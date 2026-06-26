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Le Galaxy A27 5G est officiel : Snapdragon 6 Gen 3, Galaxy AI et 6 ans de mises à jour

Le Galaxy A27 5G est officiel : Snapdragon 6 Gen 3, Galaxy AI et 6 ans de mises à jour

Samsung poursuit sa stratégie de démocratisation de l’intelligence artificielle avec le lancement officiel du Galaxy A27 5G. Successeur du Galaxy A26 5 G, ce nouveau smartphone de milieu de gamme mise sur un design modernisé, un processeur plus performant et surtout l’arrivée de plusieurs fonctionnalités Galaxy AI jusqu’ici réservées aux modèles premium.

Avec six années de mises à jour logicielles promises et un positionnement tarifaire toujours compétitif, Samsung renforce encore sa présence sur le segment des smartphones Android les plus populaires.

Un design plus moderne avec un écran Infinity-O

Le Galaxy A27 5G adopte une évolution discrète, mais bienvenue de son design. Samsung abandonne définitivement les anciennes encoches au profit d’un écran Infinity-O, intégrant un poinçon centré beaucoup plus discret pour la caméra frontale.

L’appareil conserve une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une navigation plus fluide et une meilleure réactivité dans les jeux et les animations.

Samsung annonce également des bordures plus fines et plus symétriques, tandis que l’épaisseur est contenue à 7,8 mm, permettant au smartphone de conserver une silhouette élégante malgré sa batterie de grande capacité.

Snapdragon 6 Gen 3 et une expérience plus fluide

Sous le capot, Samsung intègre désormais la plateforme Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, gravée en 4 nm. Selon le constructeur, cette nouvelle puce améliore les performances graphiques grâce au GPU Adreno 710 tout en optimisant la consommation énergétique. Les utilisateurs devraient ainsi bénéficier d’une meilleure expérience dans les jeux mobiles, le streaming vidéo et le multitâche.

Le smartphone est proposé avec 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage et une extension microSD jusqu’à 2 To. L’ensemble fonctionne sous Android 16 avec One UI 8.5.

Un appareil photo toujours polyvalent

Samsung conserve une configuration photo éprouvée à l’arrière :

Capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS)

Ultra grand-angle de 8 mégapixels

Capteur macro de 2 mégapixels

La nouveauté concerne surtout la caméra avant, qui passe à 12 mégapixels afin d’améliorer la plage dynamique ainsi que la restitution des couleurs lors des selfies et des appels vidéo.

Galaxy AI arrive sur le milieu de gamme

Le principal argument du Galaxy A27 5G reste l’intégration d’une partie des fonctionnalités Galaxy AI, désormais accessibles sur un smartphone plus abordable. Parmi les nouveautés figurent :

Entourer pour chercher avec une reconnaissance simultanée de plusieurs objets et fonction d’essayage virtuel développée avec Google.

Gomme à objets, désormais plus précis pour supprimer les éléments indésirables d’une photo.

Transcription et traduction en temps réel dans l’application Dictaphone, compatible avec 22 langues.

La possibilité de choisir entre plusieurs assistants IA, notamment Google Gemini et Perplexity.

Une nouvelle version de Bixby, capable de comprendre des commandes en langage naturel pour modifier les paramètres du téléphone.

Samsung poursuit ainsi sa stratégie consistant à étendre progressivement les fonctions d’intelligence artificielle à l’ensemble de son catalogue.

Six ans de mises à jour et sécurité renforcée

Samsung promet jusqu’à 6 générations de mises à jour Android et One UI, ainsi que 6 années de correctifs de sécurité. Le Galaxy A27 5G bénéficie également de Samsung Knox Vault, qui isole les données sensibles dans un environnement matériel sécurisé afin de mieux protéger les informations personnelles contre les attaques logicielles.

Prix et disponibilité

Le Galaxy A27 5G sera commercialisé en noir, bleu, vert clair et rose clair. Son prix débute à 349 euros, et son lancement est prévu à partir du 3 juillet dans plusieurs pays. Samsung proposera également ses offres Samsung Care+ dès la commercialisation du smartphone.

Le Galaxy A27 5G ne révolutionne pas la recette de Samsung, mais affine une formule qui rencontre déjà un large succès. Entre un écran AMOLED 120 Hz, une plateforme Snapdragon plus moderne, plusieurs fonctionnalités Galaxy AI et une politique logicielle particulièrement généreuse, le constructeur sud-coréen continue de rapprocher l’expérience du milieu de gamme de celle de ses smartphones premium.

Dans un marché où les utilisateurs conservent leur téléphone plus longtemps, miser sur l’intelligence artificielle et six années de support logiciel pourrait bien devenir un argument aussi important que la fiche technique elle-même.