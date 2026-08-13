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iPhone 18 Pro : Apple aurait obtenu une baisse spectaculaire du prix de ses écrans OLED

iPhone 18 Pro : Apple aurait obtenu une baisse spectaculaire du prix de ses écrans OLED

À quelques semaines de la présentation attendue des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, la question du prix reste entière. Dans un contexte où les coûts de la mémoire et des semi-conducteurs s’envolent, Apple aurait toutefois réussi un joli coup : faire presque chuter de moitié le prix de certains écrans OLED achetés à ses fournisseurs.

Apple serre la vis à Samsung Display et LG Display

La pression exercée par Apple sur sa chaîne d’approvisionnement semble avoir porté ses fruits. Selon des sources industrielles citées par le média sud-coréen DealSite, le groupe aurait obtenu une réduction importante du prix des panneaux OLED destinés à ses prochains iPhone haut de gamme.

Pour l’iPhone 18 Pro Max, Apple paierait désormais environ 68 dollars par dalle OLED, contre 110 à 120 dollars pour l’écran de l’iPhone 17 Pro Max. Si ces chiffres sont exacts, l’économie pourrait donc dépasser 40 dollars par appareil sur ce seul composant. À l’échelle des dizaines de millions d’iPhone Pro produits chaque année, la différence devient considérable.

Les écrans des iPhone 18 Pro devraient toujours provenir principalement de Samsung Display et LG Display. Apple aurait ainsi réussi à obtenir de meilleures conditions sans bouleverser son réseau de fournisseurs.

Ce changement s’accompagnerait d’une autre décision inhabituelle. D’après de précédentes informations, Apple aurait augmenté son stock de sécurité d’écrans, passant d’environ quatre à six semaines d’approvisionnement. Une manière de sécuriser davantage la production avant une période de lancement qui s’annonce particulièrement tendue.

Des écrans moins chers, mais pas moins sophistiqués

La baisse du prix payé par Apple ne signifierait pas pour autant une régression technologique. Les iPhone 18 Pro et Pro Max devraient, selon plusieurs rumeurs, inaugurer une nouvelle génération de panneaux baptisée LTPO Plus. Comme les écrans LTPO actuels, cette technologie permettrait de faire varier dynamiquement la fréquence de rafraîchissement, mais elle devrait également améliorer la rapidité de fonctionnement et surtout l’efficacité énergétique.

L’évolution pourrait sembler discrète sur une fiche technique. Elle est pourtant stratégique.

L’écran reste l’un des principaux postes de consommation énergétique d’un smartphone. Une dalle plus efficiente, associée à des batteries annoncées comme plus généreuses, pourrait permettre à Apple de réaliser des progrès sensibles en autonomie sans modifier profondément l’expérience visuelle.

Les dernières rumeurs évoquent notamment une augmentation de capacité pouvant atteindre 9 % sur certaines versions de l’iPhone 18 Pro Max et jusqu’à 12 % sur d’autres variantes internationales.

Apple pourrait donc parvenir à acheter une dalle technologiquement plus complexe tout en réduisant fortement son coût unitaire. Si cela se confirme, la performance industrielle serait au moins aussi intéressante que l’évolution technique elle-même.

La vraie bataille se joue désormais sur le coût de la mémoire

Pourquoi Apple négocie-t-il aussi agressivement ? Parce que l’écran n’est probablement pas son principal problème en 2026. La hausse du prix des composants mémoire pèse lourdement sur l’ensemble de l’industrie électronique. Smartphones, PC et infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle se disputent des capacités de production devenues particulièrement stratégiques.

Apple chercherait donc à compenser l’augmentation du coût de la RAM et d’autres semi-conducteurs en réduisant la facture ailleurs.

C’est précisément là que les économies réalisées sur les écrans prennent tout leur sens. Il ne s’agit probablement pas de rendre l’iPhone 18 Pro moins cher que son prédécesseur, mais plutôt d’empêcher son coût de fabrication de s’envoler. Les estimations actuellement évoquées restent extrêmement variables, certaines anticipant une hausse comprise entre 50 et 400 dollars. Une fourchette aussi large doit être considérée avec prudence tant qu’Apple n’a pas officialisé ses tarifs.

Une augmentation de 200 à 300 dollars est notamment avancée par certaines sources, mais elle demeure à ce stade spéculative.

Apple prépare aussi sa défense face au Pixel 11 Pro

Le prix sera d’autant plus observé que le marché premium devient particulièrement compétitif. Google vient notamment de repositionner sa gamme Pixel 11, avec une augmentation plus contenue sur certains modèles haut de gamme. Une envolée trop importante du tarif de l’iPhone 18 Pro créerait donc un espace commercial intéressant pour les concurrents d’Apple.

Mais, le géant de Cupertino dispose d’un levier dont peu de constructeurs peuvent profiter à cette échelle : son immense pouvoir de négociation.

Commander des dizaines de millions de composants permet à Apple d’obtenir des conditions qu’un fabricant produisant beaucoup moins d’appareils peut difficilement imposer. Cette puissance d’achat devient encore plus importante lorsque le marché des composants se tend.

C’est également une illustration de la mécanique économique de l’iPhone : Apple n’a pas besoin de réduire tous ses coûts. Il lui suffit parfois d’économiser quelques dizaines de dollars sur plusieurs composants pour protéger une partie importante de sa marge.

L’iPhone 18 Pro pourrait éviter le scénario tarifaire le plus pessimiste

Il serait néanmoins prématuré d’en conclure que les prochains iPhone Pro échapperont à toute hausse. Entre mémoire plus coûteuse, nouveaux composants, éventuelle évolution de l’écran et augmentation des capacités de batterie, la nomenclature matérielle devrait rester sous pression.

Mais obtenir une dalle à environ 68 dollars au lieu de plus de 100 dollars changerait sensiblement l’équation.

La véritable question n’est donc peut-être plus de savoir si l’iPhone 18 Pro augmentera, mais de combien Apple parviendra à contenir cette hausse avant de la transmettre au consommateur.

Et si Cupertino réussit à absorber une partie importante de l’inflation des composants grâce à sa puissance de négociation, son meilleur tour de magie cette année ne se trouvera peut-être ni dans iOS ni dans l’appareil photo, mais dans les contrats signés avec ses fournisseurs.