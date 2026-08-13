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Lenovo IdeaPad Vibe : sept couleurs et Snapdragon ou AMD pour répondre au MacBook Neo

Lenovo IdeaPad Vibe : sept couleurs et Snapdragon ou AMD pour répondre au MacBook Neo

Le MacBook Neo commence visiblement à faire bouger le marché du PC abordable. Lenovo préparerait un nouvel IdeaPad Vibe décliné en sept coloris, avec des configurations Snapdragon et AMD et une connectique nettement plus généreuse que celle du portable d’Apple.

Encore non officialisée, cette machine révèle surtout une nouvelle bataille : celle du PC accessible qui ne veut plus nécessairement ressembler à un ordinateur low cost.

Un IdeaPad beaucoup plus coloré

D’après des images obtenues par Windows Latest, le futur Lenovo IdeaPad Vibe abandonnerait la sobriété traditionnelle des PC portables d’entrée de gamme. Sept finitions apparaissent : rose, jaune, brun orangé, vert, bleu marine, argent et turquoise menthe. Le logo Lenovo reprendrait la couleur du capot, tandis que la partie entourant le clavier resterait gris foncé.

Ce choix esthétique semble directement répondre au positionnement du MacBook Neo.

Avec sa gamme de couleurs plus expressives, Apple a montré qu’un ordinateur relativement accessible pouvait aussi devenir un produit identifiable et désirable. Lenovo semble vouloir appliquer la même recette au PC Windows, sans pour autant reproduire exactement le langage esthétique de Cupertino.

Lenovo pourrait surtout gagner la bataille des ports

Sur la connectique, l’IdeaPad Vibe prendrait une direction très différente. Les images montrent deux ports USB-A, deux USB-C, une sortie HDMI, un lecteur microSD et une prise casque. Une configuration particulièrement complète pour une machine destinée au segment abordable.

Le MacBook Neo adopte une philosophie beaucoup plus minimaliste avec deux USB-C et une prise casque.

Cette différence pourrait devenir un argument commercial important. Sur une machine économique destinée aux étudiants, aux familles ou aux utilisateurs qui conservent leurs périphériques pendant plusieurs années, disposer d’USB-A et de HDMI évite immédiatement l’achat d’adaptateurs.

Lenovo semble donc reprendre l’idée du portable coloré et accessible d’Apple, tout en conservant l’un des avantages historiques du PC : sa polyvalence matérielle.

Snapdragon et AMD pour deux visions du même PC

Les caractéristiques précises restent inconnues, mais Lenovo préparerait des variantes équipées de processeurs Qualcomm Snapdragon et AMD. Le choix de Qualcomm est particulièrement intéressant.

Qualcomm a récemment présenté Snapdragon C, une plateforme destinée aux PC Windows abordables pouvant descendre vers la barre des 300 dollars. L’objectif est de démocratiser les machines ARM en misant davantage sur l’autonomie, la mobilité et l’intégration que sur la puissance maximale.

Une version AMD permettrait parallèlement à Lenovo de conserver une architecture x86 plus traditionnelle, avec la compatibilité logicielle qui l’accompagne.

L’IdeaPad Vibe pourrait ainsi devenir moins un ordinateur unique qu’une famille de PC abordables construite autour d’un même design.

Le MacBook Neo oblige l’industrie Windows à réagir

Cette offensive intervient dans un contexte particulier. Le MacBook Neo a abaissé le ticket d’entrée dans l’écosystème portable d’Apple, initialement avec un prix de 699 euros. Même après une hausse de 100 euros liée au contexte inflationniste sur les composants, son existence change la perception du marché.

Un constructeur Windows ne doit plus seulement battre les Chromebooks et les autres PC à bas prix. À mesure que l’on approche des 600 ou 700 euros, le Mac devient lui aussi une alternative crédible. Cela impose de travailler davantage le design, l’autonomie, la qualité de fabrication et l’expérience générale.

Le défi est d’autant plus complexe que l’augmentation du coût de la mémoire frappe particulièrement les ordinateurs économiques.

Les 8 Go de RAM deviennent un problème pour Windows

C’est probablement l’un des enjeux déterminants pour le futur IdeaPad Vibe. De nombreux PC abordables continuent d’être commercialisés avec 8 Go de mémoire vive, alors que Windows 11 doit absorber toujours davantage de services en arrière-plan et de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.

Microsoft a d’ailleurs identifié la réduction de l’empreinte mémoire de Windows comme un chantier important.

Le problème est structurel : augmenter la RAM fait grimper le prix de machines dont la principale promesse reste justement l’accessibilité. Qualcomm, AMD, Intel et les constructeurs doivent donc trouver un équilibre entre des composants moins coûteux et une expérience Windows suffisamment fluide pour ne pas donner immédiatement l’impression d’avoir acheté une machine au rabais.

Le prix décidera de tout

Il manque finalement l’information essentielle : le tarif. Avec sept couleurs, une connectique complète et le choix entre Snapdragon et AMD, Lenovo dispose sur le papier d’une proposition cohérente. Mais l’IdeaPad Vibe devra rester suffisamment abordable pour conserver un avantage évident face au MacBook Neo.

À 400 ou 500 dollars, la machine pourrait devenir particulièrement intéressante. Beaucoup plus près du territoire tarifaire d’Apple, la comparaison deviendrait nettement plus exigeante sur l’écran, l’autonomie, les matériaux et les performances.

Le MacBook Neo n’a donc pas simplement ajouté un Mac moins cher au catalogue Apple. Il semble avoir redessiné les attentes autour du laptop abordable.

Et avec l’IdeaPad Vibe, Lenovo pourrait être l’un des premiers constructeurs Windows à répondre non seulement avec un prix, mais avec un produit qui cherche lui aussi à avoir une personnalité.