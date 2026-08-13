Accueil » Xbox Elite Series 3 : un prototype avec écran intégré révèle les ambitions de Microsoft

Xbox Elite Series 3 : un prototype avec écran intégré révèle les ambitions de Microsoft

Xbox Elite Series 3 : un prototype avec écran intégré révèle les ambitions de Microsoft

La future manette haut de gamme de Microsoft refait parler d’elle à travers une fuite particulièrement intrigante. Un prototype supposé de la Xbox Elite Series 3 montre un petit écran intégré, de nouvelles commandes et une batterie amovible.

Des évolutions qui pourraient préparer le terrain pour la prochaine génération de Xbox, même si Microsoft n’a encore rien officialisé.

Un prototype acheté 200 dollars apparaît sur Reddit

La Xbox Elite Series 3 reste officiellement entourée de mystère, mais les indices commencent à s’accumuler. Le 11 août 2026, des photographies d’un prototype présumé ont été publiées sur Reddit avant que le message ne soit supprimé. Son propriétaire affirmait avoir acheté l’appareil pour 200 dollars sur OfferUp, sans pouvoir réellement l’utiliser.

La manette ne parvenait apparemment à se connecter ni à une Xbox ni à un PC, que ce soit avec ou sans câble. Une LED rouge continuait simplement de clignoter.

Ce comportement n’est pas nécessairement surprenant pour du matériel de développement. Un prototype interne peut dépendre d’un firmware spécifique ou être volontairement verrouillé afin d’empêcher son fonctionnement en dehors des environnements de test de Microsoft.

Impossible néanmoins, à ce stade, d’authentifier définitivement l’appareil. Les caractéristiques observées doivent donc rester considérées comme celles d’un prototype présumé, et non comme la fiche technique définitive de la Xbox Elite Series 3.

Un écran apparaît au sommet de la manette

C’est évidemment l’élément qui attire immédiatement le regard : ce prototype dispose d’un petit écran intégré dans sa partie supérieure. Les images montrent notamment une URL spécifique, vraisemblablement associée aux outils internes utilisés pendant le développement. Rien n’indique pour l’instant que Microsoft chercherait à transformer cet écran en véritable interface tactile.

Son rôle pourrait être beaucoup plus pragmatique.

L’affichage pourrait servir à visualiser l’état de connexion, le profil actif, le niveau de batterie ou différentes informations liées à la configuration de la manette. Pour une Elite destinée aux joueurs qui jonglent entre plusieurs profils et appareils, disposer de ces données directement sur le contrôleur aurait davantage de sens qu’un écran tactile complexe.

Microsoft pourrait ainsi choisir une approche radicalement différente de certaines rumeurs entourant la future manette de la PlayStation 6 : utiliser l’écran comme interface d’information plutôt que comme nouvelle surface de jeu.

Molettes, mode cloud et batterie amovible

Cette nouvelle apparition est d’autant plus crédible qu’elle présente des similitudes avec une précédente fuite publiée en mai 2026 par le média brésilien Tecnoblog. Ce précédent prototype révélait notamment deux commandes prenant la forme de molettes, un bouton d’appairage associé à un mode cloud ainsi qu’une batterie amovible.

Cette dernière constituerait un changement intéressant pour la gamme Elite.

D’après les informations ayant accompagné les prototypes, Microsoft testerait une batterie de 1 528 mAh, contre 2 050 mAh sur la Elite Series 2. Une diminution de capacité qui pourrait sembler inquiétante sur le papier, mais dont l’impact réel dépendrait évidemment de l’efficacité énergétique de l’électronique finale — d’autant qu’un écran supplémentaire consomme lui aussi de l’énergie.

L’autre côté de l’équation est plus séduisant : rendre la batterie facilement remplaçable prolongerait considérablement la durée de vie pratique d’une manette premium.

Sur un périphérique vendu plusieurs centaines d’euros et susceptible d’être conservé pendant des années, pouvoir remplacer une batterie vieillissante plutôt que changer toute la manette serait une évolution particulièrement bienvenue.

Microsoft pourrait préparer une manette pensée pour plusieurs écrans

Le supposé mode cloud est peut-être encore plus révélateur que l’écran lui-même. La prochaine Xbox ne devrait plus être pensée uniquement autour d’une console installée sous le téléviseur. Microsoft pousse déjà son écosystème vers le PC, le cloud et une expérience Xbox capable de circuler entre différents types d’appareils.

Dans ce contexte, une Xbox Elite Series 3 capable de passer rapidement d’une console à un PC ou à un appareil utilisant le cloud gaming aurait une véritable cohérence stratégique.

L’écran pourrait justement participer à cette logique en indiquant immédiatement à quel appareil ou service la manette est connectée, tandis que les nouvelles commandes permettraient de gérer plus rapidement les profils ou certaines fonctions système.

L’Elite Series 3 deviendrait alors moins une simple manette « pro » qu’une télécommande universelle pour l’écosystème Xbox.

Une Elite Series 3 qui devra surtout corriger les défauts de sa devancière

Microsoft devra néanmoins éviter de se laisser distraire par les nouveautés spectaculaires. La Elite Series 2 reste appréciée pour sa personnalisation, ses palettes arrière et ses gâchettes réglables, mais la gamme a également été régulièrement critiquée par certains utilisateurs pour des problèmes de fiabilité à long terme, notamment autour des boutons et des sticks.

Un écran, des molettes ou un nouveau système de connexion peuvent enrichir l’expérience. Sur une troisième génération, la durabilité devra cependant rester la priorité. C’est également ce qui rend la batterie amovible particulièrement intéressante : elle suggère que Microsoft pourrait réfléchir davantage à la réparabilité et à la longévité de son périphérique premium.

Reste désormais à savoir quelles idées survivront au passage du prototype au produit commercial.

Microsoft n’a pas encore présenté officiellement l’Xbox Elite Series 3, et les prototypes évoluent souvent considérablement avant leur commercialisation. Mais après plusieurs fuites convergentes, une tendance commence à émerger : la prochaine Elite pourrait être conçue non seulement pour mieux contrôler les jeux, mais pour mieux naviguer dans le nouvel écosystème Xbox lui-même.