Elite Gen 6. Une nouvelle fuite du leaker Digital Chat Station apporte désormais un aperçu plus complet de la fiche technique du modèle Pro.

Si ces informations se confirment, Xiaomi miserait sur une combinaison de photographie haut de gamme, d’autonomie record et de performances de nouvelle génération.

Xiaomi 18 Pro : Un lancement attendu avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6

D’après Digital Chat Station, le Xiaomi 18 Pro est actuellement testé avec une puce gravée en 2 nm, qui correspondrait au futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm.

Le processeur devrait être officiellement présenté en septembre, quelques jours avant le lancement de la nouvelle série Xiaomi 18, ce qui permettrait à Xiaomi d’être parmi les premiers fabricants à adopter cette plateforme.

Aucune confirmation officielle n’a toutefois été donnée par Qualcomm ou Xiaomi à ce stade.

Un écran compact aux bordures ultra-fines

La fuite évoque également un écran entièrement repensé. Le Xiaomi 18 Pro serait équipé d’une dalle OLED plate affichant des bordures extrêmement fines et parfaitement symétriques, de larges coins arrondis et une définition très élevée.

Le leaker ne précise pas la diagonale dans cette nouvelle publication, mais il avait indiqué précédemment que l’appareil embarquerait un écran de 6,4 pouces.

Ce dernier intégrerait également une fonction comparable au Privacy Display proposé par Samsung, destinée à limiter les angles de vision afin de protéger les informations affichées à l’écran.

Deux capteurs de 200 mégapixels

La photographie constituerait l’un des principaux axes d’évolution du Xiaomi 18 Pro. Selon la fuite, le smartphone disposerait d’un capteur principal de 200 mégapixels de grande taille, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, compatible avec la macrophotographie et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Si cette configuration est confirmée, Xiaomi ferait partie des premiers constructeurs à associer deux capteurs de 200 mégapixels au sein d’un même module photo.

L’autonomie serait également revue à la hausse. Le prototype actuellement en développement intégrerait une batterie d’environ 7 000 mAh, une capacité nettement supérieure à celle des smartphones premium actuels. L’appareil prendrait en charge une recharge filaire 100 W et la recharge sans fil.

Cette combinaison pourrait permettre à Xiaomi de proposer l’un des smartphones les plus endurants de sa catégorie.

D’autres améliorations attendues

Toujours selon Digital Chat Station, plusieurs évolutions matérielles sont encore à l’étude avant la présentation officielle. Le Xiaomi 18 Pro pourrait notamment bénéficier de haut-parleurs stéréo améliorés, d’un moteur de vibration plus imposant pour un meilleur retour haptique, de plusieurs optimisations matérielles qui ne sont pas encore détaillées.

Autre élément notable : le smartphone conserverait le second écran arrière, une caractéristique déjà aperçue sur la génération précédente et devenue l’une des signatures visuelles de la gamme.

Xiaomi prépare une montée en gamme

Aucune de ces caractéristiques n’a été confirmée officiellement par Xiaomi. Néanmoins, plusieurs sources concordantes indiquent que la série Xiaomi 18 Pro pourrait être dévoilée dès septembre, peu après la présentation du Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Si les fuites se révèlent exactes, Xiaomi chercherait une nouvelle fois à prendre une longueur d’avance sur ses concurrents en combinant la dernière plateforme haut de gamme de Qualcomm avec une fiche technique particulièrement ambitieuse. Entre un écran compact, une batterie de très grande capacité et un système photo dominé par deux capteurs de 200 mégapixels, le constructeur semble vouloir renforcer encore davantage son positionnement sur le segment ultra-premium.