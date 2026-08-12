Après Google Chrome, c’est au tour de Microsoft Edge d’adopter pleinement Manifest V3. Cette nouvelle architecture pour les extensions promet davantage de sécurité et de meilleures performances, mais elle marque aussi la fin programmée de nombreux modules historiques, dont certaines versions des bloqueurs de publicité les plus populaires.

Pour les utilisateurs, cette transition sera progressive. Pour les développeurs d’extensions, elle représente un changement beaucoup plus profond.

Microsoft aligne Edge sur l’écosystème Chromium

Microsoft a officialisé la migration de son navigateur vers Manifest Version 3 (MV3), la nouvelle plateforme d’extensions développée par Google pour les navigateurs basés sur Chromium.

L’objectif affiché est clair : renforcer la sécurité du navigateur en limitant les permissions accordées aux extensions, réduire les processus fonctionnant en arrière-plan et améliorer les performances générales d’Edge. La transition débutera dès ce mois-ci sur les versions Canary, Dev et Beta. Les anciennes extensions reposant sur Manifest V2 seront progressivement désactivées avant que le changement n’atteigne la version Stable dans les prochains mois.

Pour le grand public, Microsoft prévoit une disparition complète du support MV2 d’ici la fin de l’année 2026. Les entreprises disposeront d’un délai supplémentaire, le support étant prolongé jusqu’au début de 2027 pour les environnements administrés.

Selon Microsoft, seules 58 extensions MV2 encore présentes sur le Microsoft Edge Add-ons Store sont véritablement utilisées aujourd’hui, et la quasi-totalité dispose déjà d’une version compatible avec Manifest V3.

Pourquoi Manifest V3 fait autant débat ?

Derrière ce changement technique se cache une controverse qui dure depuis plusieurs années. Manifest V3 modifie profondément le fonctionnement des extensions en remplaçant l’ancienne API WebRequest, particulièrement puissante, par une nouvelle interface baptisée Declarative Net Request. Cette évolution limite davantage ce que les extensions peuvent analyser ou modifier en temps réel lors du chargement des pages web.

Pour Microsoft comme pour Google, ce nouveau modèle réduit la surface d’attaque des extensions malveillantes, améliore la confidentialité et diminue la consommation de ressources système.

Les défenseurs de la vie privée y voient cependant une perte importante de flexibilité.

Les bloqueurs de publicité sont les premiers concernés

Le changement aura surtout un impact sur les extensions de filtrage de contenu. Des outils historiques comme uBlock Origin ne peuvent plus fonctionner dans leur forme originale sous Manifest V3 sans être profondément réécrits. Certaines fonctionnalités avancées, notamment le filtrage dynamique des requêtes réseau, ne sont tout simplement plus possibles avec les nouvelles limitations imposées par Chromium.

Cela ne signifie pas pour autant la disparition des bloqueurs de publicité.

Des alternatives compatibles existent déjà, parmi lesquelles uBlock Origin Lite, AdGuard et Ghostery. Ces versions adaptées continuent de bloquer une grande partie des publicités et des traceurs, même si elles disposent de moins de latitude que leurs prédécesseurs.

Une évolution qui dépasse Microsoft

En réalité, Microsoft ne fait ici que suivre la direction prise par l’ensemble de l’écosystème Chromium. Google a déjà engagé cette transition sur Chrome, et Edge adopte désormais la même feuille de route afin de maintenir une compatibilité complète avec la plateforme commune des extensions.

Cette convergence simplifie le travail des développeurs, qui n’ont plus à maintenir deux architectures différentes. En contrepartie, elle réduit également leur marge de manœuvre pour créer des extensions très puissantes capables d’intercepter le trafic réseau de manière approfondie.

Vers un navigateur plus sécurisé… mais plus encadré

Manifest V3 illustre parfaitement le dilemme auquel font face les navigateurs modernes. D’un côté, renforcer les contrôles sur les extensions améliore objectivement la sécurité, limite les abus et réduit les risques liés aux logiciels malveillants. De l’autre, ces restrictions privent certains outils spécialisés de fonctionnalités qui faisaient leur force.

Pour la majorité des utilisateurs, cette transition passera probablement inaperçue. Les principaux bloqueurs de publicité continueront d’exister sous une nouvelle forme.

Les utilisateurs les plus exigeants, en revanche, constateront que certaines capacités avancées disparaissent définitivement. Ce n’est donc pas la fin du blocage des publicités sur Edge, mais bien la fin d’une génération d’extensions capables de contrôler le navigateur avec une liberté que Microsoft et Google ne souhaitent plus autoriser.