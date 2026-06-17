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Xiaomi 18 : la marque pourrait adopter une stratégie inspirée d’Apple pour son prochain flagship

Xiaomi 18 : la marque pourrait adopter une stratégie inspirée d’Apple pour son prochain flagship

Le futur Xiaomi 18 continue de se dévoiler au fil des fuites. Après son apparition récente dans la base de données GSMA, confirmant indirectement son développement, de nouvelles informations suggèrent que Xiaomi préparerait un changement important dans sa stratégie de lancement.

Selon le leaker Digital Chat Station, le constructeur chinois ne commercialiserait plus simultanément ses modèles standard et Pro. Cette année, la gamme Xiaomi 18 pourrait débuter avec les versions les plus haut de gamme avant l’arrivée du modèle classique quelques semaines plus tard.

Une approche qui rappelle fortement celle qu’Apple envisagerait pour sa future génération d’iPhone.

Xiaomi 18 : Xiaomi miserait d’abord sur les modèles Pro

Traditionnellement, Xiaomi dévoile ses smartphones premium lors d’un même événement, avec plusieurs variantes disponibles dès le lancement.

Cette fois, la marque pourrait revoir sa copie.

D’après les informations relayées par Digital Chat Station, les Xiaomi 18 Pro seraient les premiers à être commercialisés dès le mois de septembre en Chine. Le Xiaomi 18 standard suivrait ensuite dans un second temps, même si l’écart entre les deux lancements resterait relativement court.

Les deux modèles devraient toutefois être disponibles avant le Nouvel An chinois, prévu en février prochain.

Ce changement de calendrier pourrait permettre à Xiaomi de concentrer sa communication sur ses modèles les plus avancés et de maximiser leur visibilité face à une concurrence particulièrement agressive sur le segment premium.

Une stratégie qui rappelle celle d’Apple

Cette nouvelle organisation n’est pas sans rappeler les nombreuses rumeurs entourant la future gamme iPhone 18. Apple envisagerait en effet de lancer en priorité les versions Pro avant de commercialiser les modèles standards à une date ultérieure. Xiaomi semble ainsi adopter une approche similaire, privilégiant dans un premier temps les appareils les plus rentables de son catalogue.

Les spéculations vont même plus loin. Certaines sources évoquent la possibilité que Xiaomi reprenne également certaines tendances esthétiques attendues sur les futurs iPhone, notamment une nouvelle finition rouge qui ferait son apparition sur la gamme Xiaomi 18.

Comme toujours, ces informations restent à prendre avec précaution tant qu’aucune annonce officielle n’a été formulée par le constructeur.

Une hausse de prix qui inquiète déjà le marché

Au-delà du calendrier de lancement, la question du prix pourrait devenir l’un des principaux sujets autour de la future génération.

Plusieurs fuites indiquent que les Xiaomi 18 devraient afficher des tarifs sensiblement plus élevés que ceux de la série Xiaomi 17.

Cette augmentation ne concernerait d’ailleurs pas uniquement Xiaomi. L’ensemble de l’industrie mobile est actuellement confronté à une hausse des coûts des composants, notamment sur le marché de la mémoire.

Le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a récemment reconnu que les prix des puces mémoire connaissent une augmentation particulièrement importante. Selon lui, cette tendance pourrait se poursuivre durant les deux prochaines années, exerçant une pression supplémentaire sur les fabricants de smartphones.

Cette situation pourrait entraîner une nouvelle vague de hausse tarifaire sur le segment Android premium.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 au cœur de la nouvelle génération

Sur le plan technique, le Xiaomi 18 devrait figurer parmi les premiers smartphones à embarquer la future plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm.

Cette nouvelle puce devrait apporter des gains significatifs en matière de performances, d’efficacité énergétique et de traitement de l’intelligence artificielle embarquée.

Comme chaque année, Xiaomi cherche à se positionner parmi les premiers constructeurs à adopter la dernière génération de processeurs Qualcomm, un argument devenu central dans la bataille du haut de gamme Android.

Plus qu’un changement de calendrier, un repositionnement stratégique

Si ces informations se confirment, le lancement du Xiaomi 18 pourrait marquer une évolution importante dans la stratégie du constructeur chinois.

En mettant les modèles Pro au premier plan, Xiaomi semble vouloir renforcer son image premium et valoriser davantage ses appareils les plus rentables. Une approche déjà adoptée par plusieurs acteurs majeurs du secteur et qui témoigne de la montée en gamme progressive du marché smartphone.

Dans un contexte où les marges se resserrent et où les coûts de production augmentent, la bataille ne se joue plus uniquement sur les performances ou les innovations techniques. Elle se joue aussi sur la manière dont les marques orchestrent leurs lancements et construisent leur positionnement.

Avec le Xiaomi 18, la marque pourrait bien chercher à suivre une recette qui a déjà fait ses preuves chez certains de ses plus grands concurrents.