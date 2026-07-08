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Redmi Note 17 : Xiaomi confirme le lancement du 14 juillet et dévoile le design

Redmi Note 17 : Xiaomi confirme le lancement du 14 juillet et dévoile le design

La prochaine génération de smartphones milieu de gamme de Redmi est désormais officielle… du moins en partie. Xiaomi a confirmé que la série Redmi Note 17 sera présentée en Chine le 14 juillet, tout en dévoilant les premières images de ses nouveaux appareils.

Entre annonces officielles et indiscrétions, le portrait de cette nouvelle génération commence à se dessiner, avec un accent particulier sur l’autonomie, la robustesse et le rapport qualité-prix.

Redmi Note 17 : Un nouveau design et une philosophie assumée

À travers cette nouvelle gamme, Redmi affirme vouloir poursuivre sa stratégie de « montée en gamme sans hausse de catégorie tarifaire ». Dans un contexte marqué par l’augmentation du coût des composants, la marque explique vouloir préserver des caractéristiques qui, selon elle, disparaissent progressivement des smartphones abordables, comme une meilleure protection contre l’eau, une résistance accrue aux chutes ou encore un verre de protection plus robuste.

Le président de Xiaomi Group, Lu Weibing, souligne également que la hausse du prix de la mémoire complique aujourd’hui le développement de smartphones riches en fonctionnalités sans augmenter les tarifs.

Les premiers visuels officiels montrent un design revisité avec des bords plats, un nouveau module photo rectangulaire placé dans l’angle supérieur gauche et une finition plus moderne inspirée des tendances actuelles du marché.

Un coloris inspiré du ciel

Redmi a également dévoilé l’un des nouveaux coloris du Redmi Note 17 Pro. Baptisée Sky Blue, cette finition ne se contente pas d’un simple dégradé. Elle reprend un motif évoquant un ciel bleu parsemé de nuages blancs, offrant un rendu plus original que les teintes unies traditionnellement proposées dans cette gamme de prix.

Selon plusieurs fuites, un second coloris violet inspiré d’un ciel étoilé viendrait compléter la palette.

Deux modèles attendus, sans version Pro+

Si Xiaomi n’a pas encore officialisé la composition exacte de la gamme, plusieurs sources concordantes indiquent que seuls deux smartphones seraient lancés : le Redmi Note 17 et le Redmi Note 17 Pro. La marque abandonnerait ainsi le modèle Pro+, présent depuis plusieurs générations.

Redmi Note 17 : les premières caractéristiques évoquées

Selon les informations qui circulent avant le lancement, le modèle standard pourrait intégrer :

un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5

un écran OLED 1,5K

une batterie de 9 000 mAh

un capteur photo principal de 50 mégapixels

des haut-parleurs stéréo

une certification avancée contre l’eau et la poussière.

Redmi Note 17 Pro : priorité à l’autonomie et à la photo

Le Redmi Note 17 Pro adopterait quant à lui :

une puce MediaTek Dimensity 7500

une batterie atteignant 10 000 mAh

un écran 1,5K

un capteur principal de 200 mégapixels

une meilleure résistance aux chutes ainsi qu’une protection renforcée contre l’eau.

À ce stade, ces spécifications restent à considérer comme des rumeurs tant que Xiaomi ne les aura pas confirmées officiellement.

Redmi mise sur une recette éprouvée

En parallèle de cette annonce, Redmi rappelle que la famille Note a dépassé les 500 millions de smartphones vendus dans le monde au cours des douze dernières années.

Cette nouvelle génération s’inscrit donc dans une gamme particulièrement stratégique pour Xiaomi, qui continue de miser sur un équilibre entre performances, autonomie et prix contenu afin de conserver sa position sur le segment du milieu de gamme.

Dans un marché où les composants deviennent plus coûteux et où les tarifs des smartphones progressent régulièrement, la promesse de Redmi est claire : offrir davantage sans changer de catégorie de prix. Reste désormais à vérifier, lors de la présentation officielle du 14 juillet, si les caractéristiques attendues se concrétisent et si la marque parvient à tenir cette promesse.