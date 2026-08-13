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Claude transforme son extension Chrome en véritable agent : vos tâches vous suivent désormais partout

Claude transforme son extension Chrome en véritable agent : vos tâches vous suivent désormais partout

Anthropic fait évoluer Claude dans Chrome d’un simple assistant contextuel vers un véritable agent capable de poursuivre son travail d’un appareil à l’autre. L’extension fonctionne désormais comme une session Claude Cowork complète : conversations, compétences et connecteurs sont synchronisés avec Claude sur le web, ordinateur et mobile.

Une évolution importante, car elle rapproche l’IA d’un objectif beaucoup plus ambitieux que répondre à des questions : commencer une tâche dans le navigateur, l’exécuter puis la poursuivre ailleurs sans perdre son contexte.

Claude dans Chrome n’est plus isolé

Jusqu’ici, une conversation lancée depuis l’extension Chrome restait séparée des autres interfaces de Claude. Passer du navigateur à l’application desktop ou au smartphone impliquait donc une rupture dans le workflow. Avec la nouvelle architecture Cowork, ce cloisonnement disparaît.

Une tâche commencée dans Chrome peut être retrouvée depuis les autres interfaces associées au compte. Les compétences et connecteurs utilisés par Claude restent également disponibles.

Pour Anthropic, cette continuité est essentielle : l’agent ne doit plus être attaché à une fenêtre particulière, mais au travail que l’utilisateur cherche à accomplir.

Claude peut désormais agir directement sur les sites

La seconde évolution concerne les capacités d’action. Claude peut observer la page ouverte, cliquer sur des liens, saisir du texte, compléter des formulaires et naviguer entre différentes pages en utilisant les sessions auxquelles l’utilisateur est déjà connecté.

Cela ouvre notamment l’accès à des outils qui ne disposent d’aucun connecteur Claude, API moderne ou intégration MCP. Les anciens logiciels métier, interfaces administratives internes et portails de fournisseurs deviennent ainsi potentiellement accessibles à l’agent simplement parce qu’ils possèdent une interface web.

C’est un changement important : le navigateur devient lui-même une couche d’intégration universelle.

Un budget construit à partir de plusieurs portails ? Claude peut s’en charger

Anthropic donne l’exemple d’un utilisateur souhaitant créer un tableau budgétaire à partir de factures réparties sur différents sites fournisseurs. Claude peut parcourir les onglets, identifier les montants et les dates puis commencer à structurer ces informations. L’utilisateur peut ensuite reprendre la même session depuis l’application desktop, ajouter des documents présents localement et demander à Claude de comparer les données avec celles du mois précédent.

Ce scénario illustre bien la différence entre chatbot et agent.

Le premier explique comment réaliser une tâche. Le second se déplace entre les outils nécessaires pour contribuer directement à son exécution.

Le navigateur devient un terrain stratégique pour les agents IA

Cette évolution dépasse largement Chrome. Les interfaces web constituent encore aujourd’hui la couche commune à une immense partie des logiciels professionnels. Même une application ancienne ou dépourvue d’API possède souvent une interface utilisable depuis un navigateur.

Donner à un modèle la capacité de comprendre cette interface revient donc à lui ouvrir potentiellement des milliers de services sans attendre que leurs éditeurs développent des intégrations spécifiques. C’est précisément pourquoi la navigation agentique devient l’un des principaux fronts de compétition de l’intelligence artificielle.

Anthropic développe parallèlement des capacités web pour Claude Code, tandis que les autres grands acteurs de l’IA cherchent eux aussi à transformer leurs assistants en systèmes capables d’agir à travers des logiciels existants.

Mais donner le contrôle du navigateur à une IA crée un nouveau risque

Cette puissance s’accompagne d’un problème de sécurité particulièrement délicat : le prompt injection. Une page web peut contenir des instructions visibles ou dissimulées susceptibles d’être interprétées par l’agent comme des commandes. Un modèle chargé de naviguer de manière autonome pourrait alors être poussé à effectuer une action que son utilisateur n’a jamais demandée.

Le risque devient évidemment plus sérieux lorsque l’agent est déjà authentifié sur des services professionnels.

Un assistant capable uniquement de lire une page peut produire une mauvaise réponse. Un agent disposant de droits d’action peut, lui, potentiellement modifier des informations, transmettre un message ou remplir un formulaire.

La sécurité doit donc évoluer au même rythme que l’autonomie.

Anthropic ajoute une vérification avant les actions sensibles

Pour limiter ce problème, Anthropic introduit une vérification supplémentaire des actions considérées comme importantes. Avant d’effectuer certaines opérations — envoyer un message ou soumettre un formulaire, par exemple — Claude compare l’action envisagée avec la demande initiale de l’utilisateur.

L’objectif est de détecter une éventuelle dérive provoquée par une instruction rencontrée pendant la navigation. Certaines opérations particulièrement sensibles conservent par ailleurs une validation humaine explicite. Claude demande notamment une autorisation avant des actions comme un achat ou le partage de données personnelles.

Cette approche dessine progressivement un modèle de sécurité où l’agent peut travailler seul sur les opérations courantes, mais doit retrouver l’humain lorsqu’une décision devient difficilement réversible.

La vraie bataille des assistants devient celle de la continuité

La nouvelle extension Chrome est disponible pour les abonnements Claude Max et Team. Le déploiement auprès des utilisateurs Pro doit suivre dans les prochaines semaines, tandis que les administrateurs Enterprise peuvent contrôler son activation selon les domaines.

Mais, la nouveauté la plus importante n’est peut-être ni Chrome ni Cowork pris séparément. Anthropic commence à construire un environnement dans lequel Claude conserve une tâche indépendamment de l’appareil et de l’interface utilisée.

Le navigateur lui apporte l’accès aux applications web. Le desktop lui donne accès aux fichiers locaux. Les connecteurs ouvrent les services compatibles. Et la synchronisation permet de conserver le contexte entre ces différents espaces.

C’est probablement vers cette architecture que convergent les assistants de nouvelle génération : non plus une IA que l’on ouvre pour lui poser une question, mais un agent persistant capable de suivre un projet à travers les outils et les écrans.

À mesure que cette autonomie progressera, la question centrale ne sera cependant plus seulement de savoir ce que Claude peut faire dans votre navigateur. Elle sera de déterminer jusqu’où nous sommes prêts à le laisser agir à notre place.