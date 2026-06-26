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Framework réduit le prix du Laptop 13 Pro grâce à un nouveau SSD PCIe Gen 5 plus performant

Framework réduit le prix du Laptop 13 Pro grâce à un nouveau SSD PCIe Gen 5 plus performant

Alors que les prix de la mémoire, du stockage et désormais des processeurs continuent de grimper, Framework fait figure d’exception. Le constructeur annonce l’intégration d’un nouveau SSD PCIe Gen 5 signé ADATA, plus performant et moins coûteux que la solution initialement prévue.

Une décision qui se traduit immédiatement par une baisse de prix… et même une mise à niveau gratuite pour certains clients.

Un SSD plus rapide, plus fiable… et moins cher

Framework a officialisé l’arrivée du ADATA XPG MARS 970, un SSD PCIe Gen 5 qui remplacera le modèle précédemment validé pour le Framework Laptop 13 Pro. Selon l’entreprise, ce nouveau disque offre plusieurs avantages de meilleures performances, une consommation énergétique réduite et une endurance supérieure sur le long terme.

Mais, la véritable surprise est ailleurs. Malgré ses caractéristiques plus ambitieuses, ce SSD coûte significativement moins cher à Framework. Plutôt que de conserver cette différence comme marge supplémentaire, le constructeur affirme répercuter l’intégralité des économies sur ses clients.

Les premiers acheteurs profitent d’une double bonne nouvelle

Framework n’a pas encore commencé les expéditions des précommandes du Laptop 13 Pro. Les clients ayant commandé la première configuration équipée d’un SSD Gen 5 seront donc automatiquement transférés vers les nouveaux modèles ADATA.

Le cas le plus avantageux concerne les acheteurs de la version 500 Go.

Le nouveau SSD de 1 To étant désormais moins cher que l’ancien modèle de 500 Go, ces clients bénéficieront d’une capacité de stockage doublée et d’une réduction du prix de leur commande. Une situation devenue particulièrement rare dans l’industrie, où les nouvelles générations de composants s’accompagnent généralement d’une hausse tarifaire.

Une éclaircie dans un marché sous tension

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement compliqué pour l’industrie informatique. Depuis plusieurs mois, les fabricants font face à une forte hausse du coût des composants stratégiques, notamment la mémoire DRAM, les SSD NAND et les processeurs destinés aux PC.

Framework indique d’ailleurs avoir déjà reçu des signaux laissant présager une augmentation prochaine du prix des processeurs. Si cette tendance se confirme, le constructeur prévient que le Laptop 13 Pro pourrait voir son tarif augmenter dans les prochaines semaines pour les nouvelles commandes.

Les précommandes actuelles restant annulables avant l’expédition, la société laisse entendre que les acheteurs intéressés disposent peut-être d’une courte fenêtre pour profiter des prix actuels.

L’effet domino de la demande en IA

La pression ne touche plus uniquement le stockage. Selon plusieurs rapports du secteur, Intel et AMD seraient eux aussi confrontés à une disponibilité plus limitée de certaines puces, les fondeurs privilégiant désormais les composants destinés aux serveurs et aux infrastructures d’intelligence artificielle, où les marges sont plus élevées.

Cette réallocation des capacités de production aurait déjà entraîné des hausses de prix comprises entre 10 % et 15 % sur certaines références.

Les SSD et la mémoire avaient ouvert le bal ; les processeurs viennent désormais accentuer la pression sur l’ensemble du marché informatique.

Une exception dans une industrie qui augmente ses prix

Framework fait figure d’exception au moment où de nombreux constructeurs revoient leurs tarifs à la hausse. æCes dernières semaines, plusieurs acteurs majeurs ont annoncé des augmentations importantes sur leurs gammes de produits, qu’il s’agisse d’ordinateurs, de consoles de jeu ou d’appareils mobiles, sous l’effet combiné de la flambée des composants et de la forte demande liée à l’IA.

Dans ce contexte, la décision de Framework est particulièrement notable. Elle illustre également l’un des avantages de son modèle économique : une structure plus agile lui permet d’intégrer rapidement un composant alternatif lorsqu’une opportunité se présente.

Une stratégie qui renforce l’image de la marque

Au-delà du simple changement de SSD, cette annonce consolide l’image que Framework cultive depuis ses débuts : celle d’un constructeur transparent, centré sur la réparabilité et attentif à ses utilisateurs.

Alors que la plupart des fabricants profitent des tensions sur la chaîne d’approvisionnement pour répercuter les hausses de coûts sur leurs clients, Framework choisit ici la stratégie inverse en redistribuant immédiatement les économies réalisées.

Reste à savoir combien de temps cette exception pourra durer. Si les prix des processeurs poursuivent effectivement leur progression, même Framework pourrait bientôt être contraint d’ajuster ses tarifs. Dans un marché dominé par les pénuries et la demande croissante en composants pour l’intelligence artificielle, les bonnes nouvelles de ce type risquent de devenir de plus en plus rares.