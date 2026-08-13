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Quick Share copie l’un des meilleurs gestes de l’iPhone : les Pixel peuvent désormais partager en se rapprochant

Quick Share copie l’un des meilleurs gestes de l’iPhone : les Pixel peuvent désormais partager en se rapprochant

Google simplifie encore le partage de fichiers sur Android. À l’occasion du lancement des Pixel 11, Quick Share accueille une fonction de partage par proximité : il suffit désormais de rapprocher deux smartphones compatibles pour échanger des coordonnées, des photos ou des vidéos. Une interaction qui rappelle directement NameDrop et le partage AirDrop introduits par Apple avec iOS 17.

La nouveauté ne restera d’ailleurs pas réservée aux Pixel 11 : Google commence son déploiement à partir du Pixel 6 et prépare déjà son arrivée chez Samsung.

Quick Share devient presque instantané

Le fonctionnement repose avant tout sur un geste naturel. Lorsque deux smartphones Android compatibles sont rapprochés, Quick Share peut déclencher un échange bidirectionnel de coordonnées. Plus besoin de chercher le nom du téléphone situé en face ou de parcourir plusieurs écrans pour sélectionner le destinataire.

Pour envoyer une photo ou une vidéo, l’utilisateur sélectionne simplement les fichiers concernés, ouvre la feuille de partage Android, puis rapproche les deux appareils.

L’idée est moins de réinventer Quick Share que d’en supprimer les frictions.

Pour un échange ponctuel avec quelqu’un qui ne figure pas dans ses contacts, cette différence peut être importante. Le partage de proximité devient une interaction physique : on rapproche les appareils parce qu’on veut qu’ils communiquent.

Difficile de ne pas penser à NameDrop et AirDrop

Apple utilise déjà une mécanique très similaire. Depuis iOS 17, deux utilisateurs d’iPhone peuvent rapprocher leurs appareils pour utiliser NameDrop et échanger leurs coordonnées. Le même principe facilite également le transfert de contenus via AirDrop.

Google transpose désormais cette logique dans Android.

L’emprunt n’a rien de particulièrement surprenant. Les interfaces mobiles évoluent depuis longtemps par convergence : Apple adopte certaines idées popularisées sur Android, tandis que Google reprend des interactions ayant démontré leur efficacité sur l’iPhone.

Ce qui compte ici est surtout que Quick Share commence à atteindre le niveau de simplicité qui a longtemps constitué l’un des grands avantages d’AirDrop.

La nouveauté arrive jusqu’au Pixel 6

Google évite également de transformer cette fonction en argument artificiellement exclusif aux Pixel 11. Le Tap to Share commence à être déployé sur les Pixel 6 et modèles ultérieurs. Les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold en profitent donc naturellement dès leur lancement.

Samsung rejoindra ensuite la liste avec ses nouveaux pliables Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8.

Google promet surtout une disponibilité sur davantage de smartphones Android d’ici la fin de l’année 2026. Les autres modèles compatibles n’ont pas encore été détaillés.

C’est probablement le point le plus important : une fonction de partage n’est réellement pratique que lorsque les personnes avec lesquelles on souhaite l’utiliser possèdent elles aussi un appareil compatible.

Google construit progressivement l’AirDrop d’Android

Quick Share a parcouru beaucoup de chemin. Pendant des années, Android disposait de multiples solutions de transfert selon les constructeurs, les générations de smartphones et les applications utilisées. Cette fragmentation contrastait avec l’expérience relativement cohérente proposée par AirDrop au sein de l’écosystème Apple.

Google a progressivement consolidé Quick Share pour en faire une couche de partage commune à Android.

L’étape majeure est arrivée en 2025 avec l’ouverture d’une compatibilité avec AirDrop. Le nouveau partage par rapprochement poursuit exactement la même stratégie : rendre le transfert de fichiers suffisamment transparent pour que l’utilisateur n’ait pratiquement plus à réfléchir à la technologie utilisée derrière.

C’est un détail d’interface, mais aussi une évolution stratégique de l’écosystème Android.

Le véritable Graal serait un Pixel qui « touche » un iPhone

Il reste désormais une étape particulièrement évidente. Google ne précise pas que le nouveau Tap to Share permet de rapprocher directement un Pixel et un iPhone pour déclencher un échange de la même manière. Ce serait pourtant l’aboutissement logique de la stratégie.

Un Pixel posé à côté d’un iPhone, une animation sur les deux écrans, puis un transfert de coordonnées ou de photos sans avoir à se demander si l’autre personne utilise Android ou iOS : voilà ce qui transformerait véritablement Quick Share et AirDrop en technologies transparentes.

Google a déjà commencé à faire tomber la frontière entre les deux systèmes. Avec Tap to Share, il adopte désormais le geste qui rend cette expérience particulièrement naturelle chez Apple.

La prochaine bataille n’est donc peut-être plus de savoir si Quick Share peut devenir aussi simple qu’AirDrop, mais si Google et Apple accepteront un jour que l’utilisateur n’ait même plus besoin de savoir lequel des deux il utilise.