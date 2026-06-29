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OpenAI recrute un ingénieur clé du Vision Pro d’Apple pour accélérer ses ambitions hardware

OpenAI recrute un ingénieur clé du Vision Pro d’Apple pour accélérer ses ambitions hardware

OpenAI continue de renforcer son offensive dans le matériel. Après le rachat de la startup io fondée par Jony Ive, l’entreprise accueille désormais l’un des principaux architectes du Vision Pro d’Apple.

Un recrutement qui en dit long sur les ambitions du créateur de ChatGPT, bien au-delà des modèles d’intelligence artificielle.

Paul Meade quitte Apple pour rejoindre OpenAI

Selon Bloomberg, Paul Meade, figure historique de l’ingénierie matérielle chez Apple, quitte Cupertino après 7 années passées à piloter certains des projets les plus stratégiques de la marque.

L’ingénieur supervisait notamment le développement matériel du Vision Pro, le premier casque de réalité mixte d’Apple. Il était également impliqué dans les travaux autour des futures lunettes connectées sans écran, un projet destiné à concurrencer les Ray-Ban Meta, ainsi que plusieurs initiatives liées aux futurs appareils portables alimentés par l’intelligence artificielle.

Son arrivée chez OpenAI représente un renfort de poids pour une division hardware qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Une équipe composée d’anciens piliers d’Apple

Paul Meade rejoint une équipe qui ressemble de plus en plus à une réunion d’anciens cadres emblématiques d’Apple. Autour de lui figurent déjà Jony Ive, ancien directeur du design d’Apple, Evans Hankey, qui lui a succédé à la tête du design industriel et Tang Tan, ancien responsable des opérations liées à l’iPhone.

Tous travaillent désormais au sein d’OpenAI depuis le rachat de la startup io pour environ 6,5 milliards de dollars.

Cette acquisition avait marqué un tournant majeur dans la stratégie de l’entreprise, qui ne souhaite plus limiter ChatGPT aux smartphones et aux ordinateurs, mais développer ses propres appareils dédiés à l’intelligence artificielle.

OpenAI prépare plusieurs appareils IA

Pour l’instant, OpenAI garde le silence sur les produits actuellement en développement. Bloomberg indique simplement que plusieurs nouveaux appareils seraient en préparation, avec des lancements attendus au cours des prochaines années.

Aucun détail officiel n’a filtré concernant leur format.

Les hypothèses les plus crédibles évoquent toutefois des lunettes connectées, un assistant portable porté autour du cou, un appareil entièrement dédié aux interactions avec ChatGPT ou encore un nouveau type de terminal pensé dès l’origine pour l’intelligence artificielle.

L’objectif semble clair : sortir l’IA de l’écran du smartphone pour l’intégrer directement dans les usages quotidiens.

Apple et OpenAI se retrouvent désormais face à face

Le recrutement de Paul Meade intervient alors qu’Apple accélère également sur le terrain des appareils IA. Selon plusieurs indiscrétions, le constructeur travaillerait simultanément sur des lunettes connectées, des AirPods équipés de caméras, de nouveaux robots domestiques et plusieurs accessoires exploitant Apple Intelligence.

Le contraste est frappant.

Apple, qui a longtemps dominé le marché des appareils personnels, voit désormais OpenAI recruter directement au sein de ses équipes afin de bâtir une nouvelle génération de produits centrés sur l’intelligence artificielle.

La prochaine guerre de l’IA se jouera dans le matériel

Pendant plusieurs années, la compétition entre OpenAI, Google, Anthropic et Meta s’est concentrée sur les modèles de langage. Cette phase semble progressivement toucher à sa limite. Désormais, le véritable enjeu consiste à déterminer où et comment ces modèles seront utilisés.

Les smartphones ne constituent probablement plus le seul point d’accès à l’intelligence artificielle. Les lunettes connectées, les écouteurs intelligents et les objets portables apparaissent comme les prochaines interfaces naturelles. Dans ce contexte, le recrutement de Paul Meade dépasse largement le simple mouvement de talents. Il confirme qu’OpenAI cherche à maîtriser toute la chaîne de valeur, du modèle d’IA jusqu’au produit final entre les mains de l’utilisateur.

L’entreprise dispose déjà de la technologie logicielle. En réunissant certains des ingénieurs et designers les plus influents de l’histoire récente d’Apple, elle se donne désormais les moyens de concevoir le matériel capable de l’incarner.

Reste une question essentielle : quel sera le premier appareil signé OpenAI ? Des lunettes intelligentes, un assistant portable ou un objet encore inédit ? Une chose est sûre : la concurrence ne se limite plus aux modèles d’IA. Elle s’étend désormais à la manière dont nous interagirons avec eux au quotidien.