Les précommandes de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, sont enfin ouvertes, mais une décision de Rockstar fait déjà polémique. L’édition dite « physique » ne contient aucun Blu-ray : seulement un boîtier accompagné d’un code de téléchargement.

Et selon un nouveau rapport, les amateurs de supports physiques ne devraient pas espérer une véritable édition sur disque dans les mois à venir.

GTA 6 : Une édition physique… sans disque

Lorsque les précommandes de GTA 6 ont été lancées, de nombreux joueurs ont rapidement constaté une particularité inattendue. L’édition commercialisée en magasin ne renferme pas le jeu sur Blu-ray. À la place, les acheteurs découvrent un boîtier classique, sa jaquette officielle… et un simple code permettant de télécharger le titre.

Cette pratique, déjà adoptée par plusieurs éditeurs ces dernières années, a immédiatement suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux, notamment auprès des collectionneurs et des joueurs attachés aux supports physiques.

Les espoirs d’une version sur disque s’amenuisent

Dans un premier temps, plusieurs rumeurs évoquaient la possibilité qu’une véritable édition Blu-ray soit commercialisée quelques mois après le lancement, potentiellement en décembre 2026.

Mais, selon un nouveau rapport publié par The Hollywood Reporter, Rockstar Games n’aurait actuellement aucun projet de produire une version sur disque, ni au lancement ni ultérieurement.

La confusion proviendrait de la formulation utilisée autour de la notion de « copie physique », qui désignerait uniquement le boîtier contenant le code de téléchargement, et non un véritable support optique.

À ce stade, Rockstar n’a toutefois pas officiellement confirmé ou démenti ces informations.

Un choix difficile à accepter pour les collectionneurs

Pour de nombreux joueurs, Grand Theft Auto VI dépasse largement le statut d’un simple jeu vidéo. Treize ans après la sortie de GTA V, ce nouvel épisode s’impose comme l’un des lancements les plus attendus de l’histoire de l’industrie.

Dans ce contexte, l’absence d’une édition physique traditionnelle est perçue comme une véritable déception.

Dépenser entre 80 et 100 euros pour un boîtier ne contenant qu’un code de téléchargement laisse un goût amer à une partie de la communauté, qui voit disparaître progressivement la dimension patrimoniale des jeux vidéo.

Posséder un disque n’est pas uniquement une question d’installation hors ligne. C’est aussi conserver un objet, une édition qui pourra être exposée, collectionnée ou simplement gardée comme témoin d’un moment majeur du jeu vidéo.

Pourquoi Rockstar ferait-il ce choix ?

Plusieurs hypothèses circulent. L’une des plus souvent avancées concerne la lutte contre les fuites. En limitant la fabrication de millions de disques plusieurs semaines avant le lancement, Rockstar réduirait le risque que des copies circulent prématurément dans la nature.

D’autres évoquent une volonté de mieux contrôler la distribution numérique ou encore de limiter le marché de l’occasion.

Cependant, aucune de ces motivations n’a été confirmée par Rockstar.

Un succès commercial déjà assuré

Cette décision intervient alors que GTA 6 s’annonce déjà comme un phénomène commercial. Certaines estimations non officielles évoquent près de 39 millions de précommandes et plusieurs milliards de dollars de revenus avant même la sortie du jeu.

Ces chiffres restent impossibles à vérifier à ce stade et doivent être pris avec prudence. Ils illustrent néanmoins l’ampleur des attentes autour du titre, qui devrait établir de nouveaux records lors de son lancement.

Le support physique devient progressivement un simple objet marketing

L’affaire GTA 6 illustre une évolution plus profonde de l’industrie vidéoludique. Pendant des décennies, acheter un jeu en magasin signifiait repartir avec une copie complète du produit. Aujourd’hui, le boîtier tend de plus en plus à devenir un simple emballage destiné à rassurer les distributeurs et à satisfaire les habitudes d’achat, tandis que le contenu reste entièrement numérique.

Pour les éditeurs, cette transition offre davantage de contrôle sur les ventes, les mises à jour et la lutte contre le piratage. Pour les joueurs, elle soulève une question plus fondamentale : que signifie encore « posséder » un jeu vidéo lorsque celui-ci dépend entièrement d’un téléchargement et d’une plateforme en ligne ?

Si Rockstar confirme définitivement l’absence de version Blu-ray pour GTA 6, ce sera sans doute l’un des symboles les plus marquants du basculement de l’industrie vers le tout numérique. Une évolution logique sur le plan économique, mais qui laisse derrière elle une partie de la culture du jeu vidéo, faite de boîtes, de disques et d’éditions que l’on conservait pendant des années.