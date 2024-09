Snapdragon 6 Gen 3 : Qualcomm booste les performances des smartphones de milieu de gamme

Qualcomm vient de discrètement annoncer le Snapdragon 6 Gen 3, un nouveau SoC (System on Chip) dans la série Snapdragon 6, marquant une étape importante après le lancement du Snapdragon 6s Gen 3 en juin.

Cette nouvelle puce offre des améliorations significatives en matière de performance, d’intelligence artificielle et de connectivité, et promet de propulser les futurs smartphones de milieu de gamme vers de nouveaux sommets.

Le Snapdragon 6 Gen 3, basé sur une architecture Kryo, intègre des performances accrues par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 6 Gen 1 de 2022. Qualcomm affirme que le nouveau CPU Kryo offre une amélioration de 10 % des performances du processeur, tandis que le GPU Adreno apporte un gain de performance de plus de 30 %. De plus, le NPU Hexagon promet une augmentation de 20 % des capacités d’intelligence artificielle grâce au Qualcomm AI Engine.

Ce bond en avant devrait se traduire par une expérience utilisateur plus fluide, des jeux plus réactifs, et des applications d’intelligence artificielle plus rapides et plus efficaces.

Caractéristiques techniques du Snapdragon 6 Gen 3

Le Snapdragon 6 Gen 3 repose sur une gravure en 4 nm (Samsung 4LPX), ce qui lui permet de combiner puissance et efficacité énergétique. Le SoC comprend :

CPU Kryo : 4 cœurs de performance (basés sur Cortex-A78) cadencés jusqu’à 2,4 GHz et 4 cœurs d’efficacité (basés sur Cortex-A55) à 1,8 GHz.

GPU Adreno : Prise en charge de OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1, offrant ainsi des performances graphiques impressionnantes.

Modem-RF 5G intégré : Prise en charge de la 5G mmWave et sub-6 GHz, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 2,9 Gbps.

ISP Qualcomm Spectra : Capable de gérer des caméras jusqu’à 200 mégapixels et de capturer des vidéos 4K HDR.

Prise en charge de la mémoire : Compatibilité avec LPDDR5 jusqu’à 3200 MHz et LPDDR4x jusqu’à 2100 MHz, pour une capacité maximale de 12 Go.

Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, et support de la technologie Snapdragon Sound.

Le Snapdragon 6 Gen 3 intègre également des capacités audio et vidéo avancées. Il prend en charge le codec audio Qualcomm Aqstic, qui améliore la qualité sonore avec un THD+N (Distorsion Harmonique Totale + Bruit) de -108 dB. Côté vidéo, il permet la capture en 4K HDR à 30 images par seconde et le ralenti en 720p à 240 FPS, rendant les vidéos plus nettes et dynamiques.

Disponibilité

Bien que Qualcomm n’ait pas encore divulgué de détails spécifiques sur la disponibilité du Snapdragon 6 Gen 3, il est attendu que ce SoC équipe les premiers appareils dès le quatrième trimestre de 2024. Ce lancement marque une avancée significative pour les smartphones de milieu de gamme, promettant des performances de haute volée à un prix compétitif.

En somme, le Snapdragon 6 Gen 3 se positionne comme un choix de prédilection pour les fabricants souhaitant offrir des performances accrues sans sacrifier l’efficacité énergétique, tout en intégrant les dernières innovations en matière de connectivité et d’intelligence artificielle.