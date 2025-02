OpenAI et Jony Ive, le duo qui va réinventer l’IA dans un smartphone ?

OpenAI semble vouloir s’aventurer dans le domaine du matériel et pourrait collaborer avec Jony Ive, l’ancien chef du design chez Apple, pour concrétiser cette ambition.

Dans une récente interview accordée à Nikkei Asia, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a exprimé son souhait de travailler avec Jony Ive sur un projet qui pourrait marquer une révolution technologique comparable au lancement de l’iPhone en 2007.

« Nous espérons le faire en partenariat avec Jony Ive », a déclaré Altman.

Si aucun plan officiel n’a encore été annoncé, des indices récents suggèrent que OpenAI prépare un virage vers le matériel, avec un accent mis sur l’intelligence artificielle.

Une demande de marque déposée auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) a révélé que « OpenAI » était désormais associé à une gamme de produits physiques, notamment :.

Casques audio, lunettes, montres connectées, bijoux intelligents

Étuis pour ordinateurs portables et téléphones

Casques de réalité virtuelle et augmentée pour l’interaction, la simulation et la formation assistées par IA

Par ailleurs, The Information a rapporté que OpenAI constituait une équipe dédiée à la robotique, avec l’objectif présumé de tester des robots humanoïdes. Cette initiative est dirigée par Caitlin Kalinowski, qui a quitté la division AR de Meta pour rejoindre OpenAI en novembre dernier.

Un smartphone OpenAI dopé par l’IA en préparation ?

Depuis 2023, des rumeurs circulent sur le développement par OpenAI d’un smartphone centré sur l’IA. Ce projet serait conçu pour offrir une expérience plus intuitive et naturelle, et pourrait concurrencer Apple et Samsung sur le marché des mobiles.

Jony Ive lui-même avait confirmé au New York Times qu’il travaillait avec OpenAI sur un nouveau concept d’appareil destiné à réduire l’impact social du smartphone tel qu’on le connaît aujourd’hui.

L’intérêt d’OpenAI pour le matériel IA s’inscrit également dans une dynamique d’investissements stratégiques, notamment avec SoftBank, qui a récemment signé un accord de financement avec OpenAI. Cette collaboration rappelle comment Masayoshi Son, le patron de SoftBank, avait négocié l’exclusivité de l’iPhone au Japon lors de son lancement en 2007.

Une révolution à venir ?

Le rapprochement entre OpenAI et Jony Ive, couplé aux investissements de SoftBank, laisse présager l’émergence d’un appareil IA révolutionnaire. Si cette collaboration aboutit, nous pourrions voir naître un dispositif inédit, fusionnant hardware et intelligence artificielle, conçu pour offrir une interaction plus fluide et intuitive avec l’IA.

Reste à voir comment et quand OpenAI concrétisera cette vision, mais le marché du hardware AI-first semble être une prochaine étape incontournable pour la société d’Altman.