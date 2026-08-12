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Made by Google 2026 : comment suivre en direct la présentation des Pixel 11

Made by Google 2026 : comment suivre en direct la présentation des Pixel 11

Google donne rendez-vous aux passionnés de technologie pour son traditionnel événement Made by Google. Ce 12 août, le géant de Mountain View lèvera officiellement le voile sur la nouvelle génération de smartphones Pixel, avec en tête d’affiche la série Pixel 11. Une conférence particulièrement attendue qui devrait également réserver quelques surprises autour de l’écosystème matériel de la marque.

Voici comment suivre la présentation en direct et à quelle heure selon votre fuseau horaire.

Une conférence diffusée en streaming dans le monde entier

Comme chaque année, Google retransmettra gratuitement son événement sur Internet. Le keynote sera diffusé en direct sur la chaîne officielle Made by Google sur YouTube, tandis qu’un second flux sera également disponible depuis le Google Store.

Après l’édition 2025, New York accueille une nouvelle fois la conférence, confirmant la volonté de Google d’ancrer ce rendez-vous annuel dans la capitale américaine de la tech et des médias.

À quelle heure débute le Made by Google 2026 ?

Le lancement est programmé pour le mercredi 12 août aux horaires suivants :

18 h (heure de New York — ET)

0 h (13 août) en en France

Pour les spectateurs français, belges ou suisses, la conférence débutera donc à minuit dans la nuit du 12 au 13 août. Cette programmation marque un changement notable, Google ayant choisi un créneau plus tardif que lors de ses précédentes éditions.

Les précommandes ouvriront avant même la conférence

Fait plus surprenant encore, Google prévoit d’ouvrir les précommandes plusieurs heures avant le début officiel de l’événement. Les pages du Google Store indiquent que les réservations des nouveaux Pixel 11 débuteront dès 16 h en France, près de huit heures avant la keynote.

Ce calendrier inhabituel laisse penser que Google pourrait officialiser certaines informations en amont ou mettre progressivement en ligne les fiches produits avant la présentation complète.

Les Pixel 11 seront les vedettes de l’événement

Google a déjà commencé à préparer le terrain en dévoilant un premier visuel promotionnel montrant un module photo revisité dans une finition dorée. La conférence devrait principalement être consacrée à la nouvelle famille Pixel 11, qui comprendrait plusieurs modèles, dont le Pixel 11, le Pixel 11 Pro, le Pixel 11 Pro XL et le Pixel 11 Pro Fold.

Au-delà des smartphones, l’événement pourrait également être l’occasion de découvrir de nouveaux produits de l’écosystème Pixel, notamment une nouvelle Pixel Watch, des accessoires ou encore des annonces liées à Gemini et à Android 17.

Comme chaque année, Google cherchera surtout à démontrer comment l’intelligence artificielle s’intègre désormais au cœur de son expérience logicielle, bien au-delà de la simple fiche technique.