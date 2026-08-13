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iPhone Ultra pliable : Apple pourrait prendre une décision étonnante pour ses caméras selfie

iPhone Ultra pliable : Apple pourrait prendre une décision étonnante pour ses caméras selfie

À quelques semaines de sa présentation supposée, le premier iPhone pliable continue de dévoiler les contours d’un design qui pourrait rompre avec plusieurs habitudes d’Apple. De nouvelles fuites suggèrent que les deux caméras frontales de l’iPhone Ultra pourraient être décentrées et placées dans les coins de ses écrans.

Un choix étrange en apparence, mais qui pourrait répondre à une contrainte d’ingénierie très concrète.

Deux écrans, deux caméras… et une disposition inhabituelle

Comme la plupart des smartphones pliables au format livre, le futur iPhone Ultra devrait embarquer deux écrans : une dalle externe pour une utilisation classique et un grand affichage interne lorsque l’appareil est déplié.

Chacun disposerait de sa propre caméra frontale.

Selon de nouvelles informations relayées par Ice Universe, un protecteur d’écran provenant d’un fabricant tiers présente une ouverture circulaire située dans l’angle supérieur droit de l’écran externe. Cette disposition tranche avec celle des iPhone actuels, dont les éléments frontaux restent centrés autour de la zone Dynamic Island.

Plus intriguant encore, de précédentes maquettes attribuées au futur modèle montraient déjà la caméra de l’écran pliable installée dans son angle supérieur gauche.

Si ces différentes fuites décrivent correctement le produit final, Apple pourrait donc regrouper les deux modules photographiques dans une même zone du châssis une fois le téléphone refermé.

Mais à ce stade, la prudence reste indispensable. Les protections d’écran et accessoires commercialisés avant l’annonce d’un smartphone sont généralement développés à partir de fichiers CAD ou d’informations industrielles qui peuvent être incomplets.

Un design asymétrique qui ne ressemble pas vraiment à Apple

Cette fuite renforce également une autre particularité supposée de l’iPhone Ultra : son asymétrie. Le protecteur laisse entrevoir un appareil dont certains angles seraient presque droits tandis que les autres conserveraient des courbes plus traditionnelles. Associée à une caméra selfie excentrée, cette géométrie donnerait au premier pliable d’Apple une identité assez éloignée de celle des iPhone classiques.

D’autres prototypes et rendus apparus précédemment racontent toutefois une histoire différente. Certains positionnent notamment la caméra externe au centre de l’écran.

Autrement dit, plusieurs configurations circulent encore et rien ne permet pour l’instant de considérer cette disposition comme définitive.

Pourquoi Apple pourrait volontairement décentrer les caméras ?

Derrière cette décision apparemment esthétique pourrait surtout se cacher une problématique d’espace. Un smartphone pliable impose des contraintes considérables : deux moitiés extrêmement fines doivent accueillir batterie, cartes électroniques, haut-parleurs, caméras, systèmes thermiques et mécanisme de charnière.

Les rumeurs évoquent justement un iPhone Ultra particulièrement fin, avec un châssis d’environ 4,5 mm lorsque l’appareil est ouvert. Dans un espace aussi réduit, quelques millimètres deviennent précieux. En plaçant les deux caméras frontales dans une zone similaire — tout en les décalant suffisamment pour que leurs modules ne se superposent pas lorsque l’appareil est fermé — Apple pourrait concentrer certains composants dans une seule partie du téléphone.

L’espace ainsi libéré pourrait être consacré à d’autres éléments, notamment la batterie. Plusieurs rumeurs attribuent justement au premier iPhone pliable une capacité particulièrement importante pour un smartphone Apple.

Si cette hypothèse se confirme, ce qui ressemble aujourd’hui à une bizarrerie visuelle pourrait donc être la conséquence directe d’une optimisation interne particulièrement agressive.

Samsung, Google et OPPO ont choisi des solutions plus conventionnelles

Apple prendrait alors une direction différente de celle de ses principaux concurrents. Sur les smartphones pliables récents, la caméra de l’écran externe reste généralement centrée. À l’intérieur, les fabricants disposent de davantage de liberté : certains placent le module dans la moitié droite de l’écran, tandis que d’autres préfèrent l’un des coins.

Le Pixel 11 Pro Fold, le OPPO Find N6 ou encore le Huawei Mate X7 ont ainsi adopté des caméras internes décentrées, sans pour autant déplacer la caméra de leur écran externe. L’iPhone Ultra pourrait donc pousser cette logique plus loin.

Pour Apple, ce choix aurait également un avantage inattendu : rendre immédiatement identifiable son premier smartphone pliable dans une catégorie où les appareils commencent à adopter des silhouettes très similaires.

Une bonne idée technique, mais potentiellement étrange au quotidien

Le problème se situe du côté des usages. Après des années de smartphones équipés de caméras frontales centrales, les utilisateurs ont développé des réflexes. Pendant un appel vidéo ou un selfie, le regard se dirige naturellement vers le centre supérieur de l’appareil. Déplacer l’objectif dans un coin modifie subtilement cette interaction. Sur un grand écran pliable, ce compromis reste relativement facile à accepter. Sur l’écran externe utilisé comme celui d’un smartphone traditionnel, il pourrait être beaucoup plus perceptible.

Apple devra donc arbitrer entre optimisation mécanique et cohérence ergonomique.

Et c’est précisément ce qui rend cette fuite intéressante : le premier iPhone pliable oblige Apple à remettre en question des choix de design devenus presque invisibles tant ils semblaient acquis.

L’iPhone Ultra pourrait être le laboratoire matériel d’Apple

L’enjeu dépasse finalement la position d’une caméra. Avec son premier appareil pliable, Apple entre dans une catégorie où Samsung, Google, Honor, OPPO et Huawei disposent déjà de plusieurs générations d’expérience. Copier simplement les architectures existantes ne suffirait pas nécessairement à différencier son produit.

L’entreprise pourrait donc chercher à optimiser chaque centimètre cube du châssis, quitte à accepter certaines décisions inhabituelles.

Reste à savoir si cette caméra excentrée appartient réellement au produit final ou simplement à l’une des nombreuses interprétations basées sur des fichiers industriels incomplets.

Si Apple la conserve, elle pourrait devenir l’une des signatures visuelles les plus étranges du premier iPhone pliable — et peut-être la preuve que, dans un appareil de quelques millimètres d’épaisseur, le design extérieur commence parfois par une bataille pour l’espace intérieur.