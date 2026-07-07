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HyperOS 4 : Xiaomi préparerait une mise à jour majeure avec IA locale et performances renforcées

HyperOS 4 : Xiaomi préparerait une mise à jour majeure avec IA locale et performances renforcées

Xiaomi s’apprêterait à franchir une nouvelle étape dans l’évolution de son écosystème logiciel. Selon plusieurs fuites en provenance de Chine, HyperOS 4 pourrait être présenté dès le mois d’août, avec une interface repensée, une architecture modernisée et une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle.

Une mise à jour qui ambitionne d’améliorer aussi bien les performances que l’expérience utilisateur sur l’ensemble des appareils compatibles.

Une architecture reconstruite pour gagner en fluidité

D’après les premières informations, HyperOS 4 aurait été largement réécrit autour du langage Rust et du framework Flutter, utilisés pour les composants centraux du système. Xiaomi abandonnerait définitivement les anciens éléments hérités de MIUI afin d’adopter une base logicielle plus moderne et plus légère.

Les premiers chiffres évoqués par les sources chinoises sont particulièrement ambitieux. HyperOS 4 pourrait offrir jusqu’à 40 % de fluidité supplémentaire, tout en améliorant de 35 % la gestion des applications conservées en arrière-plan. La consommation de mémoire au repos serait, quant à elle, réduite de 25 à 30 %.

Autre promesse notable : la dégradation des performances après une année d’utilisation intensive ne dépasserait pas 5 %, un indicateur qui témoigne de la volonté de Xiaomi d’améliorer la longévité logicielle de ses appareils.

Une nouvelle identité visuelle inspirée du « Liquid Glass »

HyperOS 4 introduirait également un nouveau langage de design baptisé Liquid Glass. Selon les rumeurs, cette interface miserait sur des effets de transparence plus subtils, des éléments inspirés des surfaces en verre et des animations plus fluides, dans un style proche des tendances actuelles des systèmes d’exploitation mobiles.

Deux modes d’affichage seraient proposés : Transparent, privilégiant les effets de profondeur, et Soft, avec une présentation plus douce et minimaliste.

Au-delà de l’esthétique, Xiaomi chercherait aussi à renforcer l’intégration de son écosystème. Smartphones, tablettes, objets connectés et véhicules compatibles devraient communiquer plus efficacement grâce à une nouvelle couche de synchronisation.

Les transferts de fichiers entre appareils pourraient être jusqu’à trois fois plus rapides, tandis que la continuité des applications d’un écran à l’autre serait améliorée. Une infrastructure d’IA unifiée assurerait également une meilleure coordination entre les différents produits de la marque.

L’intelligence artificielle s’invite directement sur l’appareil

L’un des principaux axes de cette mise à jour concernerait l’IA embarquée. HyperOS 4 intégrerait les modèles développés par Xiaomi, notamment Mimo ainsi que l’agent conversationnel Miclaw AI, capables de fonctionner directement sur l’appareil, sans connexion permanente aux serveurs cloud.

Cette approche permettrait d’exécuter localement plusieurs fonctionnalités, comme le résumé automatique de documents, la traduction multilingue ou encore l’édition intelligente d’images.

En traitant les données directement sur le smartphone, Xiaomi entend améliorer la confidentialité des utilisateurs tout en réduisant la latence. Les réponses de l’assistant seraient ainsi plus rapides et moins dépendantes d’une connexion Internet.

Un lancement attendu dès le mois d’août

Si le calendrier évoqué par les différentes fuites se confirme, HyperOS 4 pourrait être dévoilé dès le mois d’août aux côtés de la future série Xiaomi 18 ou du prochain smartphone pliable du constructeur.

Le déploiement devrait ensuite s’étendre progressivement aux modèles compatibles, notamment les séries Xiaomi 17, Xiaomi 15 ainsi que la gamme Redmi K90.

Bien que Xiaomi n’ait encore rien officialisé, cette nouvelle version de HyperOS pourrait marquer un tournant stratégique. En modernisant son architecture logicielle et en misant sur une intelligence artificielle exécutée localement, le constructeur chinois cherche à renforcer la cohérence de son écosystème tout en répondant aux nouvelles attentes en matière de performances, de confidentialité et d’expérience utilisateur.