Apple perd à nouveau son mentor dans le design industriel

La successeure du légendaire ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, quitte apparemment son poste trois ans seulement après l’avoir repris. Evans Hankey, jusqu’à présent vice-présidente du design industriel d’Apple, quitte l’entreprise selon un rapport de presse américaine.

Selon le service économique américain Bloomberg, qui se réfère à des sources proches d’Apple, le groupe informatique américain a informé cette semaine ses collaborateurs que l’actuelle responsable du design Evans Hankey quittait son poste après seulement trois ans. Hankey avait été choisie par Jony Ive en personne pour ce poste lorsqu’il a tourné le dos à Apple en 2019.

Pendant la période où Hankey dirigeait l’équipe de design industriel chez Apple, l’entreprise a notamment introduit l’iPhone, l’iPhone 13 et l’iPhone 14, ainsi que les nouveaux modèles de MacBook équipés de puces ARM des séries M1 et M2. Les raisons de son départ d’Apple n’ont pas encore été révélées.

Avant d’être nommée vice-présidente du design industriel, Hankey travaillait déjà depuis longtemps chez Apple et faisait partie de l’équipe d’Ive. Ive avait quitté le groupe en 2019, après plus de 20 ans passés chez Apple, et avait ensuite continué à conseiller l’entreprise pendant un certain temps. Il a entre-temps fondé son propre studio de design.

Selon le rapport, la responsable du design d’Apple, qui quitte aujourd’hui ses fonctions, restera encore environ 6 mois dans l’entreprise. On ne sait pas encore qui reprendra son poste. Par ailleurs, d’autres changements sont intervenus au sein de l’équipe de design d’Apple. Ainsi, Gary Butcher, un autre designer qui a longtemps fait partie de l’équipe d’Alan Dye, qui avait repris la direction de la conception des logiciels après le départ de Jony Ive, devrait revenir dans l’entreprise.