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Xiaomi 18 Pro Max : un écran 2K, deux capteurs de 200 MP et une batterie de 8 500 mAh en préparation ?

Xiaomi 18 Pro Max : un écran 2K, deux capteurs de 200 MP et une batterie de 8 500 mAh en préparation ?

Le futur Xiaomi 18 Pro Max continue de faire parler de lui. Après plusieurs indiscrétions ces derniers mois, une nouvelle fuite du célèbre leaker Digital Chat Station apporte de nouveaux détails sur le prototype actuellement en développement.

Au programme : un immense écran OLED, un impressionnant double capteur photo de 200 mégapixels et une batterie qui pourrait atteindre un niveau inédit sur un smartphone haut de gamme.

Un grand écran OLED de 6,9 pouces

Selon les informations publiées sur Weibo, le Xiaomi 18 Pro Max conserverait un grand écran plat plutôt qu’une dalle incurvée. Le prototype utiliserait un affichage personnalisé avec une dalle OLED de 6,9 pouces offrant une définition 2K, des bordures extrêmement fines et parfaitement symétriques et des coins fortement arrondis.

Xiaomi poursuivrait ainsi la tendance actuelle consistant à privilégier les écrans plats, de plus en plus appréciés pour leur confort d’utilisation et leur meilleure résistance aux manipulations accidentelles.

Sous le capot, le futur flagship embarquerait une nouvelle puce Snapdragon de dernière génération. Même si son nom n’est pas encore confirmé, plusieurs fuites évoquent un processeur gravé en 2 nanomètres, offrant un gain notable en performances tout en réduisant la consommation énergétique.

Cette nouvelle plateforme devrait également renforcer les capacités d’intelligence artificielle du smartphone, notamment pour la photographie et les traitements réalisés directement sur l’appareil.

Deux capteurs photo de 200 mégapixels

L’un des principaux arguments du Xiaomi 18 Pro Max serait sans surprise sa partie photo. Le smartphone intégrerait un capteur principal de 200 mégapixels et un second capteur périscopique de 200 mégapixels dédié au téléobjectif et à la macrophotographie. Le capteur principal utiliserait une technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), destinée à améliorer la plage dynamique.

Concrètement, cette technologie permettrait de mieux gérer les scènes à fort contraste, avec davantage de détails dans les zones sombres comme dans les hautes lumières. Le téléobjectif proposerait quant à lui un zoom optique d’environ 3x, tout en servant également à réaliser des clichés macro de haute qualité.

Ces informations rejoignent d’ailleurs plusieurs précédentes fuites évoquant déjà un système à double capteur de 200 mégapixels.

Une énorme batterie de 8 500 mAh

Autre point particulièrement impressionnant : l’autonomie. Le leaker évoque une capacité supérieure à 8 000 mAh, tandis qu’une précédente fuite parlait plus précisément d’une batterie de 8 500 mAh.

Si cette information se confirme, le Xiaomi 18 Pro Max ferait partie des smartphones premium dotés de la plus grosse batterie jamais proposée par la marque.

La recharge rapide resterait également très compétitive avec 100 W en filaire, et environ 50 W en recharge sans fil. Cette combinaison pourrait permettre de conserver plusieurs jours d’autonomie malgré un écran très grand et particulièrement lumineux.

De meilleures vibrations et un son plus puissant

La fuite évoque également plusieurs améliorations concernant l’expérience utilisateur. Le Xiaomi 18 Pro Max intégrerait notamment des haut-parleurs stéréo améliorés et un moteur haptique de plus grande taille.

Ce dernier offrirait des vibrations plus précises et plus puissantes, améliorant aussi bien la frappe au clavier que les sensations dans les jeux vidéo.

Un tarif qui pourrait grimper

Dans les commentaires de sa publication, Digital Chat Station laisse entendre que toutes ces améliorations auront logiquement un impact sur le prix. Interrogé par un internaute, le leaker a répondu que le tarif du Xiaomi 18 Pro Max devrait effectivement être plus élevé.

Pour rappel, le Xiaomi 17 Pro Max avait été lancé en Chine au prix de 5 999 yuans, soit environ 720 euros hors taxes. Étant donné les composants annoncés, une légère hausse de prix paraît donc tout à fait plausible.

Un lancement attendu en fin d’année

À titre de comparaison, le Xiaomi 17 Pro Max proposait déjà un écran OLED plat de 6,9 pouces, un système photo Leica à trois capteurs, une batterie de 7 500 mAh et une recharge rapide de 100 W. Avec cette nouvelle génération, Xiaomi semble vouloir repousser encore davantage les limites de l’autonomie et de la photographie mobile.

Bien que la marque n’ait encore rien officialisé, le Xiaomi 18 Pro Max devrait être présenté en Chine d’ici la fin de l’année avant un lancement international quelques mois plus tard.

Si ces informations se confirment, il pourrait s’imposer comme l’un des smartphones Android les plus ambitieux de sa génération, aussi bien sur le plan des performances que de l’autonomie.