Après des années de demandes de la part de sa communauté, Spotify fait évoluer l’une des fonctions les plus limitées de son application. Le service de streaming musical permet désormais d’épingler jusqu’à 20 artistes, albums ou playlists en haut de l’onglet Votre Bibliothèque, contre seulement quatre auparavant.

Une modification en apparence mineure, mais qui pourrait améliorer sensiblement le quotidien des utilisateurs les plus actifs.

Une limite qui passe de 4 à 20 éléments

Jusqu’à présent, Spotify n’autorisait l’épinglage que de quatre contenus dans la bibliothèque. Une contrainte régulièrement critiquée par les utilisateurs, notamment sur Reddit et les réseaux sociaux, où beaucoup réclamaient davantage de souplesse pour organiser leurs playlists et albums favoris.

À partir d’aujourd’hui, cette limite est portée à 20 éléments.

Spotify a officialisé la nouveauté sur X avec une pointe d’autodérision : « Pendant des années, nous avons entendu la même question : pourquoi ne puis-je épingler que quatre éléments ? C’était une bonne question ».

Comment épingler un contenu ?

Le fonctionnement reste inchangé. Pour ajouter un élément à la liste des favoris, il suffit d’effectuer un appui prolongé sur un artiste, un album ou une playlist dans Votre Bibliothèque et de sélectionner Épingler. Le contenu apparaît alors en permanence en haut de la bibliothèque.

Les éléments épinglés peuvent ensuite être réorganisés librement ou retirés à tout moment.

Plusieurs utilisateurs avaient d’ailleurs repéré cette évolution quelques jours avant son annonce officielle, notamment au sein de la communauté r/truespotify sur Reddit.

Spotify prend l’avantage sur Apple Music et YouTube Music

Cette évolution permet également à Spotify de se distinguer de ses principaux concurrents. Apple Music propose lui aussi un système d’épinglage, mais celui-ci reste limité à six éléments. YouTube Music mise de son côté sur un système d’accès rapide aux contenus favoris, sans offrir exactement le même niveau de personnalisation.

Avec une limite portée à 20 éléments, Spotify devient désormais le service le plus généreux parmi les principales plateformes de streaming musical sur ce point précis.

Autre bonne nouvelle : cette amélioration ne concerne pas uniquement les abonnés Premium. Spotify confirme que la nouvelle limite est déployée à la fois pour les comptes gratuits et Premium, sans coût supplémentaire. L’ensemble des utilisateurs pourra ainsi profiter d’une bibliothèque plus facile à organiser, quel que soit son abonnement.

Un petit changement qui répond à une attente de longue date

Cette mise à jour n’introduit pas de nouvelle technologie spectaculaire ni de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Pourtant, elle répond à une demande exprimée depuis plusieurs années par une partie importante de la communauté.

À mesure que les bibliothèques musicales s’enrichissent de centaines, voire de milliers de morceaux et de playlists, les outils d’organisation deviennent presque aussi importants que les recommandations elles-mêmes. En portant la limite à 20 éléments épinglés, Spotify corrige enfin l’une des frustrations les plus récurrentes de son interface et renforce un aspect souvent négligé de l’expérience utilisateur : retrouver rapidement les contenus qui comptent le plus.