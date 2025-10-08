Jony Ive et OpenAI préparent 20 appareils IA révolutionnaires pour remplacer nos smartphones

L’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive, qui a façonné certains des produits les plus emblématiques de la marque à la pomme, s’attaque désormais à un nouveau défi : réinventer la relation entre l’humain et la technologie, cette fois aux côtés d’OpenAI.

Lors de la conférence DevDay d’OpenAI à San Francisco, Jony Ive a révélé que son équipe travaille actuellement sur entre 15 et 20 idées d’appareils alimentés par l’intelligence artificielle, destinés à transformer notre rapport au numérique.

Mais une chose est sûre : aucun de ces produits ne ressemblera à un iPhone, un iPad ou un Mac.

Jony Ive critique les smartphones — y compris ses propres créations

Dans une prise de parole remarquée aux côtés du PDG d’OpenAI, Sam Altman, Jony Ive a vivement critiqué la dépendance que les appareils actuels — y compris ceux qu’il a lui-même conçus — ont créée. « Quand je dis que nous avons une relation inconfortable avec la technologie, c’est un euphémisme obscène », a déclaré Jony Ive, selon Business Insider.

Le designer explique que sa nouvelle mission consiste à imaginer des appareils intelligents qui apaisent plutôt qu’ils ne stressent, qui connectent les gens plutôt que de les isoler derrière des écrans et des notifications.

Une alliance à 6 milliards de dollars pleine de promesses

OpenAI a acquis LoveFrom, le studio de design fondé par Ive, pour plus de 6 milliards de dollars plus tôt cette année. Cette collaboration suscite de nombreuses attentes : Altman a déjà évoqué la création d’un compagnon IA et d’une nouvelle génération d’appareils intelligents qui s’intégreraient naturellement à la vie quotidienne — un positionnement qui pourrait concurrencer directement Apple sur le terrain des objets connectés.

Ive a admis que le rythme d’innovation actuel rend la tâche complexe : « Nous avons déjà imaginé entre 15 et 20 produits réellement intéressants, mais notre défi aujourd’hui est la concentration — faire en sorte que chacun ait un sens et qu’il soit inoubliable au moment de son lancement ».

Des appareils qui “ressentent” plus qu’ils ne calculent

Plutôt que de miser sur la puissance technique, Jony Ive veut concevoir des objets qui mettent l’humain au centre. Selon lui, les futurs produits OpenAI viseront à rendre les gens heureux, à travers une interaction naturelle, émotionnelle et intuitive.

Le fondateur de LoveFrom explique que ses équipes explorent de nouvelles formes d’interfaces “personne à personne”, profondément intégrées dans l’environnement quotidien — une approche qui pourrait brouiller la frontière entre l’objet et le compagnon intelligent.

Dans une pique à peine voilée à l’égard d’Apple, Ive a aussi souligné son souhait de rompre avec une esthétique trop “pure” ou élitiste, privilégiant une conception plus chaleureuse et inclusive.

Un retour aux origines de la philosophie de Steve Jobs

Malgré ses critiques, Jony Ive a réaffirmé son attachement à l’un des principes fondateurs de Steve Jobs : la simplicité comme clé de l’innovation utile. « Nos produits doivent avant tout résoudre des problèmes humains universels », a-t-il rappelé.

Cette collaboration entre OpenAI et Jony Ive pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour les interfaces homme-machine — où la technologie cesse d’être un écran pour redevenir un lien.