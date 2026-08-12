Acheter un nouveau PC en 2026 devient un exercice de plus en plus coûteux. Après l’explosion des prix de la mémoire, des SSD et des processeurs, un nouveau facteur vient alourdir la facture : Microsoft aurait relevé les frais de licence Windows facturés aux constructeurs.

Une hausse discrète, mais qui pourrait se répercuter directement sur le prix des ordinateurs vendus dans les prochains mois.

Microsoft augmente le coût de Windows pour les fabricants

Selon le quotidien taïwanais United Daily News, Microsoft a revu à la hausse les tarifs de ses licences OEM Windows, celles qui sont préinstallées sur les PC vendus par des constructeurs comme ASUS, Acer, Dell ou Lenovo.

Si l’éditeur ajuste traditionnellement ces tarifs chaque année, les augmentations restent généralement limitées à quelques points de pourcentage. Cette fois, plusieurs acteurs de l’industrie évoquent une hausse comprise entre 7 % et 10 %, appliquée depuis le mois de juillet.

La tarification reste par ailleurs différenciée selon la configuration de la machine. Les fabricants paient davantage pour un ordinateur équipé d’un processeur haut de gamme, comme un Intel Core i7 ou équivalent, que pour un modèle plus abordable basé sur un Core i3 ou i5.

Pour le consommateur, cette augmentation passe presque inaperçue. Non pas parce qu’elle est insignifiante, mais parce qu’elle s’ajoute à une flambée générale des coûts qui touche déjà l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

La crise des composants continue de peser sur les prix

Depuis plusieurs mois, le marché informatique subit une forte tension sur les composants stratégiques. La demande en mémoire DRAM, en SSD et en processeurs reste élevée, alimentée par l’essor des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle et des nouveaux PC compatibles avec les fonctionnalités IA de Windows. Résultat : les prix des composants ont fortement progressé, faisant grimper le coût de fabrication des ordinateurs.

La mémoire constitue aujourd’hui l’un des postes de dépenses les plus sensibles. Cette pression sur l’offre explique en grande partie pourquoi les constructeurs répercutent progressivement les hausses sur leurs catalogues.

ASUS et Acer confirment déjà de nouvelles augmentations

Les premiers effets commencent à se faire sentir. À Taïwan, ASUS et Acer ont confirmé une nouvelle hausse tarifaire d’environ 5 % pour plusieurs gammes de PC au cours de ce trimestre. ASUS indique même que certains produits affichent désormais un tarif près de 30 % supérieur à celui pratiqué au quatrième trimestre 2025. Une progression qui illustre l’ampleur des tensions actuelles sur le marché des composants.

Dans ce contexte, l’augmentation des licences Windows apparaît davantage comme une couche supplémentaire que comme la principale cause de la hausse des prix.

Des ventes sous pression malgré l’essor des PC IA

Cette inflation généralisée commence également à peser sur les volumes de ventes. Selon les estimations de Counterpoint Research, les expéditions mondiales de PC devraient atteindre environ 65 millions d’unités au deuxième trimestre 2026, soit une baisse de 4 % sur un an. Il s’agirait du premier recul du marché depuis le début de l’année 2025.

Les PC optimisés pour l’intelligence artificielle ainsi que la transition vers les nouvelles versions de Windows continuent certes d’encourager certains renouvellements de parc informatique. Mais ces moteurs de croissance peinent désormais à compenser l’augmentation rapide des prix.

Microsoft ajoute une nouvelle pression sur un marché déjà fragilisé

Pris isolément, le relèvement des licences Windows ne suffirait probablement pas à modifier profondément le marché. Mais ajouté à la hausse des coûts de la mémoire, des processeurs, du stockage et des autres composants, il participe à une tendance beaucoup plus large : le retour d’une inflation structurelle dans l’industrie du PC.

Pour les fabricants, préserver leurs marges devient un exercice délicat. Pour les consommateurs, la conséquence est plus directe : attendre un nouveau PC pourrait coûter de plus en plus cher, alors même que les gains matériels d’une génération à l’autre restent relativement modestes.

Si les tensions sur l’approvisionnement en mémoire persistent jusqu’en 2027, comme le prévoient plusieurs analystes, cette pression tarifaire pourrait bien devenir la nouvelle norme plutôt qu’une simple hausse passagère.